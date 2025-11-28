Kwai entrega prêmio anual a criadores de conteúdo

O Kwai realizou nesta quarta-feira (26), no Teatro Santander, em São Paulo, a terceira edição de sua premiação anual dedicada aos criadores de conteúdo da plataforma. O evento apresentou os vencedores de dez categorias e contou com participações de artistas, convidados e influenciadores em apresentações no palco.

A cerimônia foi conduzida por Otaviano Costa e Thaynara OG, responsáveis por anunciar as categorias relacionadas a humor, entretenimento, esportes, educação, moda, lifestyle e produções originais do TeleKwai. Criadores da plataforma e convidados também participaram de intervenções ao longo da noite.

Gkay anunciou o primeiro prêmio da noite, na categoria Deu o Nome, voltada a criadores de comédia e entretenimento. Felipe Andreoli apresentou a categoria Na Resenha e No Controle, dedicada a esportes e games. Fabiana Gomes e Gerson Pacujá abriram a parte musical da programação, enquanto Alicia X e Tonny Santana participaram da apresentação dos vencedores de TeleKwai ao lado de Christina Rocha.

A edição incluiu pela primeira vez uma categoria patrocinada, com a entrega do prêmio "Aprendi no Kwai", voltado a conteúdos de gastronomia, educação e faça você mesmo. A intervenção contou com os criadores Matheus Severo e Marco Túlio, em ação ligada ao aplicativo Keeta.

O evento também apresentou uma homenagem ao cantor Zezé Di Camargo, que recebeu o Estrela Kwai, prêmio especial concedido pela plataforma. A participação integrou uma apresentação do projeto Canta Kwai, voltado à revelação de novos talentos musicais inspirados em ritmos brasileiros. Os criadores Deia Lucena, Gabriella Dias, Kristian Pontes e Duda Paz iniciaram a performance, seguida da entrada de Zezé no palco, onde interpretou "Pra Não Pensar Em Você".

As apresentações musicais incluíram ainda Valesca Popozuda e Marvvila, em número conjunto, e João Gomes, responsável pelo encerramento. A edição 2025 do Prêmio Kwai teve patrocínio de Keeta e H2Bet e apoio da helloo.

Vencedores do Prêmio Kwai 2025: