BIC lança linha da caneta 4 Cores da série Stranger Things

Após o mistério do desaparecimento, a marca apresenta oficialmente sua nova linha licenciada, unindo a tradição da 4 Cores ao universo da série mun...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/11/2025 às 13h28
BIC lança linha da caneta 4 Cores da série Stranger Things
Imagem de Divulgação BIC

Depois de semanas de suspense em torno do "desaparecimento das canetas BIC 4 Cores", a BIC finalmente revelou o mistério: trata-se da chegada ao mercado da linha Stranger BIC’s, fruto da collab inédita com a Netflix inspirada na série Stranger Things.

A revelação aconteceu nas redes sociais por meio de fake OOH, que mostraram que as canetas não estavam desaparecidas ou perdidas, mas sim em outra dimensão, em referência ao "Mundo Invertido" da série.

No centro desse lançamento está a Caneta BIC 4 Cores. A nova linha mantém suas tradicionais quatro cores de tinta — azul, preto, vermelho e verde — acionadas com apenas um clique, mas agora chega em versões exclusivas com corpos personalizados com ícones da série Stranger Things. São modelos diferentes, que combinam o design característico da série e a funcionalidade da escrita BIC. Todas contam com ponta média de 1.0mm e largura de linha de 0.32mm proporcionando escrita contínua.

A coleção estará disponível em embalagens com uma, quatro e 12 unidades, além de um kit especial que reúne uma unidade da 4 Cores Stranger Things acompanhada de duas canetas exclusivas BIC Cristal Efeito Matte nas cores vermelho e preto. A chegada da BIC Cristal Efeito Matte em outras cores também integra os lançamentos do semestre, reforçando a combinação entre inovação em design e mantendo o padrão de qualidade da marca.

Para impulsionar a campanha digital, a BIC contou com criadores de conteúdo como Mateus Aquino (sósia brasileiro do Dustin), Nono Franco, Beatriz Glion, Giovana Pagano e com o Omelete, que apresentou a novidade no universo geek por meio de publicações em feed e stories. A ação ainda inclui vídeos exclusivos com o ilustrador Fernando Menezes, que mostrará a criação de artes inspiradas no universo de Stranger Things usando a caneta 4 Cores.

"A Caneta BIC 4 Cores é um produto amplamente reconhecido e utilizado no cotidiano de milhões de brasileiros. Com a série Stranger Things, da Netflix, conseguimos unir essa tradição a um dos universos mais amados da cultura pop mundial. Nossa proposta é oferecer um produto que vai além da funcionalidade, tornando-se também um item de colecionador para os fãs da série. Queremos que essa collab seja lembrada como uma das mais comentadas entre os produtos licenciados no Brasil", afirma Rodrigo Iasi, diretor de Marketing da BIC Brasil e Argentina.

Com essa collab, a BIC reforça sua presença no mercado de licenciados e amplia sua conexão com a cultura pop, oferecendo produtos que unem funcionalidade, colecionabilidade e expressão cultural. O objetivo é consolidar a marca como uma das mais comentadas entre os fãs de produtos licenciados no Brasil.

A quinta e última temporada da série Stranger Things será lançada em três volumes na Netflix neste outono (do hemisfério norte), com quatro episódios em 26 de novembro, três episódios no Dia de Natal (25 de dezembro) e o Finale em 31 de dezembro. Cada volume será disponibilizado às 17h (horário do Pacífico). Para descobrir quando Stranger Things 5 fará sua estreia na sua região, basta clicar aqui.

