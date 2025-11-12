Álbum de figurinhas ensina história do Limão Taiti em Anhanguera-GO

O município de Anhanguera/GO, reconhecido como Capital Goiana do Limão Taiti, lançou o álbum de figurinhas educativo “Anhanguera – Terra do Limão Taiti: Fazendo melhor ainda”. A iniciativa transforma memória cultural, educação criativa e participação popular em uma experiência coletiva de aprendizado. O material circula desde 27/10/25 com participação de crianças, jovens e adultos.

Anhanguera é o menor município de Goiás, com 913 habitantes em 55,5 km², e o segundo menor do Brasil, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O limão taiti tornou-se símbolo do desenvolvimento local após o Projeto Limão Taiti, criado em 2021 pela prefeitura, com distribuição de mudas, incentivo à agricultura familiar, festivais e parcerias. Em 2023, o município recebeu o título de Capital Estadual do Limão Taiti (Lei nº 22.440/23) e foi premiado nacionalmente no Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor.

Comunidade engajada

Transformar esse processo em um álbum de figurinhas educativo foi estratégia para ensinar, de forma lúdica, temas como agricultura, economia, sustentabilidade, cultura e orgulho local. Todos os moradores receberam gratuitamente o álbum. Crianças e adolescentes ganharam o material nas escolas. Para completar a coleção de 72 figurinhas, os moradores trocam materiais recicláveis, cupons fiscais, comprovantes de vacinação ou IPTU quitado por Bandeirantes, a moeda local fictícia.

As trocas de figurinhas acontecem em praças, escolas e redes sociais, fortalecendo o convívio entre gerações e oferecendo alternativa saudável ao excesso de telas. Para reforçar o caráter pedagógico, quem completar o álbum participará de uma Gincana do Conhecimento, com perguntas sobre o conteúdo do material. A competição terá categorias para crianças, jovens e adultos, com premiação para os três primeiros colocados. A ação comprova que o álbum vai além da coleção: promove leitura, estudo e memorização.



Entre os estudantes, a iniciativa pedagógica também despertou entusiasmo e aprendizado prático. Pietro Fellype Vasconcelos, de 11 anos, estudante do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Joãozinho e Maria, foi um dos primeiros a completar sua coleção. “Eu gostei muito do projeto. Aprendi muito sobre o limão taiti enquanto colava as figurinhas e por que ele é importante para nossa cidade. Consegui completar o álbum trocando lacres, papelão e latinhas todos os dias. Eu juntava os recicláveis que encontrava pelas ruas. Depois, vendia para conseguir os Bandeirantes e comprar os pacotinhos. Já as figurinhas repetidas, trocava com meus amigos”, revelou o estudante, orgulhoso. Animado com a próxima etapa, Pietro já se prepara para a Gincana do Conhecimento. “Vou estudar muito o álbum: na escola, no quarto, em todo lugar. Quero acertar tudo”, conta.

O prefeito Marcelo Paiva (MDB) afirma: “Mesmo sendo uma das menores cidades do Brasil, temos capacidade de sonhar grande. Transformamos uma fruta simples em símbolo de união, identidade e futuro. Ver nossas crianças aprendendo, trocando figurinhas e valorizando a natureza é motivo de orgulho”.

Educação criativa e pertencimento

O álbum de figurinhas educativo aborda a origem do limão taiti, formas de cultivo, colheita, benefícios à saúde, festivais gastronômicos, economia e história da cidade. Mais do que colecionar, o projeto incentiva o pensamento sobre sustentabilidade, produção local e cidadania.

A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Anhanguera, com desenvolvimento da Issi Comunicação e Consultoria, especializada em álbuns de figurinhas personalizados para educação, cultura e iniciativas comunitárias.

Além de recuperar a memória local, o projeto resgata interações fora das telas. “Em um cenário em que o uso de celulares preocupa escolas e famílias, inclusive com leis que limitam aparelhos em sala de aula, o projeto incentiva o olhar no outro, a troca, a escrita à mão e o prazer de colecionar, além de criar memórias”, destaca o idealizador do álbum de figurinhas educativo, Alessandro Issi.

Aplicações do projeto

Issi reforça que álbuns de figurinhas educativos podem ser aplicados em:

Projetos pedagógicos municipais

Educação ambiental

Cultura e história local

Turismo e festivais temáticos

Incentivo à leitura e protagonismo estudantil



“Nosso objetivo foi transformar informação em afeto. O limão taiti virou símbolo de pertencimento e desenvolvimento. Acreditamos na educação criativa, que se coleciona, se troca e permanece. Esse modelo pode ser adaptado para outros temas, como cultura local, meio ambiente, saúde e cidadania”, completa Issi.





Ficha técnica