Sexta, 28 de Novembro de 2025
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Kwai entrega prêmio anual a criadores de conteúdo

Evento em São Paulo anunciou vencedores de dez categorias e incluiu homenagem ao cantor Zezé Di Camargo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/11/2025 às 12h42
Kwai entrega prêmio anual a criadores de conteúdo
Nicolas Calligaro e Felipe Gabriel

O Kwai realizou nesta quarta-feira (26), no Teatro Santander, em São Paulo, a terceira edição de sua premiação anual dedicada aos criadores de conteúdo da plataforma. O evento apresentou os vencedores de dez categorias e contou com participações de artistas, convidados e influenciadores em apresentações no palco.

A cerimônia foi conduzida por Otaviano Costa e Thaynara OG, responsáveis por anunciar as categorias relacionadas a humor, entretenimento, esportes, educação, moda, lifestyle e produções originais do TeleKwai. Criadores da plataforma e convidados também participaram de intervenções ao longo da noite.

Gkay anunciou o primeiro prêmio da noite, na categoria Deu o Nome, voltada a criadores de comédia e entretenimento. Felipe Andreoli apresentou a categoria Na Resenha e No Controle, dedicada a esportes e games. Fabiana Gomes e Gerson Pacujá abriram a parte musical da programação, enquanto Alicia X e Tonny Santana participaram da apresentação dos vencedores de TeleKwai ao lado de Christina Rocha.

A edição incluiu pela primeira vez uma categoria patrocinada, com a entrega do prêmio "Aprendi no Kwai", voltado a conteúdos de gastronomia, educação e faça você mesmo. A intervenção contou com os criadores Matheus Severo e Marco Túlio, em ação ligada ao aplicativo Keeta.

O evento também apresentou uma homenagem ao cantor Zezé Di Camargo, que recebeu o Estrela Kwai, prêmio especial concedido pela plataforma. A participação integrou uma apresentação do projeto Canta Kwai, voltado à revelação de novos talentos musicais inspirados em ritmos brasileiros. Os criadores Deia Lucena, Gabriella Dias, Kristian Pontes e Duda Paz iniciaram a performance, seguida da entrada de Zezé no palco, onde interpretou "Pra Não Pensar Em Você".

As apresentações musicais incluíram ainda Valesca Popozuda e Marvvila, em número conjunto, e João Gomes, responsável pelo encerramento. A edição 2025 do Prêmio Kwai teve patrocínio de Keeta e H2Bet e apoio da helloo.

Vencedores do Prêmio Kwai 2025:

  • Deu o Nome — Alana Alves (@alana1705)
  • Na Resenha e no Controle — Frajola (@frxjola)
  • Kwai Shop: O Achadinho que te Acha — Arlindo (@arlindodmbus)
  • Se Garante no Ao Vivo — Carolini (@caroliniii)
  • Aprendi no Kwai — Marcos Vianna (@marcosvianna)
  • Tá na Vibe — Ragnar Jr. (@ragnar_oficial)
  • TeleKwai – Melhor Ator — @e.c.cine (Marcelo Aparecido Lopes da Silva)
  • TeleKwai – Melhor Atriz — @odiariodealine (Aline Freire de Campos)
  • TeleKwai – Melhor TeleKwai — "Duas Faces", por @markellyemacao
  • Criador do Ano — Lindaci Luna (@lindaci_luna)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
freepik
Entretenimento Há 3 horas

Fim de ano em SP: cinco espaços ampliam agenda de eventos

Com mercado em expansão, empresas priorizam ambientes imersivos e experiências personalizadas nas festas de fim de ano

 Divulgação/Arena Freestyle
Entretenimento Há 4 horas

Arena Freestyle acontece neste sábado em São Paulo

Apresentação ocorre neste sábado (29) no Parque Villa-Lobos, com ingressos esgotados e transmissão oficial pelo Arena Live Brasil, reunindo atletas...

 Divulgação
Entretenimento Há 1 dia

Autora celebra o livro físico na era das conexões virtuais

Com foco na valorização do livro físico em meio à leitura digital, a escritora Ana Beatriz Prudente Alckmin lança a segunda edição de "Ela, sua gat...

 Cineview
Entretenimento Há 2 dias

Evento natalino transforma interior paulista em destino

O Natal Ypê 2025 oferece uma programação gratuita entre 28 de novembro e 24 de dezembro nos jardins do complexo fabril da empresa em Amparo (SP), c...

 Felipe Cuoco / Galeria Azur
Entretenimento Há 2 dias

Fotógrafo brasileiro leva o Pantanal à Art Basel Miami 2025

Participação marca a estreia de Felipe Cuoco na principal feira de arte das Américas, levando a paisagem do Pantanal ao debate internacional

Tenente Portela, RS
32°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
31° Sensação
2.73 km/h Vento
33% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
29° 19°
Quarta
29° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 43 minutos

Redes sociais impulsionam compras de flores no Brasil, diz CEO
Tecnologia Há 58 minutos

Digitalização acelera profissionalização no Brasil, aponta especialista
Entretenimento Há 1 hora

Kwai entrega prêmio anual a criadores de conteúdo
Tecnologia Há 2 horas

Uso de tecnologia fortalece ações contra a dengue em Minas
Câmara Há 3 horas

Comissão debate desestatização da hidrovia do Rio Madeira, em Rondônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,28%
Euro
R$ 6,20 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,010,80 -0,19%
Ibovespa
158,863,02 pts 0.32%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6888 (27/11/25)
05
29
37
52
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3548 (27/11/25)
04
08
09
10
11
12
13
15
16
17
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias