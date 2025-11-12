Exposição Jaguar Parade ocupa Belém durante a COP30

A Jaguar Parade já está ocupando as ruas de Belém, com o objetivo de despertar a atenção do público para a importância da conservação da onça-pintada no Brasil, especialmente na Amazônia, que abriga grande parte da população da espécie no país.

A exposição internacional promove arte, cultura e sustentabilidade, ocupando a capital paraense como uma galeria a céu aberto com a proposta de ampliar o alcance da mensagem global em defesa da biodiversidade.

A mostra coincide com o momento em que Belém sedia a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025. Até 30 de novembro, as onças coloridas e estilizadas estarão espalhadas por pontos turísticos e espaços da cidade, para alertar sobre a urgência da preservação da espécie e de seu habitat natural.

A Jaguar Parade Belém reúne 52 esculturas de onças-pintadas. Com curadoria de Vânia Leal, 42 foram criadas por artistas paraenses, duas vieram do Maranhão e as demais integram edições anteriores. Criada pela Artery – Produtora Cultural, a Jaguar Parade já reuniu mais de 250 artistas nas exposições em cidades como Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Paris.

As madrinhas da Jaguar Parade Belém 2025, Gaby Amarantos, Fafá de Belém e Isabelle Nogueira, também se uniram em torno da preservação do animal símbolo da fauna brasileira, da defesa da floresta e das espécies que dela dependem.

O coquetel oficial da Jaguar Parade Belém acontece no dia 14 de novembro, às 19h, no Parque Zoobotânico Mangal das Garças. O evento vai reunir as esculturas de onças-pintadas em um mesmo local — uma oportunidade para apreciar de perto a diversidade de estilos e interpretações dos artistas participantes. As obras permanecerão expostas no Mangal das Garças para visitação do público até o dia 16 de novembro.

Leilão beneficente online

Parte essencial da Jaguar Parade Belém é o leilão beneficente online, que acontece entre os dias 12 de novembro e 1º de dezembro pela plataforma IArremate.

Toda a arrecadação será revertida a instituições dedicadas à preservação da espécie, como a Onçafari, a Panthera, a AMPARA Silvestre, a SOS Pantanal, o Instituto Libio, o Instituto Peabiru e o Brazil Norway Biodiversity Research Consortium.

As esculturas prontas já podem ser vistas no Portal da Amazônia, Boulevard da Gastronomia, Forte do Presépio, Ver-o-Rio e praças da República, da Fonte, Batista Campos, Frei Brandão e Santuário de Nazaré. Também estão no Parque da Residência, Estação das Docas, Usinas da Paz (Guamá, Terra Firme e Jurunas), Sesc Doca e nos shoppings Boulevard e Parque.

Na 15ª Varanda de Nazaré, convidados de Fafá de Belém conheceram as obras dos artistas Antônio Dias Júnior, de Abaetetuba, e Marivaldo Santos, do Distrito de Icoaraci.

Mais recentemente, dez esculturas participaram do Global Citizen Festival: Amazônia, reforçando a mensagem de valorização da biodiversidade e o papel da arte como instrumento de transformação e sensibilização ambiental.

A exposição Jaguar Parade Belém 2025 é apresentada pela ISA Energia Brasil, com patrocínio premium de Itaú, BTG Pactual, Hydro, Suzano e Fairfax Seguros. Conta ainda com patrocínio de Tintas Sherwin-Williams, Consigaz, Premier Pet, BRQ Sotreq e Marfrig BRF.

O projeto conta com o apoio do Shopping Boulevard e do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), e é uma produção da Artery, com realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal, via Lei Rouanet.

"Belém se torna em 2025 a capital mundial do clima e promove um diálogo global sobre a Amazônia. Trazer a Jaguar Parade para cá é nossa forma de celebrar esse momento histórico: queremos que cada escultura desperte consciência e inspire novas atitudes de conservação. As onças-pintadas são embaixadoras da biodiversidade; ao celebrá-las, convidamos o mundo inteiro a proteger essa floresta que é nossa casa", afirma Carolina Barreto, sócia da Artery.

A onça‑pintada (Panthera onca) é o maior felino das Américas e um símbolo de equilíbrio ecológico. Já ocupou todo o continente, do sul dos Estados Unidos ao norte da Argentina, mas hoje suas populações se concentram na Amazônia, no Pantanal e em remanescentes do Cerrado e da Mata Atlântica.

O Brasil abriga a maior parte da população global de onças‑pintadas, e a Amazônia é o principal refúgio da espécie, com cerca de 60% dos indivíduos estimados no país. Embora seja difícil obter números precisos devido à natureza esquiva do animal e à vastidão do bioma, estudos recentes apontam que a floresta amazônica pode abrigar entre dez mil e 17 mil indivíduos.

Jaguar Parade Belém 2025

Exposição acontece até o dia 30 de novembro

Coquetel oficial: 14 de novembro, às 19h – Parque Zoobotânico Mangal das Garças

Exposição no Mangal das Garças até 16 de novembro

Leilão online: de 12 a 30 de novembro na plataforma iArremate

Mais informações aqui

Site oficial: www.jaguarparade.com/belem2025

Redes sociais: @jaguar.parade