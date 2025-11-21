Sexta, 21 de Novembro de 2025
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Black Friday de Verdade 2025 traz monitoramento de preços nessa última semana

A edição de 2025 da Black Friday de Verdade será realizada entre 24 e 28 de novembro e passa a integrar ferramentas de acompanhamento de preços e i...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/11/2025 às 14h42
Black Friday de Verdade 2025 traz monitoramento de preços nessa última semana
Proxy Media

A Black Friday de Verdade realiza, em 2025, um conjunto de ações voltadas ao monitoramento de preços e à disponibilização de informações sobre ofertas ao longo da semana de novembro. A iniciativa inclui uma extensão gratuita para navegador, que observa em tempo real o histórico e a variação de valores de produtos em diferentes varejistas.

Criada com o propósito de reduzir práticas conhecidas como “Black Fraude”, a ação reúne empresas de diversos segmentos e disponibiliza dados que auxiliam o público na análise das oscilações de preços durante o período. A extensão, disponível na Chrome Web Store, permite comparar valores entre lojas, consultar registros anteriores e aplicar cupons automaticamente. A campanha tem como objetivo fornecer informações que permitam ao consumidor avaliar com mais precisão a variação de preços ao longo do tempo.

Em 2025, o site oficial Black Friday de Verdade concentra diferentes ferramentas em um único portal, com a proposta de oferecer informações sobre o comportamento dos preços e sobre as marcas participantes.

A página inicial apresenta um carrossel com ofertas selecionadas e monitoradas continuamente. O portal também disponibiliza filtros de seleção com curadoria prévia, priorizando descontos legítimos, históricos de preços confiáveis e lojas com reputações verificadas.

O site reúne ainda orientações relacionadas à segurança nas compras online, informações sobre as empresas participantes e um comparador de preços atualizado, consolidando-se como ponto de consulta durante a semana de novembro.

Entre as marcas participantes estão Sam’s Clube, Nestlé FamilyNes, Compra Certa e Ortobom, entre outras.

Participação na campanha

O site oficial, blackfridaydeverdade.com.br, reúne as principais informações sobre as ações previstas. A campanha também mantém perfis nas redes sociais, onde divulga comunicados e dados sobre a iniciativa, e uma extensão chamada Black Friday de Verdade, que permanece disponível para instalação na Chrome Web Store.

Sobre a Black Friday de Verdade

Criada em 2014, a campanha reúne varejistas e plataformas que adotam critérios de clareza na comunicação de preços. Desde então, tem atuado na promoção de iniciativas voltadas à transparência nas práticas comerciais durante o período promocional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Charles Trigueiro/Divulgação
Entretenimento Há 2 dias

Letras Pretas estreia em 20/11 com foco na literatura negra

O programa de rádio Letras Pretas apresenta obras literárias de todos os gêneros e destaca a trajetória de seus autores, defendendo a equidade raci...

 Freepik
Entretenimento Há 2 dias

Bilheteria Digital anuncia rebranding e projeta crescimento

Com novo posicionamento e identidade, empresa projeta expansão significativa, maior integração com produtores e público, e investimento em inovação

 Autografia Editora
Entretenimento Há 3 dias

Top Poets 2025 reúne médicos de diversos países em projeto literário

Top Poets 2025 – Médicos Poetas Internacional reúne 30 autores de diferentes países em seis idiomas, unindo arte, saúde e humanidade. Idealizada pe...

 Divulgação Artery
Entretenimento Há 4 dias

Esculturas da Art for Pets ocupam ruas e praças de São Paulo

Esculturas de cães e gatos tomam ruas, praças e shoppings, em prol da adoção de animais abandonados. Toda a renda obtida com o leilão das obras ser...

 Gerado por IA/Gemini
Entretenimento Há 4 dias

Música sertaneja entra de vez na era da IA

Compositores lançam coletânea de canções sertanejas inéditas, dando vida a artistas virtuais gerados por Inteligência Artificial

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 30°
29° Sensação
3.94 km/h Vento
35% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h08 Pôr do sol
Sábado
27° 16°
Domingo
23° 13°
Segunda
25° 14°
Terça
29° 13°
Quarta
30° 14°
Últimas notícias
Entretenimento Há 16 minutos

Black Friday de Verdade 2025 traz monitoramento de preços nessa última semana
Tecnologia Há 1 hora

Imóveis populares passam a ter automação residencial
Geral Há 1 hora

Lançamento de foguete sul-coreano da base de Alcântara é adiado
Obras Há 1 hora

Investimentos do governo Leite revitalizam edificações históricas do Rio Grande do Sul
Saúde Há 2 horas

Tratamento personalizado promove emagrecimento seguro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +1,54%
Euro
R$ 6,21 +1,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 487,158,13 -2,15%
Ibovespa
154,655,40 pts -0.47%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6882 (19/11/25)
16
18
36
60
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3542 (19/11/25)
01
02
05
08
11
12
13
15
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2851 (19/11/25)
02
08
15
20
24
25
30
34
37
40
43
51
60
62
67
77
81
85
87
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2888 (19/11/25)
04
08
28
38
39
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias