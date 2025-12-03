Quarta, 03 de Dezembro de 2025
EcoPower integra o Pacto Global das Nações Unidas

Empresa do interior de São Paulo faz parte de grupo mundial com mais de 25 mil integrantes compromissados com o meio ambiente

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/12/2025 às 13h43
Imagem: Freepik

A EcoPower Eficiência Energética, empresa de energia solar com sede em Barretos (SP), integra desde 2023 o Pacto Global das Nações Unidas. Esse Pacto, é uma iniciativa de adesão voluntária de empresas que se baseia em compromissos assumidos pelos CEOs, para implementar princípios universais de sustentabilidade. Portanto, as empresas se comprometem em tomar medidas que apoiem o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU).

O Pacto foi lançado pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, em 2000. É um convite às empresas do mundo a alinharem suas operações, partindo dos 10 princípios universais de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção, e a desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. É a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Possui hoje mais de 25 mil participantes, entre empresas e organizações, em 77 países em todos os continentes. No Pacto Global, a Rede Brasil é a segunda maior, com mais de 2.200 integrantes.

"A EcoPower, desde sua fundação em 2013, implementa ações que visam à sustentabilidade, por meio da energia solar, que é limpa. Ou seja, além de não poluir o meio ambiente, impacta diretamente a economia de quem adquire projetos residenciais, empresariais, industriais e rurais", apontou Náchila Oliveira, vice-presidente da empresa.

Os gases de efeito estufa (GEE) mais conhecidos que contribuem negativamente para o desenvolvimento de calamidades globais são: Dióxido de Carbono (CO2), Óxido Nitroso (N2O), Clorofluorcarbonetos (CFCS) e Vapor de Água (H2O). Logo, o aumento da concentração de GEE interfere na mudança climática, aumentando a temperatura do planeta. Assim, as principais consequências do efeito estufa são: derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, inundações, insegurança alimentar, secas intensas, escassez intensa, elevação das temperaturas, danos ao ecossistema, incêndios, tempestades e deslizamento de terra.

Com mais de 80 mil projetos homologados, a EcoPower Eficiência Energética possui mais de 350 franquias em todo território brasileiro. Esses números demonstram o valor da empresa, que foi reconhecida recentemente pela Gaia Certificadora Ambiental, com o Selo Verde, como Empresa Consciente ESG. Assim define a própria certificadora ao explicar os termos:

  1. Ambiental (- Environmental): relação da empresa com o meio ambiente, uso de recursos naturais, gestão de resíduos, controle de emissão e combate ao aquecimento global.
  2. Social (– Social): relação da empresa com pessoas (inclusão, direitos humanos, segurança do trabalho, privacidade de dados, relacionamento com a comunidade, diversidade e equidade).
  3. Governança (– Governance): como a empresa lida com a transparência, ética e prestação de contas.

Náchila afirmou: "Integrar o Pacto Global foi a confirmação do compromisso da empresa em busca da sustentabilidade. Compromisso com a mudança climática que os países sabem que necessitamos. Nós produzimos consciência de transformação socioambiental, ao proporcionar a energia solar".

