Letras Pretas estreia em 20/11 com foco na literatura negra

O projeto “Letras Pretas” estreia com 40 episódios inéditos, veiculados gratuitamente a partir de 20 de novembro de 2025, Dia da Consciência Negra, para despertar a conscientização sobre a importância da leitura e do combate ao preconceito racial. Cada programa aborda um livro diferente, com a presença da pessoa negra responsável por sua criação, promovendo debates e explorando vivências individuais com a participação dos comunicadores Paloma Santos, Max Apresentador e Juca Guimarães. São três edições semanais, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras.
Todos os gêneros literários estão contemplados, apresentando trabalhos com grande diversidade temática. Dentre os nomes confirmados, alguns destaques:
A série completa tem apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da Cidade de São Paulo e da Núclea.
“Temos a diversidade e inclusão no DNA da empresa. Por isso, já desenvolvemos uma série de ações para promover a equidade, de dentro para fora do ambiente corporativo, e o apoio ao projeto Letras Pretas está totalmente alinhado ao nosso propósito de construir conexões que geram valor. É uma iniciativa pertinente no contexto em que vivemos, já que a educação e a literatura são poderosas ferramentas de transformação social, principalmente, quando atrelada à valorização de minorias”, exalta Ieda Coelho, diretora de Desenvolvimento Humano, ESG e Comunicação & Marketing da Núclea.
Os episódios são disponibilizados gratuitamente em diversas plataformas, incluindo YouTube, Spotify e Castbox.
Letras Pretas
Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da Cidade de São Paulo e Núclea
Apoio Cultural: Shopping Pátio Paulista
Serviço:
YouTube: https://www.youtube.com/@LetrasPretasSP
Instagram: https://www.instagram.com/letraspretassp/
Gratuito