Quinta, 27 de Novembro de 2025
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Autora celebra o livro físico na era das conexões virtuais

Com foco na valorização do livro físico em meio à leitura digital, a escritora Ana Beatriz Prudente Alckmin lança a segunda edição de "Ela, sua gat...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/11/2025 às 11h07
Autora celebra o livro físico na era das conexões virtuais
Divulgação

O romance "Ela, sua gata e Tel Aviv" (Editora D’Plácido), da escritora Ana Beatriz Prudente Alckmin, chega à segunda edição e terá lançamento em inglês em fevereiro de 2026. A obra marcou a estreia da autora na ficção e apresenta uma narrativa que combina literatura, economia criativa e temas sociais contemporâneos como diversidade religiosa, sustentabilidade e vínculos humanos em uma era hiperconectada.

Em um contexto de crescente digitalização, "Ela, sua gata e Tel Aviv" reafirma a relevância do livro físico e das livrarias independentes. A obra está disponível nas livrarias D’Plácido, Drummond e Livraria da Vila Paraíba (Guaratinguetá–SP), em duas distribuidoras nacionais, além de espaços alternativos como o Café Gorinhamêz, no bairro dos Jardins em São Paulo, e Borogodó do Brechó, loja de moda sustentável localizada na Vila Madalena, também na capital paulista, que incluiu o título em seu catálogo por convergir com pautas de sustentabilidade e consumo responsável.

"Acredito nas livrarias físicas, nos lugares onde as pessoas ainda descobrem livros por acaso e levam para casa uma história que as acompanha por anos. Ter o livro físico é um gesto de resistência e de afeto", afirma Ana Beatriz Prudente Alckmin.

E a escolha da autora dialoga com o sentimento de muitos leitores. Segundo dados do Panorama do Consumo de Livros, pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, realizada pela Nielsen BookData e divulgada este ano, 56% dos consumidores compraram exclusivamente livros impressos nos 12 meses que antecederam a pesquisa. Outro levantamento, o "Trend Tracker Survey 2023", realizado pela Two Sides, reforça essa tendência: 71% dos brasileiros dizem preferir o impresso pela experiência sensorial — o toque, o cheiro e até o simples gesto de folhear as páginas.

A capa, desenvolvida pela designer Bárbara Rodrigues, utiliza cores vibrantes e destaca a personagem principal. O projeto gráfico nasceu de uma colaboração pautada pela sensibilidade e pelo diálogo entre autora e designer, com a intenção de traduzir visualmente a relação entre Margot e o gato que acompanha a protagonista na história.

"Eu queria que uma mulher fizesse a capa. Que entendesse o olhar da Margot e o meu também. A Bárbara conseguiu captar essa essência com muita precisão", comenta a autora.

O romance também pode ser adquirido online, nas principais plataformas de e-commerce literário como Amazon e no site da Editora D’Plácido, o que amplia o acesso e fortalece o alcance do título em todo o país.

Um romance sobre recomeços e conexões reais

O livro acompanha Margot, uma jovem estilista que vive entre Nova York e Tel Aviv e revisita suas origens judaicas enquanto enfrenta o luto e o desafio de reconstruir a própria história. A trama propõe reflexões sobre consumo consciente, pertencimento e os novos papéis femininos na sociedade atual.

Sobre a Autora

Ana Beatriz Prudente Alckmin é pedagoga formada pela Universidade de São Paulo (USP), ambientalista e ativista na área de Direitos Humanos. Filha de intelectuais ligados à universidade, cresceu em um ambiente marcado pela leitura e pelo interesse por temas sociais e culturais.

Sua trajetória se desenvolve no contexto da comunidade judaica, em que atua pela valorização da diversidade e pelo combate ao antissemitismo. Em sua produção literária, aborda as múltiplas experiências femininas e busca ampliar o espaço das mulheres nas narrativas contemporâneas.

A autora pesquisa as diferentes expressões do judaísmo em diáspora, incluindo comunidades na África e na Ásia, explorando as conexões entre fé, identidade e pertencimento. Sua obra também reflete o interesse por temas como sustentabilidade, direitos das mulheres e diálogo intercultural, consolidando uma escrita que combina sensibilidade social e reflexão histórica.

Serviço:
TítuloEla, sua gata e Tel Aviv
Autora: Ana Beatriz Prudente Alckmin
Editora: D’Plácido
2ª edição: Livrarias físicas, plataformas online e espaços alternativos
Versão em inglês: prevista para fevereiro de 2026

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Cineview
Entretenimento Há 18 horas

Evento natalino transforma interior paulista em destino

O Natal Ypê 2025 oferece uma programação gratuita entre 28 de novembro e 24 de dezembro nos jardins do complexo fabril da empresa em Amparo (SP), c...

 Felipe Cuoco / Galeria Azur
Entretenimento Há 21 horas

Fotógrafo brasileiro leva o Pantanal à Art Basel Miami 2025

Participação marca a estreia de Felipe Cuoco na principal feira de arte das Américas, levando a paisagem do Pantanal ao debate internacional

 imagem divulgação D'Brescia
Entretenimento Há 23 horas

Rede D'Brescia inaugura unidade em São Bernardo do Campo

Investimento de R$ 18 milhões gera novos empregos e reforça o polo gastronômico do ABC

 Foto de Bia Ferrer para o Livro
Entretenimento Há 1 dia

Livro ‘Crônicas de uma São Paulo Possível’ chega a Lisboa

O projeto literário dos fotógrafos Malu Mesquita e Renato Negrão será apresentado em Lisboa, de 28 a 30 de novembro, no Arquivo Municipal de Lisboa...

 Neuber Ramos
Entretenimento Há 2 dias

Festival FADA 25 anos acontece em Três Marias

Para comemorar os 25 anos da Fundação Salua Daura de Arte e Cultura – FADA, a cidade de Três Marias (MG) é contemplada com várias oficinas e worksh...

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 32°
30° Sensação
2.64 km/h Vento
39% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h13 Pôr do sol
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
36° 19°
Segunda
22° 19°
Terça
28° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Escovas técnicas mantêm higienização eficiente de vidrarias em laboratórios
Segurança Pública Há 43 minutos

BM lança Operação Papai Noel 2025 em Tenente Portela
Economia Há 50 minutos

Inflação do aluguel cai 0,11% em 12 meses; 1º recuo desde maio de 2024
Gestão Pública Há 58 minutos

Vista Gaúcha antecipa salários e benefícios aos servidores
Entretenimento Há 1 hora

Autora celebra o livro físico na era das conexões virtuais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,31%
Euro
R$ 6,21 +0,35%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 514,743,42 +0,61%
Ibovespa
158,393,47 pts -0.1%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6887 (26/11/25)
16
29
57
67
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3547 (26/11/25)
02
05
06
07
09
10
14
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias