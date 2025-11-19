Quarta, 19 de Novembro de 2025
Bilheteria Digital anuncia rebranding e projeta crescimento

Com novo posicionamento e identidade, empresa projeta expansão significativa, maior integração com produtores e público, e investimento em inovação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/11/2025 às 12h48
Bilheteria Digital anuncia rebranding e projeta crescimento
Após 15 anos de atuação, a Bilheteria Digital, empresa especializada em soluções para venda de ingressos e gestão de eventos, anuncia o rebranding de sua marca e apresenta ao mercado uma nova identidade: BD. A mudança vem acompanhada de um crescimento superior a 30% em GMV (volume bruto de mercadorias) entre 2024 e 2025, mais de 40 milhões de ingressos vendidos e uma equipe composta por mais de 130 colaboradores. A expectativa é que a empresa continue sua trajetória de crescimento, com a projeção de expandir o GMV em mais de 40% no próximo período, além de aumentar sua presença em eventos premium e explorar novos mercados.

Segundo a empresa, a transformação não se limita a um novo logotipo, mas reflete a consolidação da empresa como uma plataforma integrada de soluções para o setor de entretenimento ao vivo, conectando tecnologia, dados, marketing e inteligência. A BD tem presença nacional, com parcerias relevantes, incluindo organizações como a CBF, além de eventos de grande porte, como a turnê Tardezinha e shows de bandas internacionais, como Guns N’ Roses.

De acordo com o CEO da empresa, Guilherme Feldman, a transformação da marca visa alinhar a imagem da companhia com seu crescimento e inovação. “O rebranding nasce da necessidade de refletir a nova realidade da empresa. O crescimento da companhia já ultrapassava os limites da marca anterior, e essa mudança reflete nosso compromisso com o futuro”, explica o executivo.

A nova proposta da marca adota a assinatura “A Estrela é Você”, que destaca o protagonismo tanto de quem cria quanto de quem vive a experiência do entretenimento. Segundo a empresa, “a mudança simboliza uma abordagem mais colaborativa e humana, com foco na conexão de diversos atores do ecossistema de eventos”.

Com o rebranding, a empresa passa a se apresentar como uma simples fornecedora de ingressos, mas também como um hub de soluções completas, oferecendo suporte integral ao produtor em todas as fases do evento, desde o planejamento até o pós-evento, com foco na integração dos processos.

O processo de rebranding foi conduzido por uma equipe multidisciplinar, com profissionais como Igor Saraiva, Rogério Lionzo, Bruno Rojas, Fernanda Vogt, Stephanie Ressutte e Henrique Kuniyosi. A diretora de marketing, Thaís Del Busso, coordenou o trabalho internamente, com o apoio de diferentes departamentos da empresa, incluindo tecnologia, atendimento e compliance.

O novo logotipo reflete a proposta de conexão e movimento, com as letras "B" e "D" unidas em um símbolo dinâmico, enquanto o sinal de "mais" (+), no centro, simboliza os encontros e a interação entre pessoas, produtores e ideias que fazem o evento acontecer. De acordo com a marca, “a paleta de cores combina o vermelho vibrante, representando paixão e criatividade, com tons de preto, branco e bege, que passam a sensação de equilíbrio e confiança”.

Sobre a aplicação da identidade visual, a diretora de marketing, Thaís Del Busso, afirma: “A nova identidade é mais vibrante e jovem, refletindo nossos valores de colaboração, autenticidade e transformação. A marca agora coloca o produtor e o público no centro da experiência”.

Com o lançamento da nova identidade, a empresa inicia um novo ciclo, reafirmando seu compromisso com o público e os produtores de eventos, com continuidade em seus projetos e operações, sem menção a avaliações subjetivas sobre sua trajetória.

“O rebranding é um reflexo da nossa essência e de nossa ambição. Ele representa a transformação da empresa, sempre colocando o produtor e o público como protagonistas”, conclui o CEO.

