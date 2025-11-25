Terça, 25 de Novembro de 2025
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cuidados tornam a depilação mais segura e confortável

Técnicas antes, durante e após o procedimento ajudam a reduzir irritações e manter a pele saudável

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/11/2025 às 13h13
Cuidados tornam a depilação mais segura e confortável
Divulgação BIC

A depilação é parte da rotina de cuidados pessoais para muitas pessoas e pode ser realizada por diferentes métodos, incluindo lâminas descartáveis. A adoção de técnicas adequadas antes, durante e após o procedimento contribui para reduzir irritações e tornar a experiência mais confortável.

Segundo Rodrigo Iasi, Diretor de Marketing da BIC Brasil e Argentina, marca mundial em artigos de papelaria, isqueiros, lâminas depiladores e barbeadores, práticas simples fazem diferença no resultado. "A preparação da pele, a escolha do método adequado e a substituição regular das lâminas são fatores que impactam diretamente no conforto e na saúde da pele".

Antes da depilação, a esfoliação suave alguns dias antes do procedimento pode ajudar na remoção de células mortas, reduzindo a possibilidade de pelos encravados. Durante o processo, o uso de água morna facilita a retirada dos pelos, tornando-os mais maleáveis. Outra recomendação é substituir o sabonete comum por versões em óleo ou gel, que podem contribuir para diminuir irritações, como a foliculite.

A forma de uso também influencia no resultado. No momento de depilar, seguir a direção de crescimento dos pelos é importante para evitar problemas comuns. Isso ajuda a evitar que eles fiquem encravados e reduz as chances de irritação na pele.

A BIC Soleil, marca de depiladores da BIC Brasil, disponibiliza produtos voltados para a depilação, que fazem parte da rotina de muitas consumidoras. O desenvolvimento de lâminas é pensado para mulheres, buscando acompanhar os contornos de cada corpo e proporcionando um depilar rente.

Rodrigo Iasi reforça ainda a importância da manutenção correta dos aparelhos. "A troca da lâmina deve ser feita assim que houver perda de eficiência no corte ou sinais de ferrugem. Isso evita a necessidade de múltiplas passagens na pele, que aumentam a chance de irritações". Após o procedimento, a hidratação com loções ou óleos sem álcool ajuda a restaurar a barreira cutânea e manter a pele macia.

Combinados, esses cuidados tornam a depilação uma etapa mais segura e saudável dentro da rotina de higiene e estética, ressaltando a importância de boas práticas para minimizar desconfortos e proteger a pele.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Civitatis
Entretenimento Há 1 dia

Aurora boreal em 2026 será mais forte; 5 destinos para ver

Civitatis revela cinco destinos na Europa e América do Norte para brasileiros contemplarem a aurora boreal, ano do auge do ciclo solar

 Proxy Media
Entretenimento Há 4 dias

Black Friday de Verdade 2025 traz monitoramento de preços nessa última semana

A edição de 2025 da Black Friday de Verdade será realizada entre 24 e 28 de novembro e passa a integrar ferramentas de acompanhamento de preços e i...

 Charles Trigueiro/Divulgação
Entretenimento Há 6 dias

Letras Pretas estreia em 20/11 com foco na literatura negra

O programa de rádio Letras Pretas apresenta obras literárias de todos os gêneros e destaca a trajetória de seus autores, defendendo a equidade raci...

 Freepik
Entretenimento Há 6 dias

Bilheteria Digital anuncia rebranding e projeta crescimento

Com novo posicionamento e identidade, empresa projeta expansão significativa, maior integração com produtores e público, e investimento em inovação

 Autografia Editora
Entretenimento Há 7 dias

Top Poets 2025 reúne médicos de diversos países em projeto literário

Top Poets 2025 – Médicos Poetas Internacional reúne 30 autores de diferentes países em seis idiomas, unindo arte, saúde e humanidade. Idealizada pe...

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 30°
29° Sensação
1.27 km/h Vento
37% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
31° 15°
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
35° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova projeto que destina recursos para laudos de engenheiros em caso de calamidade
Senado Federal Há 4 minutos

Debate em CPI aponta falhas do Estado no combate ao crime organizado
Entretenimento Há 19 minutos

Cuidados tornam a depilação mais segura e confortável
Tecnologia Há 32 minutos

Até 2027, IA deve ser integrada a cada software empresarial
Geral Há 32 minutos

Incêndio em Ministério das Mulheres em Brasília deixa seis feridos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,08%
Euro
R$ 6,21 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 498,415,73 -1,90%
Ibovespa
155,271,97 pts 0%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6885 (24/11/25)
12
39
41
68
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3545 (24/11/25)
01
04
05
06
07
08
11
12
14
17
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias