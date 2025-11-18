Terça, 18 de Novembro de 2025
Top Poets 2025 reúne médicos de diversos países em projeto literário

Top Poets 2025 – Médicos Poetas Internacional reúne 30 autores de diferentes países em seis idiomas, unindo arte, saúde e humanidade. Idealizada pe...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/11/2025 às 17h53
Top Poets 2025 reúne médicos de diversos países em projeto literário
Autografia Editora

O livro Top Poets 2025: Médicos Poetas Internacional (Editora Autografia) apresenta uma coletânea de textos que reúne autores de diferentes nacionalidades e formações profissionais. A publicação busca registrar produções poéticas de participantes vinculados ao movimento Médicos Poetas Internacional, criado em 2023 pelo médico Massimo Colombini Netto.

A obra tem 216 páginas e inclui poemas escritos em seis idiomas: português, italiano, inglês, espanhol, francês e alemão. O projeto surgiu a partir da proposta de integrar experiências pessoais, expressões artísticas e reflexões produzidas por profissionais que atuam em áreas relacionadas à saúde, educação, gestão, artes e terapias.

Massimo Colombini Netto, formado pela Universidade de São Paulo (USP) e atuante em instituições hospitalares brasileiras, afirma que o movimento foi idealizado “a partir da compreensão de que a expressão artística pode favorecer processos individuais de reflexão e comunicação”. O grupo adota como referências práticas associadas à psicologia positiva, à medicina integrativa, à antroposofia e à medicina do estilo de vida (MEV).

O prefácio da obra é de autoria de Milena Felitte, que escreve: “A poesia é uma linguagem universal, que conecta o olhar e o coração e se torna um espaço de contemplação, refúgio e partilha”. Felitte, diretora de integração do movimento na Itália, atua como terapeuta ocupacional e pesquisadora em saúde mental e relacionamentos.

A organização do livro é assinada por Milena Felitte, Gabrielly Franklin Tiltscher e Sandra Aparecida Cirilo Leite da Silva. Os textos da antologia abordam temas relacionados ao cotidiano, às relações humanas, ao tempo, ao corpo e à memória. A diversidade de perfis dos participantes resulta em produções que variam em estilo, temática e estrutura poética.

A edição destaca a presença de diferentes línguas e propõe um diálogo entre expressões culturais distintas. As traduções foram elaboradas pelos organizadores e por colaboradores, com o objetivo de preservar o conteúdo essencial dos poemas originais.

Entre os autores participantes estão Milena Felitte, Gabrielly Franklin Tiltscher, Sandra Aparecida Cirilo Leite da Silva, Karla Monteiro Santos, Mariana da França Silva, Renata Magliano Marins, Sandro Pereira e Massimo Colombini Netto. Em um dos trechos, Colombini comenta: “Em um universo veloz e em constante transformação, são as emoções que nos guiam em segurança e precisão”.

O movimento Médicos Poetas Internacional foi fundado em 20 de fevereiro de 2023, em São Paulo. Desde então, ampliou sua atuação para outros estados brasileiros e países como Itália, Portugal, Canadá, Espanha e Estados Unidos. O grupo realiza encontros, oficinas e publicações que estimulam a produção literária e o intercâmbio entre seus integrantes.

A capa do livro apresenta fotografia autoral de Milena Felitte, produzida especialmente para a antologia. A composição visual integra elementos gráficos e cromáticos que acompanham a proposta editorial.

Ao longo da obra, os poemas tratam de experiências pessoais, observações do cotidiano e temas relacionados a vínculos, maternidade, silêncio e processos individuais de transformação. Em trecho da apresentação, os organizadores afirmam: “Todos os textos, apesar das diferenças de estilo e temática, dialogam com a ideia de que a poesia pode promover espaços de escuta e expressão”.

Segundo os organizadores, “a publicação reúne produções diversas e registra a evolução do movimento ao longo dos últimos anos, destacando a contribuição dos autores para a preservação e difusão de práticas artísticas”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
