Música sertaneja entra de vez na era da IA

Com carreiras estabelecidas na MPB, a dupla de compositores Sonekka e Zé Edu Camargo entra no universo sertanejo com o projeto "O Barzão Sertanejo", uma coletânea de 13 faixas que chega às plataformas digitais.

O álbum possui uma produção totalmente baseada em Inteligência Artificial (IA), sendo definido pelos autores como um "Gorillaz do Sertanejo". Embora todas as canções sejam de autoria da dupla, elas foram gravadas e interpretadas por IA.

Os vocalistas são artistas virtuais com nomes fictícios como Eduardo Savarine, Leide & Luciana, Rogério & Pedro Rocha, criados para personificar a diversidade do gênero, indo do Agronejo ao Sertanejo Raiz.

Sonekka é compositor com cerca de 100 músicas gravadas por mais de 50 artistas (incluindo Luiza Possi e Zé Rodrix), e Zé Edu Camargo é jornalista e coautor de quase duzentas canções com Sonekka.

O vasto repertório, composto ao longo dos anos, ganha vida pela primeira vez graças à tecnologia. "Compusemos ao longo dos anos, mas nunca pensamos em gravar, já que nossa carreira é focada na MPB. A IA nos permitiu explorar a sonoridade sertaneja com liberdade total", afirma Zé Edu Camargo.

O álbum traz músicas para festa e lazer, como a faixa de balada "Me Devolve (Ao Vivo em Divinópolis)" de Eduardo Savarine e "Jacu de Paiada (Ao Vivo em Uberlândia)" de Adauto Gera. Muitas delas apresentam ambientação sonora que simula gravações ao vivo.

O projeto inclui também o Feminejo com faixas como "Você me Paga", interpretada por Andressa Ignácio. A faixa "Logo Eu" ganhou uma nova roupagem sertaneja na voz da dupla virtual Leide & Luciana, sendo uma canção conhecida no repertório da MPB, já gravada por Luiza Possi e Renata Pizi.

A moda de viola "Palhaço de Rodeio", pelo Trio Nove Horas, resgata a tradição do Sertanejo Raiz.

Além disso, a faixa "Nesse Ritmo Nosso Não", única composição apenas de Sonekka e que já possuía popularidade no TikTok, foi regravada com a sonoridade do projeto e interpretada pela dupla virtual Valentim & Joãozinho.

Para Sonekka, o lançamento estabelece a tecnologia como aliada da arte: "Conseguimos dar vida a essas canções sertanejas com a mais alta qualidade, mostrando que a IA pode ser usada para potencializar a criatividade".

As faixas do álbum são: Me Devolve (Ao Vivo em Divinópolis) - Eduardo Savarine; Acorda (Ao Vivo em Sinop) - Leide & Luciana; Traz a Conta - Adauto Gera; Você me Paga - Andressa Ignácio; Verso Bem Bonito (Ao Vivo em Guarapuava) - Samantha Altman; Sinto Muito Meu Amor - Rogério & Pedro Rocha; Logo Eu (Ao Vivo em Tabatinga) - Leide & Luciana; Gota Serena (Ao Vivo em Aparecida de Goiânia) - Samantha Altman; Caipira Chique - Rogério & Pedro Rocha; Cai na Real - Trio Nove Horas; Jacu de Paiada (Ao Vivo em Uberlândia) - Adauto Gera; Nesse Ritmo Nosso Não - Valentim & Joãozinho; e Palhaço de Rodeio - Trio Nove Horas.