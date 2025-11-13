FlinkSampa 2025 celebra a literatura e a cultura negra no Sesc Pompeia

Nos dias 15 e 16 de novembro, a 13ª FlinkSampa: Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra vai transformar o Sesc Pompeia, em São Paulo, em um dos maiores palcos de celebração da cultura negra no Brasil. O evento literário é um dos destaques da 8ª Virada da Consciência, realizada pela Universidade Zumbi dos Palmares de 15 a 20 de novembro de 2025 em diferentes espaços culturais da capital paulista.

Sob a curadoria da escritora, dramaturga e professora Guiomar de Grammont, a FlinkSampa 2025 celebra a vida e a obra da cantora e compositora Leci Brandão, grande homenageada da Virada da Consciência. O festival apresenta uma programação diversa que reúne painéis, palestras, lançamentos, atividades culturais e feira de editoras, iluminando por diferentes perspectivas a produção artística de escritores e intelectuais negros clássicos e contemporâneos.

Dentro da programação, ocorre também o 10º Festival Afrominuto de Curtas-Metragens, que já integra o calendário escolar de cerca de 5 mil alunos dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas, privadas e do sistema S – Sesi. O Afrominuto incentiva a pesquisa, valorização e respeito à diversidade étnico-racial brasileira por meio de produções audiovisuais de um minuto. A premiação e exibição dos curtas inspirados em Leci Brandão e no legado da cultura afro-brasileira acontecerão no dia 19 de novembro, às 8h, na Universidade Zumbi dos Palmares.

Segundo Guiomar de Grammont, a FlinkSampa representa um dos principais polos da cultura negra em São Paulo. “As mesas de debates reforçam estratégias de combate à invisibilidade ao trazer à tona narrativas de resistência, empoderamento e recomposição da identidade negra”, afirma a curadora.



A FlinkSampa 2025 conecta jovens, educadores, autores e empreendedores, impulsionando a valorização das culturas de matriz africana. Participam desta edição nomes como Ligia Fonseca Ferreira, professora da Unifesp e especialista em Luiz Gama; Paulo Lins, romancista e autor de Cidade de Deus; Kamille Viola, escritora, jornalista e pesquisadora musical; Jean-Jacques Kourilandski, diretor do Observatório Fundação Jean Jaurès (Paris); e José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares.



