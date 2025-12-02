Terça, 02 de Dezembro de 2025
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Casa da Imagem reabre ao público com nova programação cultural e espaço multiuso

Espaço cultural retoma atividades com exposições, cinema e apresentações musicais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/12/2025 às 20h03
Casa da Imagem reabre ao público com nova programação cultural e espaço multiuso
Marcelo Almeida

A Galeria Casa da Imagem, em Curitiba, reabre ao público neste sábado, 6 de dezembro de 2025, após período de reformas. O espaço passa a contar com nova estrutura voltada à realização de exposições, atividades culturais e eventos artísticos.

Entre as novidades está a inauguração de uma sala multiuso com capacidade para até 90 pessoas, destinada à realização de apresentações musicais, sessões de cinema, peças teatrais e ações formativas. O local também amplia sua operação por meio de parcerias na área de alimentação e bebidas, com serviço assinado por Marina Ramos, do O Barba, e Pedro Vieira, do Ginger Bar.

A programação de reabertura inclui exposição individual do artista Sérgio Romagnolo, com trabalhos de pintura, escultura e desenho, além de uma mostra de cinema experimental com produções da década de 1920.

Ao longo do dia serão realizadas apresentações musicais com os seguintes artistas:

Vinícius Araújo (guitarra) e Ronald Kubis (saxofone)

Sérgio Albach (clarineta) e Glauco Sölter (baixo)

Wes Ventura (guitarra e voz) e Pedro Afara (baixo)

O evento ocorre das 11h às 20h, com entrada gratuita.

Serviço

Evento: Reabertura da Casa da Imagem

Data: 6 de dezembro de 2025

Horário: Das 11h às 20h

Local: Rua Dr. Faivre, 591 – Centro – Curitiba (PR)

Informações: (41) 98767-5350 (telefone e WhatsApp)

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Instagram: (@netocoutinhotattoo)
Entretenimento Há 2 horas

Neto Coutinho é o vencedor da categoria Melhor do Evento na Tattoo Week

Premiação traz artista de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, como o vencedor do festival

 Divulgação - Soldiers Nutrition
Entretenimento Há 2 horas

Soldiers aposta em maratona de lives na Black Friday 2025

Juju Salimeni, Basa, Victor Sarro, Matheus Ueta e outros nomes conhecidos estiveram na linha de frente das transmissões da Soldiers Nutrition, que ...

 IBRAMED
Entretenimento Há 2 horas

Procura por tratamentos de flacidez cresce quase 40% em 2024

De acordo com levantamento da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), em 2024 os procedimentos voltados à flacidez da pele estã...

 EGG acervo
Entretenimento Há 4 horas

Prêmio EGG 2025 Escolas recebe inscrições até 05/12/25

Podem participar, gratuitamente, instituições de ensino público e privado, do Infantil ao Ensino Médio e Médio Técnico, bem como instituições de Ed...

 Divulgação Paulista Cultural
Entretenimento Há 7 horas

Instituições culturais celebram 134 anos da Avenida Paulista

Iniciativa Paulista Cultural promove o intercâmbio artístico entre sete instituições culturais da avenida ícone de São Paulo no dia 7 de dezembro, ...

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 31°
22° Sensação
2.23 km/h Vento
63% Umidade
87% (0.93mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quarta
29° 16°
Quinta
31° 14°
Sexta
34° 15°
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 20°
Últimas notícias
Política Há 2 minutos

Senado prorroga benefício tributário para internet das coisas
Câmara Há 16 minutos

Câmara conclui votação de MP que cria a licença ambiental especial; acompanhe
Câmara Há 16 minutos

Deputados analisam proposta que isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos; acompanhe
Política Há 17 minutos

Senado aprova proposta de realocação de trabalhadores da Eletrobras
Educação Há 17 minutos

MEC pretende chegar a 100% do país com escolas integrais em 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,11%
Euro
R$ 6,20 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,766,79 -0,24%
Ibovespa
161,092,25 pts 1.56%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6891 (01/12/25)
19
29
35
64
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3551 (01/12/25)
01
02
03
07
08
10
11
12
15
16
17
19
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias