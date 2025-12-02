Terça, 02 de Dezembro de 2025
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Neto Coutinho é o vencedor da categoria Melhor do Evento na Tattoo Week

Premiação traz artista de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, como o vencedor do festival

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/12/2025 às 19h47
Neto Coutinho é o vencedor da categoria Melhor do Evento na Tattoo Week
Instagram: (@netocoutinhotattoo)

A 13ª edição da Tattoo Week São Paulo, um dos maiores eventos de tatuagem do mundo, encerrou-se no domingo 16 de novembro, após três dias de intensa programação no Expo Center Norte. Realizada de 14 a 16 de novembro, o evento reuniu milhares de artistas, expositores e fãs da cultura tattoo em uma área de 22 mil metros quadrados, totalmente dedicada à arte na pele, ao entretenimento e ao intercâmbio cultural.

O concurso de tatuagem — dividido em 32 categorias, o maior número já realizado — foi o tatuador Neto Coutinho, que conquistou o prêmio máximo da convenção: Melhor do Evento, com um trabalho executado integralmente durante a Tattoo Week. A premiação, considerada uma das mais importantes da cena, consagra o artista como referência no cenário da tatuagem contemporânea.

Vencedores Miss e Mister Tattoo Week SP

O concurso também celebrou a beleza alternativa e a representatividade no universo tattoo. O ganhador, Paulo Salvador, é de Brasília. E Erika Fernandes, de Sergipe, levou o título de Miss Tattoo Week SP, tornando-se a primeira mulher trans a conquistar a coroa — um marco histórico para a competição e para o festival. Segundo a organização, os critérios de avaliação são aplicados de forma igualitária entre todos os participantes, sem distinção ou benefício de qualquer natureza.

Para Erika Fernandes, vencer o concurso vai muito além da conquista de um título. “Vencer o Miss Tattoo Week SP 2025 representa um profundo sentimento de superação, de desafiar e ultrapassar meus próprios limites e descobrir que posso muito mais do que imaginava. Minha expectativa agora é abrir portas para outras meninas, especialmente para mulheres trans como eu — sendo a primeira a conquistar esse título na história do evento, desejo ampliar a representatividade e a diversidade. A Tattoo Week simboliza acolhimento: um espaço onde nossas identidades marcadas no corpo são valorizadas, e onde todos podem ser recebidos sem estigmas ou preconceitos.”

Para Paulo Salvador, a vitória simboliza a concretização de um novo capítulo em sua trajetória. “Vencer o Mister Tattoo Week 2025 foi a realização de um grande sonho e a confirmação da minha identidade dentro do universo da tatuagem. Depois de fechar mais de 90% do meu corpo, assumi uma nova versão de mim mesmo, e esse título reforça meu orgulho por tudo o que vivi até aqui. Quero seguir representando a tatuagem no Brasil e no mundo, conquistar novos títulos e me consolidar ainda mais nesse cenário — esse primeiro lugar é só o começo. Eventos como a Tattoo Week têm importância enorme para quebrar estereótipos, mostrar a relevância da tatuagem e expandir essa arte para além das bolhas, ajudando nossa imagem a ser cada vez mais aceita em diversos meios.”

A maior edição já realizada

O festival contou com 584 estandes, 40 ilhas e mais de 3.500 expositores, reunindo cerca de 5 mil tatuadores e body piercers do Brasil e do exterior. A edição de 2025 marcou também o maior número de artistas internacionais já presentes no evento, com profissionais vindos da Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, Londres, China, Estados Unidos, Polônia, Uruguai, Peru, Portugal e México.

Entre os nomes internacionais estiveram Steve Butcher e Yomico Moreno, ao lado de grandes artistas brasileiros como Chico Morbene, Fabricio Galdino, Ubiratan Amorim, Rodrigo Catuaba, Cynthia Tattoo e Débora Morrigan.

Música, entretenimento e atrações para todas as idades

Durante os três dias, o público desfrutou de uma programação musical diversificada no pavilhão dedicado exclusivamente aos shows. As apresentações incluíram:

  • Sexta-feira (14): Mato Seco
  • Sábado (15): Day Limns, Gloria e Fresno
  • Domingo (16): Budah, MC Hariel e Filipe Ret


O evento também ofereceu transporte gratuito entre a Estação Tietê do metrô e o Expo Center Norte, facilitando o acesso dos visitantes.

Ação social e inclusão

A Tattoo Week reforçou seu compromisso social ao oferecer ingresso meia social mediante doação de 2 kg de alimento não perecível, destinados à Casa de David, que atende pessoas com deficiência intelectual, física e com TEA.

A acessibilidade também ganhou protagonismo: o Expo Center Norte inaugurou um espaço sensorial para pessoas com TEA, e intérpretes de Libras estiveram presentes durante todo o festival.

Registro documental e transformação pela arte

Um dos episódios da segunda temporada da série Sobre essa pele, exibida pelo Discovery Home & Health e produzida pela Viralata para a Warner Bros. Discovery, foi registrado durante o evento. As tatuadoras Raquel Gauthier e Margarita Sultanova participaram da programação e ministraram a palestra “Autoestima & Tatuagem”, com registros exclusivos para a nova temporada da série.

Um evento que vai além da tatuagem

Para Esther Gawendo, CEO da Tattoo Week, a convenção reafirmou sua missão. “A Tattoo Week é muito mais do que um encontro entre artistas e admiradores da tatuagem. É um espaço de celebração da arte, da diversidade e da inclusão. A cada edição, buscamos fortalecer o lado humano do evento, levando a tatuagem além da estética e transformando vidas por meio de ações sociais”.

Com uma combinação de arte, música, cultura e solidariedade, a 13ª Tattoo Week São Paulo consolidou-se como uma edição diversa, de personalidade e já deixa grandes expectativas para os próximos anos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Marcelo Almeida
Entretenimento Há 1 hora

Casa da Imagem reabre ao público com nova programação cultural e espaço multiuso

Espaço cultural retoma atividades com exposições, cinema e apresentações musicais

 Divulgação - Soldiers Nutrition
Entretenimento Há 2 horas

Soldiers aposta em maratona de lives na Black Friday 2025

Juju Salimeni, Basa, Victor Sarro, Matheus Ueta e outros nomes conhecidos estiveram na linha de frente das transmissões da Soldiers Nutrition, que ...

 IBRAMED
Entretenimento Há 2 horas

Procura por tratamentos de flacidez cresce quase 40% em 2024

De acordo com levantamento da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), em 2024 os procedimentos voltados à flacidez da pele estã...

 EGG acervo
Entretenimento Há 4 horas

Prêmio EGG 2025 Escolas recebe inscrições até 05/12/25

Podem participar, gratuitamente, instituições de ensino público e privado, do Infantil ao Ensino Médio e Médio Técnico, bem como instituições de Ed...

 Divulgação Paulista Cultural
Entretenimento Há 7 horas

Instituições culturais celebram 134 anos da Avenida Paulista

Iniciativa Paulista Cultural promove o intercâmbio artístico entre sete instituições culturais da avenida ícone de São Paulo no dia 7 de dezembro, ...

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 31°
22° Sensação
2.23 km/h Vento
63% Umidade
87% (0.93mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quarta
29° 16°
Quinta
31° 14°
Sexta
34° 15°
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 20°
Últimas notícias
Política Há 2 minutos

Senado prorroga benefício tributário para internet das coisas
Câmara Há 16 minutos

Câmara conclui votação de MP que cria a licença ambiental especial; acompanhe
Câmara Há 16 minutos

Deputados analisam proposta que isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos; acompanhe
Política Há 17 minutos

Senado aprova proposta de realocação de trabalhadores da Eletrobras
Educação Há 17 minutos

MEC pretende chegar a 100% do país com escolas integrais em 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,11%
Euro
R$ 6,20 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,766,79 -0,24%
Ibovespa
161,092,25 pts 1.56%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6891 (01/12/25)
19
29
35
64
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3551 (01/12/25)
01
02
03
07
08
10
11
12
15
16
17
19
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias