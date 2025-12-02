Terça, 02 de Dezembro de 2025
Prêmio EGG 2025 Escolas recebe inscrições até 05/12/25

Podem participar, gratuitamente, instituições de ensino público e privado, do Infantil ao Ensino Médio e Médio Técnico, bem como instituições de Ed...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/12/2025 às 17h33
Prêmio EGG 2025 Escolas recebe inscrições até 05/12/25
EGG acervo

O Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade 2025 Escolas está com inscrições abertas até o dia 5 de dezembro de 2025. O objetivo é reconhecer e valorizar iniciativas que promovam os sete princípios da educação para gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania (7PEGG), gerando integração entre professores, alunos e suas famílias e a comunidade em que as escolas estão inseridas, com foco em transformação social na prática.

Todas as instituições de ensino público e privado, do Ensino Infantil, Fundamental I e II, Ensino Médio e Médio Técnico, e Instituições de Educação de Jovens e Adultos (EJA), devidamente registradas e habilitadas pela Secretaria de Educação da Unidade Federativa pertencente ou pelo Ministério da Educação (MEC), que tenham desenvolvido e realizado iniciativas conforme o regulamento podem se inscrever gratuitamente.

Que tipo de projeto pode ser inscrito? São elegíveis para o Prêmio EGG Escolas projetos de educação e conscientização social; projetos de arrecadação de bens duráveis e não duráveis, recursos financeiros ou crowdfunding; projetos de voluntariado; projetos de sustentabilidade; projetos de inclusão e diversidade; e projetos de mobilização e engajamento. Não há limite de inscrições de projetos por escola, desde que sejam considerados diferentes pelos jurados.

Qual é a premiação? As três escolas vencedoras receberão o troféu Educação para Gentileza e Generosidade Escolas 2025. Também serão homenageadas, com certificado, as sete escolas que se destacarem em cada um dos sete princípios EGG, além dos professores responsáveis pelos projetos inscritos.

Qual o prazo de inscrição? As escolas interessadas têm até 5 de dezembro de 2025 para realizar a sua inscrição, e todas as informações e recomendações estão no site. O processo é feito pela Plataforma Prosas, apoiadora da edição 2025 do Prêmio.

Quem já venceu o Prêmio? A lista de escolas vencedoras nas cinco edições anteriores tem representantes de todo o Brasil. Na edição de 2024, em primeiro lugar ficou a E.E. Prof. Domingos Cambiaghi (Franco da Rocha, SP), em segundo, o Centro Educacional Inovação (Pombos, PE), e em terceiro, a EMEF Padre João Schiavo (Caxias do Sul, RS). Já nos destaque dos 7 Princípios: Gentileza: CEMEJA Professor Samuel Isaac Benchimol (Manaus/AM), Generosidade: Espaço de Educação Infantil Chácara do Céu (RJ), Solidariedade: Colégio Cruzeiro (RJ), Sustentabilidade: EEEMTI Marechal Rondon (RO), Diversidade: CEI Pastor Nirton Dos Santos (Blumenau/SC), Respeito: Colégio Madre Imilda (Caxias do Sul/RS), Cidadania: CEAP (São Paulo/SP).

Sobre a Educação para Gentileza e Generosidade Considerando a educação como um caminho viável para a conscientização social, a plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade (EGG), projeto social da Umbigo do Mundo, oferece gratuitamente soluções sistêmicas integrativas, interdisciplinares e interpúblicos com base nos sete princípios da educação para gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania (7PEGG). Para as escolas, metodologia com 27 planos de aula adequados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o Curso 7PEGG para professores e o Prêmio EGG Escolas, já na 6ª Edição. Para as famílias, aulas práticas com vídeos, leituras e atividades. Para jovens lideranças sociais, eventos, formações e oportunidades de conexão e visibilidade com o programa Gentileza e Generosidade: O Poder dos Jovens. Para a sociedade, estudos e pesquisas inéditos, além da Semana Nacional EGG, de 1º a 7 de outubro. Para as empresas, dinâmicas de desenvolvimento humano para programas de treinamentos, além de manuais, testes e indicadores de performance. Entre os apoiadores estão Infinis, Movimento Bem Maior, Instituto Phi, Morena Agro e Caruana Financeira.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
