São Paulo recebe nova edição do Arena Freestyle 2025

Evento reunirá pilotos brasileiros e internacionais no Parque Villa-Lobos, com supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/11/2025 às 12h08
São Paulo receberá, nos dias 28 e 29 de novembro, uma nova edição do Arena Freestyle Internacional, evento de motociclismo voltado às modalidades radicais do freestyle motocross (FMX). A atividade será realizada no Parque Villa-Lobos e faz parte do calendário oficial de esportes a motor do município.

A programação prevê treinos oficiais no dia 28, com acesso restrito a convidados e imprensa. No dia 29, a partir das 17h, ocorre a apresentação principal, reunindo atletas do Brasil e do exterior em demonstrações técnicas de saltos e manobras.

Entre os participantes confirmados estão Fred Kyrillos, sete vezes campeão brasileiro; Marcelo Simões, campeão mundial de Best Whip; além de Jeff Campacci, Diego Dias, Gian Bergamini, Tatá Mello e Kleber Mazzone, representantes da elite nacional da modalidade. O grupo brasileiro dividirá a pista com os estrangeiros Taka Higashino (Japão), tricampeão dos XGames, Billy Kohut (Canadá) e Marco “Chino” Gonzales (Chile).

A estrutura do evento contará com arquibancadas, camarotes, praça de alimentação e painéis de LED para acompanhamento das apresentações. A organização destaca que o formato visa garantir visibilidade e segurança para o público e para os competidores. "São Paulo tem tradição em grandes eventos e o Arena Freestyle se insere nesse cenário como uma vitrine para o motociclismo e para o turismo esportivo", observa Carlinhos Romagnolli, responsável pela realização.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de 31 de outubro, às 10h, por meio do site ticket360.com.br, com opção de ingresso social no valor de R$ 10, cuja renda será revertida a ações e entidades assistenciais.

O Arena Freestyle Internacional tem patrocínio da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo, Monster Energy e Honda, copatrocínio da Kawasaki, e apoio da Revista Dirt Action, Show Radical e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e a realização é da Romagnolli Promoções e Eventos, em parceria com a Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
