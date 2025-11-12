Quarta, 12 de Novembro de 2025
Começa neste sábado (15) a 8ª edição da Virada da Consciência em São Paulo

Com cerca de dez eventos na cidade de São Paulo, de 15 a 20 de novembro, a Universidade Zumbi dos Palmares promove a Virada da Consciência com açõe...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/11/2025 às 17h35
Divulgação

De 15 a 20 de novembro, a cidade de São Paulo será palco da 8ª Virada da Consciência, movimento promovido pela Universidade Zumbi dos Palmares que reúne ações voltadas à educação, cultura, esportes, mercado de trabalho e, sobretudo, à promoção da equidade racial.

Neste ano, a grande homenageada é Leci Brandão, cantora, sambista e compositora, cuja trajetória inspira as atividades e debates que compõem a programação.

Criada pela Universidade Zumbi dos Palmares, a Virada da Consciência reafirma o papel da instituição na luta contra o racismo estrutural e na valorização da cultura afro-brasileira. Em oito anos, o evento consolidou-se como uma das principais mobilizações nacionais pela igualdade racial, pela memória e pelo reconhecimento da população negra.

Destaques da programação

15 e 16 de novembro – 13ª FlinkSampa – Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra

O Sesc Pompeia recebe a 13ª edição da FlinkSampa, dedicada à literatura e à produção intelectual negra. A programação inclui lançamentos de livros, concursos literários, palestras, debates e feira de editoras. O evento homenageia Leci Brandão e revisita figuras como Luísa Mahin e Machado de Assis, além de promover discussões sobre protagonismo negro, teatro e narrativas de mulheres negras.

“É um festival transformador que vai além da literatura para consolidar vínculos de pertencimento e reconhecimento social. As mesas de debates reforçam estratégias de combate à invisibilidade ao trazer narrativas de resistência e empoderamento”, afirma Guiomar de Grammont, curadora da FlinkSampa.

15 de novembro – 18h | 4º Concurso Samba no Pé – Unisamba

O Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso recebe a fase final do concurso, que celebra o samba como Patrimônio Cultural e Imaterial brasileiro, valorizando passistas e a expressão popular da dança.

16 e 17 de novembro – 10h às 22h | Unibella Trança Show 2025

Na sede da Universidade Zumbi dos Palmares, o evento de beleza afro promove painéis, palestras, workshops e feira de cosméticos e acessórios com mais de 30 estandes. A edição marca o reconhecimento oficial da profissão de trancista pelo Ministério do Trabalho.

“A conquista representa mais uma vitória na luta pela valorização profissional”, ressalta o reitor José Vicente.

16 de novembro – 18h15 | Pocket show de Thula Mello

Apresentação na sede da Universidade Zumbi dos Palmares (Av. Santos Dumont, 843) celebra a música e a força da identidade afro-brasileira.

17 de novembro – 19h | 14º Congresso de Educação Antirracista

O evento reúne professores, lideranças e estudantes para discutir práticas pedagógicas e epistemologias afro-diaspóricas e indígenas, com participação gratuita.

17 e 18 de novembro – 8h às 17h | Fórum de Equidade Racial 2025 – FIESP

Promovido pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, o fórum reúne executivos e gestores para debater inclusão e diversidade no mercado de trabalho.

18 de novembro – 19h às 22h | Troféu Raça Negra – Espaço Unimed

Com direção artística de Eliane Dias, a cerimônia celebra 25 anos homenageando Leci Brandão. A noite contará com apresentações de Mano Brown, Seu Jorge, Luedji Luna, Adriana Moreira, Dodô, Walmir Borges, Keilla Regina, Drik Barbosa, Márcio Art, Pinha Presidente e Rappin Hood, encerrando com show da homenageada.

“O Troféu existe há 25 anos e é o primeiro dedicado a profissionais negros. Ele é único”, destaca Eliane Dias.

19 de novembro – 8h | 10º Festival Afrominuto de Curtas-Metragens

Parte da FlinkSampa, o festival reúne curtas de até um minuto produzidos por alunos da rede pública e privada. O tema deste ano é “Leci Brandão”, com participação de cerca de 5 mil estudantes.

20 de novembro – 7h | Corrida e Caminhada da Consciência – Parque da Independência

Encerrando a programação, a corrida marca o Dia Nacional da Consciência Negra. O novo percurso, com largada e chegada no Parque da Independência, oferece trajetos de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km (corrida). Todos os participantes recebem medalhas, e os três primeiros colocados das categorias geral masculina e feminina serão premiados.

 

