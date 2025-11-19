Quarta, 19 de Novembro de 2025
Letras Pretas estreia em 20/11 com foco na literatura negra

O programa de rádio Letras Pretas apresenta obras literárias de todos os gêneros e destaca a trajetória de seus autores, defendendo a equidade raci...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/11/2025 às 15h57
Letras Pretas estreia em 20/11 com foco na literatura negra
Charles Trigueiro/Divulgação

O projeto “Letras Pretas” estreia com 40 episódios inéditos, veiculados gratuitamente a partir de 20 de novembro de 2025, Dia da Consciência Negra, para despertar a conscientização sobre a importância da leitura e do combate ao preconceito racial. Cada programa aborda um livro diferente, com a presença da pessoa negra responsável por sua criação, promovendo debates e explorando vivências individuais com a participação dos comunicadores Paloma Santos, Max Apresentador e Juca Guimarães. São três edições semanais, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras.

Todos os gêneros literários estão contemplados, apresentando trabalhos com grande diversidade temática. Dentre os nomes confirmados, alguns destaques:

  • Jeferson Tenório – vencedor do prêmio Jabuti em 2021, com “O Avesso da Pele”;
  • Sonia Rosa – autora de mais de 40 livros, incluindo títulos na Biblioteca da ONU;
  • Oswaldo de Camargo – ex-conselheiro do Museu Afro Brasil, publicando aos 89 anos de idade;
  • Maria Clara Araújo – 1ª travesti aprovada no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE);
  • Oswaldo Faustino – membro da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial (COJIRA/SP);
  • Fabiana Cozza – sambista que faz sua estreia como escritora;
  • Toni C. - vencedor do Prêmio de Melhor Roteiro de Documentário pela ABRA (“AmarElo – É Tudo Pra Ontem”) e finalista do Emmy Internacional em 2021;
  • Mel Duarte - 1ª mulher a vencer o "Rio Poetry Slam" (Campeonato Internacional de Poesia Falada);
  • Ale Santos – autor de ficção eleito entre os 50 mais criativos do Brasil pela revista estadunidense Wired.


A série completa tem apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da Cidade de São Paulo e da Núclea.

“Temos a diversidade e inclusão no DNA da empresa. Por isso, já desenvolvemos uma série de ações para promover a equidade, de dentro para fora do ambiente corporativo, e o apoio ao projeto Letras Pretas está totalmente alinhado ao nosso propósito de construir conexões que geram valor. É uma iniciativa pertinente no contexto em que vivemos, já que a educação e a literatura são poderosas ferramentas de transformação social, principalmente, quando atrelada à valorização de minorias”, exalta Ieda Coelho, diretora de Desenvolvimento Humano, ESG e Comunicação & Marketing da Núclea.   

Os episódios são disponibilizados gratuitamente em diversas plataformas, incluindo YouTube, Spotify e Castbox.

Letras Pretas

Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da Cidade de São Paulo e Núclea

Apoio Cultural: Shopping Pátio Paulista

 

Serviço:

YouTube: https://www.youtube.com/@LetrasPretasSP

Instagram: https://www.instagram.com/letraspretassp/

Gratuito

