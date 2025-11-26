Quarta, 26 de Novembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Livro ‘Crônicas de uma São Paulo Possível’ chega a Lisboa

O projeto literário dos fotógrafos Malu Mesquita e Renato Negrão será apresentado em Lisboa, de 28 a 30 de novembro, no Arquivo Municipal de Lisboa...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/11/2025 às 10h20
Livro ‘Crônicas de uma São Paulo Possível’ chega a Lisboa
Foto de Bia Ferrer para o Livro

O livro Crônicas de uma São Paulo Possível, idealizado pelos fotógrafos Malu Mesquita e Renato Negrão, estará presente na 15ª Feira do Livro de Fotografia de Lisboa, que acontece entre os dias 28 e 30 de novembro no Arquivo Municipal da cidade. A obra foi selecionada em três convocatórias: Espaço dos Autores e Pequenos Editores, Exposição de Maquetes e Apresentação de Projetos Autorais.

Composto pelo trabalho de 20 fotógrafos e um ilustrador, o livro — sob organização e curadoria de Renato Negrão — reúne registros que abordam diferentes aspectos da cidade de São Paulo. Cada artista apresenta sua interpretação do cotidiano urbano a partir de imagens produzidas no contexto de seus percursos e vivências. Segundo os autores, a proposta é reunir olhares individuais sobre a capital paulista. “O projeto surgiu do nosso interesse em registrar a cidade e suas particularidades”, afirmam Malu e Renato. “É significativo apresentar esta obra ao público de Portugal.”

O projeto é, segundo os fotógrafos, resultado de um interesse comum em observar a cidade. “Buscamos reunir diferentes abordagens sobre São Paulo, considerando suas dinâmicas e contrastes”, explicam os autores. “Para nós, levar o trabalho para Lisboa representa um momento importante.”

Os artistas participantes no livro são: André Gomes, Andre de Oliveira, Ale Ruaro, Bernardo Borges, Bia Ferrer, Camila Garcia, Cristhiane Evangelista, Fatima Dias, Felipe Raizer, Luiz Queiroz, Malu Mesquita, Marcela Novais, Marcia Celjar, Mauricio Paranhos, Mavinho Acoroni e Jean Rosa, Sandra Carrillo, Sidney Haddad, Sonia Gouveia, Socorro Monteiro e Thiago Altran.
Organização e curadoria: Renato Negrão.

Serviço:
15ª Feira do Livro de Fotografia de Lisboa
Local: Arquivo Municipal de Lisboa
Abertura: 28 de novembro, das 17h às 20h
Período: 29 e 30 de novembro, das 11h às 20h
Entrada franca
Informações: curador Renato Negrão — Cel.: +55 (11) 98270-7395

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
imagem divulgação D'Brescia
Entretenimento Há 7 minutos

Rede D'Brescia inaugura unidade em São Bernardo do Campo

Investimento de R$ 18 milhões gera novos empregos e reforça o polo gastronômico do ABC

 Neuber Ramos
Entretenimento Há 17 horas

Festival FADA 25 anos acontece em Três Marias

Para comemorar os 25 anos da Fundação Salua Daura de Arte e Cultura – FADA, a cidade de Três Marias (MG) é contemplada com várias oficinas e worksh...

 Divulgação BIC
Entretenimento Há 24 horas

Cuidados tornam a depilação mais segura e confortável

Técnicas antes, durante e após o procedimento ajudam a reduzir irritações e manter a pele saudável

 Divulgação Civitatis
Entretenimento Há 2 dias

Aurora boreal em 2026 será mais forte; 5 destinos para ver

Civitatis revela cinco destinos na Europa e América do Norte para brasileiros contemplarem a aurora boreal, ano do auge do ciclo solar

 Proxy Media
Entretenimento Há 5 dias

Black Friday de Verdade 2025 traz monitoramento de preços nessa última semana

A edição de 2025 da Black Friday de Verdade será realizada entre 24 e 28 de novembro e passa a integrar ferramentas de acompanhamento de preços e i...

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
30° Sensação
0.63 km/h Vento
39% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 18°
Sábado
34° 18°
Domingo
32° 19°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Entretenimento Há 4 minutos

Rede D'Brescia inaugura unidade em São Bernardo do Campo
Tecnologia Há 35 minutos

Mercado de segurança eletrônica cresce com franquias e IA
Saúde Há 49 minutos

Dove amplia portfólio e reforça conexão com dermatologia
Política Há 49 minutos

CPI do Crime chama militares e convoca chefe da Meta e TH Joias
Educação Fiscal Há 2 horas

Sorteio de R$ 200 mil do NFG será realizado em Progresso

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,50%
Euro
R$ 6,20 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 493,142,21 -0,45%
Ibovespa
157,384,13 pts 0.95%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6886 (25/11/25)
09
20
33
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3546 (25/11/25)
02
03
05
07
08
11
12
13
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias