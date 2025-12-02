Casa da Imagem reabre ao público com nova programação cultural e espaço multiuso

A Galeria Casa da Imagem, em Curitiba, reabre ao público neste sábado, 6 de dezembro de 2025, após período de reformas. O espaço passa a contar com nova estrutura voltada à realização de exposições, atividades culturais e eventos artísticos.

Entre as novidades está a inauguração de uma sala multiuso com capacidade para até 90 pessoas, destinada à realização de apresentações musicais, sessões de cinema, peças teatrais e ações formativas. O local também amplia sua operação por meio de parcerias na área de alimentação e bebidas, com serviço assinado por Marina Ramos, do O Barba, e Pedro Vieira, do Ginger Bar.

A programação de reabertura inclui exposição individual do artista Sérgio Romagnolo, com trabalhos de pintura, escultura e desenho, além de uma mostra de cinema experimental com produções da década de 1920.

Ao longo do dia serão realizadas apresentações musicais com os seguintes artistas:

Vinícius Araújo (guitarra) e Ronald Kubis (saxofone)

Sérgio Albach (clarineta) e Glauco Sölter (baixo)

Wes Ventura (guitarra e voz) e Pedro Afara (baixo)

O evento ocorre das 11h às 20h, com entrada gratuita.

Serviço

Evento: Reabertura da Casa da Imagem

Data: 6 de dezembro de 2025

Horário: Das 11h às 20h

Local: Rua Dr. Faivre, 591 – Centro – Curitiba (PR)

Informações: (41) 98767-5350 (telefone e WhatsApp)