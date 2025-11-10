Segunda, 10 de Novembro de 2025
Mostra CineOLHAR 2025 divulga produções audiovisuais de crianças e adolescentes

Apresentações serão realizadas nos dias 19 e 28 de novembro e 3 de dezembro, em diferentes regiões da cidade de Uberlândia-MG

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/11/2025 às 12h54
CineOLHAR

As produções realizadas ao longo de todo este ano por crianças e adolescentes participantes do projeto CineOLHAR 2025 ganharão a tela grande na Mostra que será realizada nos dias 19/11 (quarta-feira), na Escola Estadual Hercília Martins Rezende (bairro Pampulha), 28/11 (sexta-feira), na Escola Estadual do Bairro Jardim das Palmeiras, e 03/12 (quarta-feira), no CEU Shopping Park. Todas as exibições serão às 14h e terão entrada gratuita. Após a Mostra, os trabalhos também estarão disponíveis no canal do projeto no YouTube.

O projeto, que conta com patrocínio do Instituto Unimed Uberlândia, via Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PMIC), oferece oficinas de cinema gratuitas para 90 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Durante o ano, os participantes aprenderam sobre roteiro, filmagem, edição, fotografia e produção audiovisual, culminando nas mostras públicas que celebram o aprendizado e o protagonismo dos alunos. “Essas mostras são o momento de compartilhar o resultado de meses de trabalho, mas também de emocionar as famílias e a comunidade. Cada vídeo traduz o olhar sensível das crianças sobre o mundo ao seu redor”, explica a coordenadora do projeto, Aline Miguel.

Para muitos alunos, o CineOLHAR representa o primeiro contato com o cinema como forma de expressão e descoberta pessoal. Ana Cláudia dos Santos, 10, é uma das participantes que se encantou com a experiência. “Eu descobri que gosto de atuar. É muito legal aprender a fazer filmes e participar de todo o processo. A gente cria, grava, trabalha em grupo e aprende muito”, conta.

Desde 2017, o CineOLHAR já beneficiou mais de 900 crianças e adolescentes, produzindo mais de 30 curtas-metragens e alcançando um público indireto superior a 3 mil pessoas. A edição 2025 reafirma o compromisso do projeto com a democratização e descentralização da cultura, oferecendo às novas gerações uma experiência artística transformadora. “Como alguns participantes continuam no projeto de um ano para o outro, o aprendizado acumulado contribui para elevar a qualidade das produções. Queremos que mais pessoas participem das mostras e vejam o talento desses jovens contadores de histórias”, reforça Aline.

Para Aline Miguel, a Mostra CineOLHAR é mais do que uma etapa final: é um momento de celebração e compartilhamento. “As apresentações representam o encontro entre o que foi aprendido nas oficinas e o público. É quando a arte ganha voz e chega às comunidades, ampliando o acesso à cultura e valorizando o trabalho dos alunos. Queremos que cada exibição seja um convite à reflexão, à emoção e ao reconhecimento da potência criativa desses jovens”, destaca.

 

Serviço

O quê: Mostra de Vídeos do projeto CineOLHAR 2025

Quando e onde:

19/11 (quarta-feira), 14h, na E.E. Hercília Martins Rezende/Rua Prof. Inácio Castilho, 405 – Pampulha

28/11 (sexta-feira), 14h, na E.E. do Bairro Jardim das Palmeiras/ Rua das Pombas, 931 – Jardim das Palmeiras

03/12 (quarta-feira), 14h no CEU Shopping Park /R. Juvenília Mota Leite, 700 – Shopping Park

Entrada gratuita

*Após as Mostras, os trabalhos estarão disponíveis no canal do projeto no YouTube


