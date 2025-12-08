Terça, 09 de Dezembro de 2025
16°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

INSS avalia redução de força para pagar auxílio-acidente

O advogado previdenciário Robson Gonçalves explica que o INSS utiliza o Quadro nº 8 do Anexo III do Decreto 3.048/1999 para avaliar casos de reduçã...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/12/2025 às 12h48
INSS avalia redução de força para pagar auxílio-acidente
canva

O Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/1999) traz, no Anexo III, critérios técnicos que orientam a perícia do INSS na análise de sequelas que podem gerar direito ao auxílio-acidente.

Entre eles, o Quadro nº 8 trata da redução da força e da capacidade funcional dos membros, indicando quando a perda muscular passa a ser considerada relevante para fins indenizatórios.

"Esse quadro deixa claro que não basta ter dor ou um diagnóstico genérico; a lei exige perda de força, em grau sofrível ou inferior. É com base nisso que muitas sequelas de LER, DORT e síndrome do túnel do carpo passam a ser analisadas para fins de auxílio-acidente", explica o advogado previdenciário Robson Gonçalves.

O que diz o Quadro nº 8 do Anexo III

O Quadro nº 8 do Anexo III do Decreto nº 3.048/1999 trata da redução da força e/ou da capacidade funcional de:

  • mão, punho, antebraço ou de todo o membro superior;
  • primeiro quirodáctilo (polegar);
  • pé, perna ou de todo o membro inferior.

Quando essa redução se encontra em grau sofrível ou inferior na classificação de desempenho muscular adotada internacionalmente pelas sociedades de Ortopedia e Traumatologia.

A norma ressalta que a classificação se aplica a situações de comprometimento muscular ou neurológico;

E não se aplica a alterações decorrentes de lesões articulares ou de perdas anatômicas já tratadas em outros quadros do Anexo III;

Nesse contexto, diversos quadros de LER/DORT, como tendinites crônicas, epicondilites e síndrome do túnel do carpo, podem ser avaliados à luz do Quadro nº 8 quando, após o tratamento, deixam fraqueza permanente, perda de força de preensão ou dificuldade para segurar, apertar ou sustentar objetos, em grau sofrível ou inferior.

"Quando a lesão por esforço repetitivo deixa um déficit de força objetivo em mão, punho ou antebraço, medido em exame muscular, o Quadro nº 8 costuma ser diretamente considerado na conclusão pericial", observa Robson Gonçalves.

O que é o auxílio-acidente

O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/1991, devido ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que, após acidente de qualquer natureza ou doença, passa a apresentar sequela permanente que resulte em redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual.

Por ter caráter indenizatório:

  • não substitui o salário;
  • pode ser pago junto com a remuneração, quando a pessoa continua trabalhando;
  • é mantido enquanto persistirem as condições legais, até a concessão de aposentadoria ou o óbito do segurado.

"O auxílio-acidente não exige que o trabalhador pare de trabalhar. A lógica é reconhecer que, mesmo continuando na atividade, ele ficou com uma limitação permanente que justifica uma compensação mensal", explica Robson Gonçalves.

Quem tem direito ao auxílio-acidente

Em linhas gerais, o auxílio-acidente pode ser devido ao segurado que:

  • sofreu acidente de qualquer natureza (de trabalho, de trajeto ou não ocupacional) ou doença com repercussão funcional;
  • apresenta sequela permanente após a consolidação das lesões;
  • teve sua capacidade para o trabalho habitual reduzida de forma parcial e definitiva;
  • mantém qualidade de segurado na data do evento e preenche os demais requisitos legais.

O benefício não é concedido ao segurado facultativo e não se aplica quando a limitação é apenas temporária, hipótese em que a proteção ocorre por meio de benefício por incapacidade temporária.

"Nos casos de LER, DORT e síndrome do túnel do carpo, o ponto decisivo não é apenas o diagnóstico, mas a prova de que ficou uma sequela permanente mensurável, com impacto real na função que a pessoa exercia no trabalho", resume Robson Gonçalves.

Qual é o valor do auxílio-acidente

Após mudanças legislativas, o valor do auxílio-acidente corresponde, em regra, a 50% do salário de benefício do segurado, calculado com base na média dos salários de contribuição, na forma prevista pela Lei nº 8.213/1991 e normas posteriores.

Por se tratar de indenização:

  • o valor pode ser inferior ao salário-mínimo;
  • o benefício não substitui integralmente a renda da atividade laboral.

O pagamento costuma ter início após a consolidação das lesões ou após a cessação de benefício por incapacidade temporária, conforme o laudo pericial, e é mantido até a concessão de aposentadoria ou até o óbito do segurado.

Como pedir o auxílio-acidente

O pedido de auxílio-acidente é formalizado junto ao INSS, em regra por meio da plataforma Meu INSS (site ou aplicativo) ou pela Central 135, com registro do requerimento e agendamento de perícia médica.

Na análise, o INSS avalia a documentação clínica apresentada, como laudos, exames e relatórios, e verifica se houve consolidação das lesões, existência de sequela permanente e redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, à luz dos critérios previstos na Lei nº 8.213/1991 e no Decreto nº 3.048/1999.

"Diante da complexidade dos critérios técnicos, especialmente nos casos de LER, DORT e outras sequelas musculares ou neurológicas, o ideal é que o segurado conte com a orientação de um especialista em Direito Previdenciário para entender se a situação se enquadra nas regras do auxílio-acidente e quais provas podem fortalecer o pedido", ressalta Robson Gonçalves, advogado previdenciário.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação
Entretenimento Há 4 dias

Exposição em homenagem a Bassano Vaccarinni é aberta em Ribeirão Preto

Mostra reúne desenhos, telas e esculturas do artista ítalo-brasileiro radicado em Altinópolis

 byMug
Entretenimento Há 5 dias

Circuito Universitário de Skate anuncia etapa no Centro de Esportes Radicais

Com mais de 10 mil atletas impactados até hoje, a 16ª edição reforça a união de esporte e educação no Centro de Esportes Radicais

 Placeit | Envato
Entretenimento Há 5 dias

Só Canecas se prepara para alta nas vendas de Natal

E-commerce reforça produção, amplia estoque e aposta em personalização para atender ao aumento previsto na demanda de fim de ano

 Phoetica para Galeria VerArte
Entretenimento Há 5 dias

Bailarina Gaby Alves lança coleção no Teatro Gazeta

A artista visual, joalheira e bailarina Gaby Alves participa do espetáculo “Ballet Art – 50 anos” no Teatro Gazeta e lança, às 17h, sua nova coleçã...

 Gemini
Entretenimento Há 5 dias

Barrinha proteica recebe selo de gordura e levanta debate

A rotulagem frontal obrigatória leva produtos com gordura vegetal a exibir selo de advertência. Texto técnico aborda composição de barrinhas protei...

Tenente Portela, RS
19°
Chuva
Mín. 16° Máx. 22°
20° Sensação
1.72 km/h Vento
99% Umidade
100% (47.09mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quarta
17° 13°
Quinta
28° 12°
Sexta
24° 14°
Sábado
24° 17°
Domingo
30° 17°
Últimas notícias
Política Há 7 minutos

No Dr com Demori, historiador analisa política e desafios para 2026
Esportes Há 7 horas

Arrascaeta é escolhido como craque do Prêmio Brasileirão 2025
Economia Há 7 horas

Haddad diz que aporte aos Correios deve ser menor que R$ 6 bilhões
Economia Há 7 horas

Haddad: Câmara deve votar projeto de devedores contumazes nesta terça
Câmara Há 10 horas

Comissão aprova inclusão da podologia na lista de serviços sujeitos ao ISS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,27%
Euro
R$ 6,31 -0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,063,31 -0,78%
Ibovespa
158,187,44 pts 0.52%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6897 (08/12/25)
03
19
35
75
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3557 (08/12/25)
05
06
07
09
10
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias