Troféu Raça Negra 2025 celebra 25 anos

Com Erika Januza e Samuel de Assis como mestres de cerimônia, a edição histórica reconhece nomes que contribuem para a equidade racial e a valoriza...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/11/2025 às 18h49
Criado pela Universidade Zumbi dos Palmares em 2000, o Troféu Raça Negra nasceu como um ato de protesto durante as comemorações dos 500 anos do Brasil, quando a população negra foi esquecida nas celebrações oficiais. Em 25 anos de trajetória, a premiação consolidou-se como um dos mais importantes reconhecimentos do país, homenageando negros e não negros que promovem a igualdade racial, o respeito e a justiça social.

A edição comemorativa de 2025 reúne uma seleção de homenageados que representam liderança, excelência e compromisso com a transformação do Brasil:

Regina Célia Silveira, secretária municipal de Direitos Humanos de São Paulo; Alexandre Magno – Nenê, presidente da UESP; Antônio Carlos Tadeu – Mestre Tadeu, diretor de bateria da Vai-Vai há 53 anos; Jairo Chabaribery Filho, comandante da Guarda Civil Metropolitana; Maria Ângela de Jesus, presidente da Rádio e Televisão Cultura; Professora Meire Barbosa, vereadora e assessora especial do Ministério do Empreendedorismo; Professora Zara Figueiredo, secretária nacional de Educação, Alfabetização e Diversidade do MEC; Professor Adilson José Moreira, jurista e doutor por Harvard; Desembargadores Luís Guilherme Costa Wagner e Derli Barreto e Silva Filho, referências do TJ-SP; José Carlos Arandiba – Zebrinha, diretor do Balé Folclórico da Bahia; Deputados Federais Talíria Petrone e Damião Feliciano; Dodô do Grupo Pixote, cantor; Samantha Almeida, diretora de marketing da Globo; Luana Ozemela, vice-presidente do iFood; Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil; Diego Barreto, presidente do iFood; e Ciro Possobom, presidente da Volkswagen.

A grande homenageada de 2025 é Leci Brandão, cantora, compositora e símbolo da resistência e representatividade negra no Brasil.

A cerimônia do Troféu Raça Negra 2025 acontece em São Paulo e integra a programação da 8ª Virada da Consciência, movimento nacional promovido pela Universidade Zumbi dos Palmares que reúne educação, cultura, esporte, empreendedorismo e cidadania em torno do Dia da Consciência Negra. 

Informações para imprensa

Luciana Frei

(11) 9 5134 9665

