Exposição em homenagem a Bassano Vaccarinni é aberta em Ribeirão Preto

A Casa Cotrim abriu ontem (4) a exposição “Bassano Vaccarinni: Formas de Permanência”, que reúne dez desenhos, nove telas e seis esculturas do artista. A mostra apresenta diferentes períodos de sua produção e destaca elementos característicos de seu trabalho.

Bassano Vaccarinni (1914–2001) viveu por muitos anos em Altinópolis e atuou na cena cultural do nordeste paulista. Suas esculturas, pinturas e desenhos exploram temas ligados ao cotidiano, ao corpo e às relações sociais. Além da produção individual, participou de atividades coletivas, ateliês e iniciativas que integraram artistas da região entre as décadas de 1950 e 2000.

Em Ribeirão Preto, manteve interlocução com nomes como Thirso Cruz, Odila Mestriner, Francisco Amêndola e Deli Sampaio, contribuindo para a articulação de projetos e ações culturais no período.

Segundo a organizadora da mostra, Ana Vannucchi, a exposição busca contextualizar a obra do artista para o público. “Trazer Bassano de volta ao olhar do público é reafirmar a importância de quem ajudou a construir o ambiente artístico que conhecemos hoje”, afirma.

A exposição apresenta trabalhos que refletem técnicas e procedimentos utilizados pelo artista ao longo da carreira, incluindo o uso de diferentes materiais e suportes. A visitação é gratuita.

Sobre a Casa Cotrim

A Casa Cotrim é uma galeria dedicada à arte moderna e contemporânea brasileira. Localizada em Ribeirão Preto (SP), promove exposições, projetos culturais e circulação de obras em diferentes regiões do país.

Serviço

Exposição: Bassano Vaccarinni: Formas de Permanência

Período: 5/12/2025 a 28/02/2026

Horário: segunda a sexta-feira, das 15h às 19h

Local: Casa Cotrim — Rua João Godoy, 490, Jardim América – Ribeirão Preto (SP)

Entrada: gratuita

Informações: (16) 99388-9215 | casacotrimbelasartes.com.br | @casacotrim_artes