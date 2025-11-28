Sexta, 28 de Novembro de 2025
Fim de ano em SP: cinco espaços ampliam agenda de eventos

Com mercado em expansão, empresas priorizam ambientes imersivos e experiências personalizadas nas festas de fim de ano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/11/2025 às 11h13
freepik

O mercado de eventos no Brasil vive momentos de expansão consistente. Segundo Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE), o setor deve movimentar mais de R$ 141 bilhões em 2025, impulsionado pela retomada das atividades presenciais e pelo fortalecimento das confraternizações corporativas. Esse cenário tem levado empresas a revisarem suas estratégias internas de celebração de fim de ano, com maior atenção ao planejamento de espaços e formatos adotados.

Com esse mercado mais competitivo e orientado à experiência, a escolha do local passou a ser um elemento-chave para traduzir cultura, propósito e identidade organizacional. “Para muitas empresas, a festa de fim de ano deixou de ser apenas um encontro social e se tornou uma oportunidade estratégica de reforçar valores, celebrar conquistas e estimular engajamento. Espaços que oferecem propostas imersivas, atmosfera personalizada e suporte completo de produção têm se destacado entre as preferências das equipes de RH e marketing”, explica David Politanski, fundador do Sweet Secrets, espaço de eventos corporativos e sede do clube de membros.

Ainda de acordo com Politanski, essa mudança de comportamento é evidente ano após ano. “As empresas têm buscado cada vez mais ambientes que não apenas comportem um evento, mas que agreguem experiência e traduzam seus valores. Os espaços precisam refletir a cultura da empresa e estimular o engajamento dos colaboradores”, afirma. Com o aumento da demanda, alguns locais em São Paulo passam a registrar maior procura por oferecer estrutura adequada a diferentes formatos de eventos corporativos.

Sweet Secrets

O Sweet Secrets, espaço para eventos corporativos, conta com cerca de 580 m² e capacidade para aproximadamente 250 pessoas. Escondido atrás da fachada de uma loja de doces, o ambiente remete aos speakeasies da Nova York das décadas de 1920, com influências arquitetônicas de diversas cidades como Londres, Budapeste, Singapura e Tóquio.

Sua principal característica é a capacidade de personalização: cada detalhe do espaço pode ser moldado conforme o briefing da empresa. A equipe interna do Sweet conduz toda a parte criativa e de logística, possibilitando desde jantares íntimos até grandes festas temáticas adaptadas à identidade da empresa.

A gastronomia é assinada pelo chef Luiz Carlos Ferreira, e a carta de drinques é desenvolvida pelo mixologista Matheus Cunha, reconhecido no cenário internacional. O local também abriga o Members Club do Sweet Secrets, que reúne nomes de executivos de alto escalão, artistas e atletas.

Esther Rooftop

Localizado no centro de São Paulo, o Esther Rooftop oferece vista privilegiada da cidade e acomoda de 12 a 130 pessoas. Pode ser reservado parcial ou totalmente, dependendo do porte do evento. Com design contemporâneo e gastronomia autoral, é uma alternativa para confraternizações corporativas urbanas, que valorizam leveza e sofisticação.

Hitch Bar

O Hitch Bar, situado na Praça Franklin Roosevelt, tem ambientação vintage inspirada no cineasta Alfred Hitchcock. Seu calendário inclui DJs, festas temáticas, encontros de cinema e outros formatos culturais que dialogam bem com eventos descontraídos, happy hours corporativos ou celebrações mais criativas. 

Bar do Cofre

No subsolo do Farol Santander, o Bar do Cofre ocupa uma antiga caixa-forte do Banespa, preservando elementos originais como portas de aço pesadas e centenas de cofres. Esse cenário histórico e exclusivo se alia a uma coquetelaria sofisticada, com técnicas clássicas e ingredientes inspirados nas tendências internacionais. É ideal para eventos que valorizam inovação, experiência cultural e um ambiente com forte identidade.

Josephine Restaurante

Localizado na Vila Nova Conceição, o Josephine Restaurante possui espaços reservados para até 60 pessoas, em um ambiente acolhedor com varandas, jardim interno e decoração charmosa. Sob a direção de Jessé de Andrade e com o menu assinado pela chef Malu Facchini, o restaurante oferece uma experiência gastronômica com influências francesas, italianas e brasileiras. O cardápio e a carta de drinks elevam o local como opção para jantares executivos e confraternizações mais íntimas.

