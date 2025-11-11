São Paulo recebe a 13ª edição da Tattoo Week na sexta com entrada gratuita

Terça, 11 de Novembro de 2025
Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/11/2025 às 12h48
Foto: Acelera.xyz

A Tattoo Week, um dos maiores festivais de tatuagem do mundo, anuncia os finalistas do Concurso Miss e Mister Tattoo Week SP 2025, uma das atrações mais aguardadas do evento e que valoriza beleza, atitude, estilo e autenticidade na comunidade tatuada. Entre mais de 100 inscritos de diferentes regiões do país, 22 concorrentes foram selecionados para disputar o título: dez mulheres e 12 homens. As finalistas femininas são: Rafaela Portella, Helena Cabral, Ana Carolina Menon, Erika Fernandes, Tatiana Lima, Nick Gold, Nataly Woop, Jennyfer Dorth, Lady Tattoo e Bianca Alencar.

Os finalistas masculinos são: Alef Felipe Miotta, Paulo Salvador, Vitor Bento, Eduardo Bancalleiro, Pedro Baron, Henrique Martins, John Flamarion, Alexandre Pelegrino, Thrutal, Guilherme Pio, Diego Ribeiro e Daniel Wu.

Em uma área de 22 mil metros quadrados e aberta a todas as idades, a 13ª Tattoo Week São Paulo chega à sua edição mais grandiosa até hoje, nos dias 14, 15 e 16 de novembro, no Expo Center Norte, das 12h às 22h, reunindo milhares de artistas e fãs da cultura tattoo, com uma programação musical diversificada, com Filipe Ret, MC Hariel e Fresno entre as atrações principais, além de shows de Mato Seco, Day Limns, Gloria e Budah, garantindo trilha sonora para todos os estilos durante os três dias de festival, em um pavilhão dedicado exclusivamente às atrações musicais.

Música, entretenimento e novidades

A programação musical busca atrair públicos de diferentes estilos. Na sexta-feira (14), Mato Seco abre o evento com o reggae nacional, às 19h. No sábado (15), o rock e o emocore tomam conta do palco com Day Limns às 17h, Gloria às 18h30 e Fresno às 20h30. Já no domingo (16), o rap, funk e trap dominam o palco com Budah às 17h, MC Hariel às 18h30 e Filipe Ret às 20h30.

Todos os dias, a partir das 15h, o público poderá acompanhar apresentações de luta livre em um ringue montado especialmente para isso. A modalidade Telecatch resgata a antiga luta livre de circo — curiosamente, o circo foi também o primeiro espaço que abriu portas para a tatuagem, criando uma conexão histórica com a cultura que o evento celebra.

O público contará ainda com transporte gratuito entre a Estação Tietê do metrô e o Expo Center Norte, com vans disponíveis durante os três dias de evento.

Maior edição de todos os tempos

O encontro reunirá 584 estandes, 40 ilhas e mais de 3.500 expositores, incluindo cerca de 5 mil tatuadores e body piercers do Brasil e do exterior. A entrada será gratuita na sexta-feira (14), mediante a doação de 2 quilos de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), destinados à Casa de David.

A Tattoo Week reforça também seu papel como espaço de intercâmbio cultural, reunindo artistas de diversos países, ampliando as trocas criativas e o diálogo global sobre a tatuagem contemporânea.

Concurso de tatuagem dividido em 32 categorias

O tradicional concurso de tatuagem será dividido em 32 categorias, contemplando uma ampla variedade de estilos e técnicas. Entre as principais categorias estão Realismo, Preto e Cinza, Colorido, Neotradicional, Aquarela, Fine Line, Pontilhismo, Tribal/Neo-Tribal, Oriental, Old School, New School, Geometria, Fusion, Cobertura e Portrait, além de Melhor do Dia e Melhor do Evento.

Acessibilidade e inclusão

A Tattoo Week SP também reforça seu compromisso com acessibilidade e inclusão. O Expo Center Norte inaugura um espaço sensorial dedicado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), das 12h às 18h, com entrada gratuita e acompanhamento especializado. Intérpretes de Libras estarão presentes durante todo o evento.

Sobre essa Pele – 2ª Temporada

Um episódio da segunda temporada da série “Sobre essa pele”, exibida pelo Discovery Home & Health, será registrado durante a Tattoo Week. A produção acompanha a rotina das artistas Raquel Gauthier e Margarita Sultanova, especialistas em transformar cicatrizes em arte. Elas também farão uma palestra no primeiro dia de evento com o tema “Autoestima e Tatuagem”, às 17h.

Para Esther Gawendo, CEO da Tattoo Week, a essência do evento vai além da arte na pele. “A Tattoo Week é muito mais do que um encontro entre artistas e admiradores da tatuagem. É um espaço de celebração da arte, da diversidade e da inclusão”.

Onde acontece

Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - 02055-000, Vila Guilherme - São Paulo, SP

Datas: 14, 15 e 16 de novembro

Horário: das 12h às 22h

Serviço

O ingresso será gratuito apenas na sexta-feira (14), doando 2 quilos de alimento não perecível na entrada. Para o sábado (15) e o domingo (16), o ingresso poderá ser adquirido de forma online, por meio do link de compra ou diretamente na bilheteria do evento por preços que variam de R$ 30 (ingresso social com doação de 1 quilo de alimento não perecível) a R$ 500 (Super Fan). Crianças de até 12 anos não pagam ingresso.

