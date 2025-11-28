Restaurantes da região de Campinas projetam alta nas festas

O setor de alimentação fora do lar tem boa expectativa para os últimos meses de 2025. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) aponta que 70% dos empreendedores da Região de Campinas esperam ter alta no faturamento em comparação com o mesmo período do ano passado. Para a maioria (56%), o aumento deve ser de até 20%. Já um levantamento da startup Chef.Ai aponta que a busca por reservas já teve uma alta de 15% em novembro.

A pesquisa da Abrasel, realizada com empresários do setor na Região Metropolitana de Campinas (RMC) entre os dias 13 e 21 de outubro, aponta também que, na comparação com o mesmo período do ano passado, 11% esperam estabilidade e 15% projetam queda; 4% dos empresários que responderam ao levantamento não tinham negócio em 2024.

Segundo a pesquisa, os empresários pretendem contratar mais funcionários nos últimos meses do ano. Outros 58% vão manter o quadro de empregados e apenas 8% têm a intenção de demitir. Os empresários relatam dificuldades para contratar, principalmente pela falta de interessados nas vagas e pela escassez de profissionais qualificados. Entre as posições mais difíceis de preencher estão as de cozinheiros especializados, como sushiman e churrasqueiro, além de chefes de cozinha e gerentes.

Mauro Mason, sócio do Restaurante Benedito, em Campinas lembra que o final de ano é uma data de grande impacto para o setor e que representa o melhor período de fluxo de pessoas e faturamento. “A partir da última semana de novembro até o final de dezembro, nossa projeção é de uma alta média de 20% sobre os meses normais por conta das festas de confraternizações”, diz ele. “Sempre temos um aumento também sobre o ano anterior, mas ainda é cedo para avaliar quanto dever ser em 2025 em relação a 2024”, acrescenta ele.

Rodrigo Porto, diretor de Alimentos & Bebidas da Rede Vitória Hotéis, com cinco unidades na região de Campinas, que tem sob seu guarda-chuva casas como o Bellini e Kindai, localizados no Vitória Hotel Concept Campinas, o Vitorino Culinária Vibrante e Bar Maria Azeitona (no Vitória Hotel Convention Paulínia) e o Vick (Vitória Hotel Convention Indaiatuba), diz que a procura por reservas começou a apresentar aquecimento na segunda quinzena de novembro. “Já tivemos um aquecimento, mas ainda é cedo para projetar o aumento”, diz ele.

Já Sérgio de Simone, proprietário do Rancho Colonial Gril, também em Campinas, diz que houve uma melhora na procura nos últimos dias. “Mas o que percebemos é que as pessoas ainda estão contidas, principalmente em relação a valores. Procurando preços não muito altos”.

Reservas

A Chef.ai, uma empresa que trabalha com aplicações de inteligência artificial (IA) para bares e restaurantes, como assistente virtual e atendimento ao público pelas redes sociais, identificou um crescimento na demanda por reservas em bares e restaurantes brasileiros nos últimos meses, indicando forte aquecimento do setor no período de confraternizações. A análise considerou mais de 150 mil mensagens trocadas entre clientes e estabelecimentos entre outubro e dezembro.

O volume total de mensagens saltou de 71.269 em outubro para 82.197 em novembro, um aumento de 15%. As interações relacionadas a reservas cresceram ainda mais: 23.501 para 29.337, alta de quase 25%. A fatia de mensagens sobre reservas também avançou, de 33% para 36%.

O movimento se confirmou na operação. O total de pessoas que efetivamente reservaram mesas subiu 22%, passando de 7.837 em outubro para 9.557 em novembro. Além disso, o tamanho médio das mesas mostrou uma tendência clara de expansão: passou de 6,9 pessoas por reserva em outubro para 21,4 pessoas em dezembro.

“O salto de dezembro revela uma mudança significativa no perfil da demanda. As reservas deixam de ser majoritariamente familiares e passam a ser marcadas por grandes grupos, exigindo reorganização de salão, reforço de equipe e políticas específicas para confraternizações”, afirma Matheus Mason, fundador da empresa.