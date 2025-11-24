Segunda, 24 de Novembro de 2025
Aurora boreal em 2026 será mais forte; 5 destinos para ver

Civitatis revela cinco destinos na Europa e América do Norte para brasileiros contemplarem a aurora boreal, ano do auge do ciclo solar

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/11/2025 às 10h14
Aurora boreal em 2026 será mais forte; 5 destinos para ver
Divulgação Civitatis

A temporada da aurora boreal 2025-2026 está a pleno vapor, e ainda há tempo para os brasileiros planejarem uma viagem para contemplar esse espetáculo natural. Pensando nisso, a Civitatis, plataforma de atividades turísticas presente em mais de 160 países no mundo, selecionou cinco destinos ideais para observar o fenômeno de forma segura e confortável.

E quem deseja vê-las em seu ápice tem uma boa notícia: neste ano, a temporada coincide com o auge do ciclo solar de 11 anos, aumentando a possibilidade de auroras mais intensas e frequentes.

Segundo Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis Brasil, a procura cresce a cada ano. "Diferente de décadas atrás, a conectividade aérea para destinos onde é possível observar a aurora boreal, como Islândia, Noruega e Finlândia, aumentou significativamente, e os preços estão mais acessíveis", afirma.

A curadoria abaixo inclui informações sobre destinos e tours para ver a aurora boreal em 2026:

Reykjavík, Islândia

A Islândia é um dos principais países do mundo para assistir às auroras boreais, graças à sua localização privilegiada próxima ao Círculo Polar Ártico e à baixa poluição luminosa em áreas próximas a Reykjavík. A poucos quilômetros da capital islandesa, é possível se deparar com as luzes no céu. O tour para ver auroras na Islândia parte de Reykjavík com guias especializados que levam os visitantes a locais ideais para observação e explicam a origem do fenômeno, suas cores e as lendas locais.

Tromsø, Noruega

A Noruega é famosa por suas paisagens árticas, suas montanhas e lagos, e pelo alto índice de dias claros no inverno, especialmente em Tromsø, um dos melhores lugares do mundo para ver a aurora boreal. A cidade oferece infraestrutura turística e tours guiados para ver auroras, que incluem transporte para locais afastados da poluição luminosa, explicações sobre o fenômeno e até experiências gastronômicas típicas durante a observação.

Rovaniemi, Finlândia

Rovaniemi, na Lapônia finlandesa, é outro destino clássico para ver a aurora boreal, com florestas nevadas e pouca poluição luminosa. O Tour da Aurora Boreal em Rovaniemi busca os visitantes no hotel, levando-os para áreas abertas, onde o céu noturno se transforma em um espetáculo multicolorido. Guias explicam a formação do fenômeno, superstições locais e diferentes tipos de auroras, além de servir bebidas quentes e oferecer um jantar típico lapão.

Alaska, Estados Unidos

O Alaska é outro destino do extremo norte do planeta conhecido por suas longas noites e céu claro, ideais para observar a aurora boreal. O tour da Aurora Boreal em Fairbanks inclui transporte para centros de avistamento ou para o Murphy Dome, onde os visitantes podem assistir ao fenômeno com conforto e segurança. Os guias explicam a ciência por trás das luzes do norte e proporcionam uma experiência completa, que combina contemplação e aprendizado.

Abisko, Suécia

Abisko, na Lapônia sueca, é famosa pela baixa poluição luminosa e pelo Parque Nacional de Abisko, que garante pontos de observação da aurora boreal. O tour da Aurora Boreal em Abisko inclui transporte 4x4 pelos bosques, explicações sobre o fenômeno e as lendas locais, além de bebidas quentes para aproveitar a experiência.

Para chegar em Abisko, deve-se pegar um voo para Kiruna, e de lá, pegar um trem ou ônibus para Abisko.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
