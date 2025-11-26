Rede D'Brescia inaugura unidade em São Bernardo do Campo

A rede D’Brescia Churrascaria anuncia a abertura de sua nova unidade em São Bernardo do Campo (SP) no dia 27 de novembro. O investimento de R$ 18 milhões faz parte do plano de expansão da marca, que já conta com sete unidades no Estado.

Localizada no KM 18 da Rodovia Anchieta, a nova casa possui 2.200 metros quadrados de área total, com capacidade para 300 pessoas e estacionamento para 70 veículos. O projeto foi concebido desde o zero e leva a assinatura do escritório Otávio Sanches Arquitetura, o mesmo que desenvolveu o conceito da unidade Faria Lima, inaugurada em 2023.

A expansão para São Bernardo do Campo reforça a aposta da D’Brescia em cidades com alto potencial de consumo e tradição empresarial, como o ABC Paulista. "Nosso objetivo é fortalecer a presença da marca em regiões estratégicas e oferecer experiências gastronômicas de alto padrão, com visão de longo prazo e foco em qualidade", destaca Cleber Broch, sócio da rede.

A nova unidade conta com salão principal, área externa, adega climatizada, espaço kids e sala privativa para eventos sociais e corporativos. Com cardápio que combina 25 cortes selecionados Bassi-Marfrig, buffet de frutos do mar, cozinha japonesa, panificação própria e 15 opções de sobremesas, a D’Brescia mantém o compromisso com a excelência gastronômica e atendimento personalizado.

"Mais do que uma inauguração, é um movimento estratégico. A D’Brescia São Bernardo consolida nossa marca no Grande ABC, região que concentra um dos públicos mais fiéis da marca", reforça Edival Antônio Spricigo (Faxa), sócio da rede.

Com a nova inauguração, a D’Brescia Churrascaria passa a contar com oito unidades em operação: cinco na capital paulista (Faria Lima, Paraíso, Marginal, Vila Mariana e Morumbi), uma em Guarulhos e duas no ABC: Santo André e SBC. Juntas, as casas empregam mais de 600 colaboradores diretos.

Serviço

D’Brescia Churrascaria – Unidade São Bernardo do Campo

Inauguração: 27 de novembro de 2025

End.: Rua Carlos Olavo Vicentini, 77 - Bairro Planalto – KM 18 da Rodovia Anchieta,– São Bernardo do Campo (SP)

Capacidade: 300 pessoas

Estacionamento: 70 vagas – serviço de valet disponível

Rodízio: O rodízio tem valores diferenciados para dias úteis, finais de semana e feriados, além de preço especial para crianças de 6 a 11 anos.

Para mais informações, basta acessar: @dbresciachurrascaria