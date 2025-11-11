Terça, 11 de Novembro de 2025
13°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil está envelhecendo sem cuidadores suficientes

O Brasil vive uma rápida transição demográfica: a população idosa cresce mais depressa do que a formação de cuidadores. Estimativas indicam aumento...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/11/2025 às 17h08
Brasil está envelhecendo sem cuidadores suficientes
Geração de Saúde

O envelhecimento da população brasileira avança em ritmo acelerado e já redefine prioridades na área da saúde e da assistência social. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até 2030 o número de pessoas com 60 anos ou mais ultrapassará o de crianças de até 14 anos — uma virada demográfica inédita no país. Atualmente, a população com 60 anos de idade ou mais atingiu 32,1 milhões de pessoas, totalizando 15,8% do total de habitantes, conforme dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). As projeções apontam que, até 2070, esse grupo representará 37,8% da população total, ou aproximadamente 75 milhões de pessoas, segundo a Agência Gov. O fenômeno, que em países europeus levou mais de um século para se consolidar, está acontecendo no Brasil em poucas décadas e impôe desafios urgentes para famílias, profissionais e o sistema de saúde.

Enquanto a longevidade aumenta, a formação de cuidadores de idosos não acompanha o mesmo ritmo. Um levantamento do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), mostra que o número de cuidadores remunerados cresceu 15% entre 2019 e 2023, chegando a cerca de 840 mil profissionais. Apesar do avanço, o número é insuficiente diante da crescente demanda de uma população cada vez mais dependente de cuidados contínuos.

A informalidade e a falta de capacitação ainda predominam entre os profissionais que exercem atividades de cuidado. De acordo com um boletim do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), mais da metade dos trabalhadores domésticos no Brasil — categoria que inclui cuidadores de idosos — atua sem registro formal, situação que compromete o acesso a direitos trabalhistas, benefícios previdenciários e oportunidades de qualificação. Boletim aponta que, embora o número de profissionais formais tenha crescido nos últimos anos, a informalidade ainda atinge cerca de 60% das ocupações de cuidado e serviços domésticos.

Essa precarização reflete diretamente na qualidade do atendimento e na sobrecarga das famílias. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) revelou que a maioria das cuidadoras de idosos no país é composta por mulheres, geralmente familiares, que assumem a função sem preparo técnico e em condições de alta exigência emocional. O estudo destaca que a pandemia agravou a situação dessas cuidadoras informais, ampliando sintomas de ansiedade, cansaço e estresse, especialmente entre aquelas que cuidam de parentes em tempo integral.

O médico e gerontólogo Alexandre Kalache, ex-diretor do Programa Global de Envelhecimento e Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS) e presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil (ILC-BR), destaca que o país precisa se preparar para envelhecer de forma sustentável. Em entrevista à Revista Pesquisa FAPESP, ele afirmou que "o envelhecimento populacional não é um problema, mas um triunfo da humanidade. O problema é não estarmos preparados para envelhecer bem. É preciso políticas públicas que promovam o bem envelhecer e que reconheçam o papel do cuidado como parte essencial da estrutura social." A visão reforça a urgência de integrar o cuidado com o idoso às políticas de saúde, assistência e trabalho no Brasil.

Nesse cenário, empresas de atenção domiciliar têm se tornado alternativas para o suporte de famílias que necessitam de acompanhamento especializado. A Geração de Saúde, com sede no Paraná, realiza seleção, capacitação e supervisão técnica de cuidadores em atendimentos domiciliares, hospitalares e institucionais. Os processos incluem entrevistas, provas teóricas, checagem de antecedentes e visitas de enfermagem para acompanhamento dos planos de cuidado.

Para Bruno Butenas, fundador da Geração de Saúde, a qualificação contínua é essencial para garantir a qualidade do atendimento. "Por isso, invisto metade do meu tempo no bom atendimento às famílias e a outra metade no treinamento e qualificação dos cuidadores — em todos os níveis de atendimento, do cuidado básico ao acompanhamento hospitalar. O que nos move é o compromisso de transformar o cuidado em um ato técnico, humano e contínuo", afirma.

Segundo ele, a equipe da empresa participa de treinamentos regulares voltados à prevenção de quedas, ao controle de medicamentos e à estimulação cognitiva. "Nossa equipe de enfermagem acompanha de perto cada caso, garantindo que o cuidado seja realizado com técnica e sensibilidade", acrescenta Butenas.

O desafio de envelhecer com dignidade exige planejamento e estrutura. A expansão da formação de cuidadores e a valorização profissional do cuidado de longa duração são caminhos que podem contribuir para atender, de forma sustentável, a população idosa que cresce no país. Ao mesmo tempo, o fortalecimento de modelos organizados de cuidado — tanto públicos quanto privados — tende a reduzir lacunas e oferecer mais segurança às famílias que dependem desse apoio.

O envelhecimento populacional, portanto, já não é uma previsão distante: trata-se de uma realidade que redefine o presente. "O cuidado ao idoso precisa deixar de ser improvisado e passar a ser planejado com profissionalismo, respeito e acolhimento. Essa é a base do nosso trabalho", afirma Bruno Butenas.

Enquanto o país ainda busca consolidar políticas de formação, iniciativas privadas como a Geração de Saúde ajudam a preencher essa lacuna, oferecendo modelos de cuidado que unem técnica, empatia e segurança.

Mais informações sobre os serviços da Geração de Saúde e modelos de cuidado adaptados às diferentes necessidades das famílias, basta acessar: www.gscuidadoresdeidosos.com.br.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação
Entretenimento Há 41 minutos

Troféu Raça Negra 2025 celebra 25 anos

Com Erika Januza e Samuel de Assis como mestres de cerimônia, a edição histórica reconhece nomes que contribuem para a equidade racial e a valoriza...

 Foto: Acelera.xyz
Entretenimento Há 7 horas

São Paulo recebe a 13ª edição da Tattoo Week na sexta com entrada gratuita

Festival ocupa 22 mil metros quadrados no Expo Center Norte e reúne shows, artistas e atrações com entrada liberada na sexta-feira (14), mediante a...

 CineOLHAR
Entretenimento Há 1 dia

Mostra CineOLHAR 2025 divulga produções audiovisuais de crianças e adolescentes

Apresentações serão realizadas nos dias 19 e 28 de novembro e 3 de dezembro, em diferentes regiões da cidade de Uberlândia-MG

 Agência VISIA
Entretenimento Há 4 dias

Agência Visia lança campanha “Sempre em Movimento”

Campanha da Komatsu, que comunica o patrocínio da marca à escuderia Williams Atlassian Racing durante o GP de São Paulo de Fórmula 1, reforça o pos...

 Foto de Tiago dos Santos.
Entretenimento Há 5 dias

O 2º Encontro Cunhatã movimenta Brasília com arte e natureza

Evento acontece em escolas, espaços culturais e áreas de preservação do Distrito Federal, aproximando crianças, educadores e famílias do bioma Cerr...

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 28°
25° Sensação
2.92 km/h Vento
52% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
26° 15°
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
20° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova inclusão de temas sobre direitos das pessoas com deficiência nos currículos escolares
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova prioridade em capacitação para cuidadores de pessoas com deficiência
Câmara Há 9 minutos

Câmara aprova projeto que prevê formação de agente de segurança para abordar pessoa com deficiência
Economia Há 9 minutos

Lula assina medida que altera regras para vales-alimentação e refeição
Relações Inter... Há 24 minutos

Santa Catarina encerra missão à Argentina com avanços em exportações, turismo e integração internacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 -0,33%
Euro
R$ 6,11 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 574,281,26 -2,58%
Ibovespa
157,748,60 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6875 (10/11/25)
09
22
23
34
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3535 (10/11/25)
02
03
06
07
08
09
11
13
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias