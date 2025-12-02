Terça, 02 de Dezembro de 2025
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Instituições culturais celebram 134 anos da Avenida Paulista

Iniciativa Paulista Cultural promove o intercâmbio artístico entre sete instituições culturais da avenida ícone de São Paulo no dia 7 de dezembro, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/12/2025 às 14h48
Instituições culturais celebram 134 anos da Avenida Paulista
Divulgação Paulista Cultural

Inaugurada em 8 de dezembro de 1891 com o objetivo de ampliar as áreas residenciais da cidade, a Avenida Paulista foi a primeira via planejada de São Paulo e a primeira a ser asfaltada, dezoito anos após sua criação, consolidando-se como um dos principais marcos da cidade. Ao longo das décadas, casarões se instalaram nos quarteirões que a ladeavam e, mais tarde, deram lugar a arranha-céus, apartamentos de luxo, centros econômicos, hospitais, escolas, espaços de lazer, mudando sua vocação de eixo econômico para eixo cultural.

Em comemoração ao seu aniversário de 134 anos, celebrado no dia 8 de dezembro, instituições culturais residentes no endereço, como Casa das Rosas, Centro Cultural Fiesp, Itaú Cultural, Instituto Moreira Salles (IMS Paulista), Japan House São Paulo (JHSP), MASP, Sesc Avenida Paulista promovem no domingo, 7 de dezembro, das 10h às 17h, a quinta edição da Paulista Cultural: uma programação especial de intercâmbio de atrações e atividades culturais entre os espaços. A iniciativa, criada em 2017 busca fortalecer a identidade artística da Avenida Paulista. Para incentivar as visitas e passeios pelos 2.700 metros da avenida, o evento terá apresentações teatrais, oficinas de arte, contações de história, além das exposições em cartaz em cada um dos espaços, tudo gratuitamente.

A Casa das Rosas, um dos últimos casarões históricos da Avenida, abriga a atividade “Poesia com pincéis japoneses”, que destaca a técnica tradicional japonesa de pintura sumiê, idealizada pela Japan House São Paulo, instituição dedicada à difusão da cultural nipônica contemporânea. Já a JHSP recebe a oficina “Nengajo & Komorebi – Cartões postais em aquarela”, comandada pela equipe do Sesc Avenida Paulista e inspirada por tradições japonesas.

Quem visitar o Sesc Avenida Paulista no dia 7 pode participar da “Oficina de desenho e música” promovida pelo MASP, que combina processos de ilustração com trilha sonora ao vivo, enquanto o museu terá em sua programação o projeto de cotação de histórias da Casa das Rosas “O que te assombra? — o poder sobrenatural de contar histórias”, um passeio pelo universo de diferentes lendas de terror paulistanas.

Por sua vez, o Itaú Cultural recebe a oficina “Máscaras não convencionais”, promovida pelo IMS Paulista, propondo aos participantes a criação de máscaras com materiais reciclados. Já os amantes de fotografia podem experimentar mais dessa arte na oficina “Colorindo a luz: experimentos com giz sobre fotografia”, que explora a relação entre pintura e fotografia por meio de intervenções de giz pastel sobre fotos impressas, realizada pelo Centro Cultural Fiesp no prédio do IMS Paulista. Por fim, o Centro Cultural Fiesp recebe o espetáculo “Cavaco e sua Pulga”, organizado pelo Itaú Cultural, que narra as aventuras circenses em um circo de pulgas.

A proposta da Paulista Cultural reforça a união das instituições em seu propósito de aproximar a arte da vida urbana. Logo em sua primeira edição, o evento atraiu mais de 40 mil pessoas. Durante a pandemia de covid-19, a iniciativa precisou se adaptar ao ambiente digital, com edições virtuais, retornando ao formato presencial em 2024 e reunindo mais de 24 mil visitantes.

Serviço:

Evento: Paulista Cultural 2025
Quando: 7 de dezembro de 2025 (domingo), das 10h às 17h
Nessa data todas as atividades são gratuitas, assim como o acesso às instituições.
Para visitar as exposições do MASP, é necessário agendamento antecipado no site.
Programação completa no site da Paulista Cultural.

Casa das Rosas no MASP
O poder sobrenatural de contar histórias
Horário: 14h
Local: Vão livre do MASP

Centro Cultural Fiesp no IMS Paulista
Colorindo a luz: experimentos com giz sobre fotografia
Horário: 16h
Local: IMS Paulista

MASP no Sesc Avenida Paulista
Oficina de desenho e música com Catatau e YMA
Horário: 16h30
Local: Sesc Avenida Paulista

IMS Paulista no Itaú Cultural
Máscaras não convencionais (com Daniel Normal)
Horário: 15h
Local: Itaú Cultural

Itaú Cultural no Centro Cultural Fiesp
Espetáculo Cavaco e sua Pulga
Com a Cia. Tapioca
Horário: 11h30
Local: Esplanada do Centro Cultural FIESP

Japan House São Paulo na Casa das Rosas
Poesia com pincéis japoneses
Horário: duas sessões: às 10h30 e às 15h
Local: Casa das Rosas
Esta atividade do Educativo da JHSP conta com incentivos do ProAC, Programa de Ação Cultural, lei de incentivo à cultura do estado de São Paulo.

Sesc Avenida Paulista na Japan House São Paulo
Nengajō & komorebi - Cartões postais em aquarela, com Bruno Mitsuo Makia
Horário: duas sessões: às 11h e às 14h
Local: Japan House São Paulo

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pedro Sutter
Entretenimento Há 22 horas

Organizações se unem no lançamento do jogo Missão Climática

Iniciativa distribui 200 kits gratuitos em escolas do Rio de Janeiro e Pernambuco para incentivar a educação sobre o clima

Divulgação
Entretenimento Há 1 dia

Nova publicação mapeia oportunidades para audiovisual latino

Revista digital Show me the Lab reúne laboratórios e residências de desenvolvimento de projetos na Europa

Pixabay
Entretenimento Há 1 dia

Livros exploram propósito, autenticidade e finitude

Lançamentos apresentam reflexões sobre vida, relações, espiritualidade e o sentido do tempo

 Villagio Embu
Entretenimento Há 1 dia

Feirinha de Embu das Artes impulsiona reservas hoteleiras

Embu das Artes, a cerca de 30 km de São Paulo, consolida sua vocação artística com a reinauguração de espaços culturais, apresenta várias opções e ...

 Foto: Midjourney
Entretenimento Há 4 dias

Restaurantes da região de Campinas projetam alta nas festas

Busca por reservas dispara 15% no fim do ano, aponta pesquisa da Chef.Ai

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 31°
29° Sensação
2.65 km/h Vento
47% Umidade
87% (0.93mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quarta
29° 16°
Quinta
31° 14°
Sexta
34° 15°
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 26 minutos

Web Summit 2025 promove foco em inovação em pagamentos
Fazenda Há 26 minutos

Governo do Estado destaca oportunidades com o Refaz Reconstrução II para entidades empresariais
Senado Federal Há 26 minutos

Sancionada lei que garante cargos no MEC e recursos para segurança do DF
Senado Federal Há 26 minutos

Sancionado crédito de R$ 34,3 bi para benefícios previdenciários e Bolsa Família
Geral Há 26 minutos

Mulheres líderes relatam desafios na busca por equidade na carreira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,43%
Euro
R$ 6,20 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,828,90 +6,58%
Ibovespa
160,506,69 pts 1.2%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6891 (01/12/25)
19
29
35
64
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3551 (01/12/25)
01
02
03
07
08
10
11
12
15
16
17
19
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias