Feirinha de Embu das Artes impulsiona reservas hoteleiras

Estância Turística próxima à capital paulista se prepara para alta demanda de hospedagem com a força de sua tradicional Feira de Arte e Artesanato, reconhecida como patrimônio imaterial de São Paulo.

Localizada a apenas 30 km de São Paulo, na Região Metropolitana, a estância turística de Embu das Artes está com a expectativa alta para os próximos meses. A tradicional Feira de Arte e Artesanato, que acontece no Largo 21 de Abril e arredores, é apontada como o principal motor para impulsionar a economia local, com reflexo imediato no setor hoteleiro, especialmente em feriados e finais de semana.

Com mais de 800 expositores e milhares de visitantes a cada edição, a feira — reconhecida em 2021 como patrimônio imaterial do estado de São Paulo — é a celebração da vocação artística da cidade, oferecendo desde pinturas e esculturas até doces e bijuterias.



Setor hoteleiro em ação



A previsão de aumento no fluxo turístico tem levado a rede de hospedagem a se preparar. Segundo Gilberto Pacheco, do Villagio Embu Resort & Convention, o momento de alta se deve à combinação de fatores. "O fato de Embu das Artes ser uma estância turística na Região Metropolitana de São Paulo é um atrativo muito bom. Isso, somado à Feira, à temporada de eventos culturais e à consolidação de grandes eventos como o Rodeio Festval 2025, impulsiona a demanda", explica.

O Villagio Embu, um dos empreendimentos mais novos da região, tem investido para atender ao público que busca a tranquilidade do campo com acesso rápido à capital.



"Preparamos uma série de atividades e serviços exclusivos para esta temporada, visando não apenas o lazer, mas também o bem-estar dos nossos hóspedes. A Feira de Arte e Artesanato é um motor para o turismo, e ter essa atração tão forte na cidade nos dá segurança para investir em melhorias contínuas", afirma Gilberto Pacheco, responsável pelo marketing do Resort.



O executivo ainda destaca o impacto dos investimentos em infraestrutura cultural da cidade. "Nossa expectativa é de alta ocupação nos próximos feriados. O investimento da cidade, como a reabertura do Centro Cultural Mestre Assis Abreu em junho de 2022, reforça nosso potencial como destino cultural e de lazer".



História, cultura e lazer em destaque



As raízes de Embu das Artes remontam a um aldeamento jesuíta do século XVII, legado que é preservado no Centro Histórico, com suas ruas de paralelepípedo e casarões coloniais. A diversidade da cidade atende a vários nichos:

Arte e gastronomia: além da Feira, visitantes podem encontrar peças exclusivas em Antiquários e desfrutar de restaurantes tradicionais como o O Garimpo, instalado em uma casa colonial do século XIX.

Patrimônio histórico: o destaque é o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas (MASJ), o primeiro bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em São Paulo. Construído entre os séculos XVII e XVIII, seu acervo de peças dos séculos XVII a XIX está integrado ao complexo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

Natureza e família: para quem busca atividades ao ar livre, a cidade oferece: Cidade das Abelhas: parque cultural e ecológico de 100 mil metros quadrados de Mata Atlântica, com Museu da Apicultura, trilhas e a Abelha Mecatrônica. Parque do Lago Francisco Rizzo: uma área verde de mais de 217 mil metros quadrados, ideal para piquenique e lazer familiar.







O passeio pode ser completado com a visita à pitoresca Viela das Lavadeiras, conhecida por suas paredes repletas de grafites, consolidando Embu das Artes como um destino diversificado e de fácil acesso para um bate e volta cultural ou uma estada prolongada.