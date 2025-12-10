Quarta, 10 de Dezembro de 2025
Vento forte faz aeronave arremeter em Congonhas

Avião foi desviado para o aeroporto de Viracopos, em Campinas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/12/2025 às 18h23

O voo 5037 da Azul, que partiu na manhã desta quarta-feira (10) de Curitiba e tinha como destino o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, não conseguiu realizar o pouso na capital paulista em razão dos fortes ventos e precisou arremeter. A aeronave foi desviada para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), onde pousou às 13h06.

“Segundo relatos de passageiros, a aeronave enfrentou turbulência desde a decolagem em Curitiba até a aproximação em São Paulo, onde precisou realizar uma arremetida em razão dos fortes ventos. Em seguida, o voo alternou para o Aeroporto Internacional de Viracopos, onde pousou sem intercorrências às 13h06”, disse, em nota, a concessionária Consórcio Aeroportos Brasil, que administra o Aeroporto Internacional de Viracopos.

Após o desembarque, um passageiro precisou receber atendimento médico e teve alta por volta das 15h , acompanhado por um colega de viagem.

Segundo a concessionária, Viracopos segue operando normalmente e permanece aberto para pousos e decolagens . Das 9h45 às 14h40, nove voos vindos de São Paulo foram desviados para o aeroporto de Campinas devido às condições meteorológicas: sete de Congonhas e dois de Guarulhos.

A concessionária que administra Congonhas, Aena, informou, às 16h15, que o aeroporto operava normalmente, aberto para receber pousos e decolagens . Segundo a administradora, foram canceladas 45 chegadas e 48 partidas nesta quarta-feira após decisões operacionais das companhias aéreas – por conta dos ventos fortes com rajadas de mais de 90 quilômetros por hora –, determinação do controle de tráfego aéreo e ajustes da malha aérea das empresas.

“A Aena recomenda que os passageiros com viagens programadas entrem em contato com as companhias aéreas para saber a situação do seu voo”, orienta a concessionária em nota.

