Segunda, 17 de Novembro de 2025
15°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Esculturas da Art for Pets ocupam ruas e praças de São Paulo

Esculturas de cães e gatos tomam ruas, praças e shoppings, em prol da adoção de animais abandonados. Toda a renda obtida com o leilão das obras ser...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/11/2025 às 18h19
Esculturas da Art for Pets ocupam ruas e praças de São Paulo
Divulgação Artery

As ruas de São Paulo acabam de ganhar novos habitantes com o propósito de chamar a atenção para a causa de animais abandonados. Estima-se que mais de 30 milhões de cães e gatos vivam abandonados no país, sujeitos a maus-tratos, falta de alimento e abrigo.

As esculturas da Art for Pets começaram a ocupar ruas, praças e shoppings da cidade, com o objetivo de reforçar a mensagem da necessidade de mobilização em torno do problema. As 27 esculturas de cães e gatos, com 1,4 metro de altura, foram personalizadas por artistas convidados e estão espalhadas por pontos estratégicos da capital.

As esculturas estão em shoppings, parques e avenidas de São Paulo, onde permanecem em exibição até 11 de dezembro. Entre os locais de destaque estão o MorumbiShopping, o InterContinental São Paulo, o Parque do Povo, o Parque da Independência, em pontos da Avenida Paulista, além dos terminais Barra Funda, Pinheiros, Lapa, Tietê e Jabaquara.

O projeto é uma realização da Artery, agência responsável por ações de arte urbana com propósito social — como a Jaguar Parade e o Art of Love —, em parceria com o Instituto Caramelo, que completa dez anos dedicados ao resgate e à reabilitação de animais.

Antes de ganhar as ruas, o público pôde acompanhar de perto a pintura das obras no ateliê montado no MorumbiShopping, onde os artistas personalizaram suas esculturas ao vivo, em diferentes estilos e linguagens. O espaço também abrigou o "Ateliê Kids", em que as crianças puderam customizar mini esculturas em gesso.

Um dos momentos mais importantes do projeto foi a "Maratona de Adoção", realizada no dia 18 de outubro, também no MorumbiShopping, em parceria com o Instituto Caramelo. O evento resultou na adoção de mais de 30 cães e gatos. Na ocasião, o público pôde acompanhar de perto os artistas finalizando suas obras.

Leilão beneficente reverte 100% do lucro ao Instituto Caramelo

O leilão beneficente online, aberto durante todo o período da exposição pública, de 18 de novembro a 12 de dezembro na iArremate, é a razão principal do projeto, e toda a renda arrecadada será revertida para o Instituto Caramelo, que abriga cerca de 300 cães e gatos resgatados em Ribeirão Pires (SP).

Com estrutura de 27 mil metros quadrados, o Instituto conta com centro cirúrgico 24 horas, núcleo de fisioterapia, áreas de soltura e uma equipe de mais de 40 profissionais. Em dez anos de atuação, já realizou mais de 7 mil adoções responsáveis, oferecendo cuidado a milhares de animais.

"Ver as esculturas ocupando a cidade e chamando atenção para a causa animal é, na minha opinião, uma forma de dar voz àqueles que não podem falar. Essa parceria chega em um momento muito especial para mim, quando o Instituto completa uma década de dedicação aos animais", afirma Yohanna Perlman, diretora executiva do Instituto Caramelo.

Para Carol Barreto, sócia-fundadora da Artery, o impacto vai além da estética urbana: "Nosso propósito é que a arte desperte olhares e gere conscientização para o problema. Quando uma escultura aparece no meio da rua, ela quebra a rotina e convida à reflexão sobre o cuidado com os animais. Esse é o verdadeiro poder da arte pública: transformar o espaço e, ao mesmo tempo, quem o ocupa".

O projeto é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, apresentado pelo Ministério da Cultura, PremieRpet, Petlove e Évora, com patrocínio Premium da Tintas Eucatex e da Mapfre, patrocínio Diamante do Grupo RZK e patrocínio Ouro de Pacco e Arquitech Revestimentos. O MorumbiShopping, em parceria com a Multiplan, é o Shopping Oficial, e o InterContinental São Paulo é o Hotel Oficial.

A produção é da Artery e da Float, com realização da Cult SP, do Governo do Estado de São Paulo – Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, ProAC SP, Ministério da Cultura e Governo Federal – Do Lado do Povo Brasileiro.

Art for Pets

Exposição: 12 de novembro a 11 de dezembro em diversos pontos de São Paulo
Leilão beneficente: 18 de novembro a 12 de dezembro em iArremate
Mais informações aqui

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Gerado por IA/Gemini
Entretenimento Há 8 horas

Música sertaneja entra de vez na era da IA

Compositores lançam coletânea de canções sertanejas inéditas, dando vida a artistas virtuais gerados por Inteligência Artificial
Entretenimento Há 8 horas

Estudantes atravessam o oceano com “Era uma Vez... Brasil”

Intercâmbio cultural leva alunos da rede pública de quatro estados a Portugal em uma jornada de aprendizado, arte e cidadania

 Guiomar Drummont, curadora FlinkSampa
Entretenimento Há 4 dias

FlinkSampa 2025 celebra a literatura e a cultura negra no Sesc Pompeia

Parte da Virada da Consciência 2025, o evento acontece nos dias 15 e 16 de novembro e reúne escritores nacionais e internacionais em debates, pales...

 Divulgação
Entretenimento Há 5 dias

Começa neste sábado (15) a 8ª edição da Virada da Consciência em São Paulo

Com cerca de dez eventos na cidade de São Paulo, de 15 a 20 de novembro, a Universidade Zumbi dos Palmares promove a Virada da Consciência com açõe...

 DIvulgação Aartery
Entretenimento Há 5 dias

Exposição Jaguar Parade ocupa Belém durante a COP30

A exposição reúne 52 esculturas de onças-pintadas exibidas em ruas e locais da cidade para reforçar a mensagem de conservação da Amazônia durante a...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 22°
16° Sensação
1.01 km/h Vento
88% Umidade
100% (2.91mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Terça
20° 13°
Quarta
27° 11°
Quinta
30° 14°
Sexta
30° 16°
Sábado
26° 17°
Últimas notícias
Geral Há 11 minutos

Governo fluminense anuncia plano para remover barricadas em 12 cidades
Justiça Há 11 minutos

Ex-jogador Robinho é transferido do presídio de Tremembé para Limeira
Vice-governador Há 11 minutos

Em Novo Hamburgo, Gabriel Souza destaca ações do Estado para o setor coureiro-calçadista
Esportes Há 25 minutos

Brasil vai com 6 duplas ao mata-mata do Mundial de vôlei de praia
Câmara Há 25 minutos

Comissão aprova linha de crédito especial para pesca artesanal e aquicultura familiar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,39%
Euro
R$ 6,16 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 517,790,52 -2,85%
Ibovespa
156,992,94 pts -0.47%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias