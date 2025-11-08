Projeto sobre racismo ambiental vence o Desafio Hackatchê 2025

Criatividade, colaboração e tecnologia marcaram a final do Desafio Hackatchê 2025, realizada neste sábado (8/11), durante a Expo Favela RS, em Porto Alegre. A equipe Racismo Ambiental nas Periferias do Município de Viamão, da Escola Estadual de Ensino Médio Santa Isabel, conquistou o primeiro lugar da competição, que reuniu estudantes de escolas da rede estadual em uma maratona de inovação voltada à criação de soluções para desafios reais da educação.

Durante três dias de atividades, os participantes aprimoraram suas ideias, receberam mentorias e apresentaram seus projetos ao público e a uma banca avaliadora composta por especialistas em tecnologia, educação e empreendedorismo. Na etapa final, as cinco equipes classificadas demonstraram o potencial transformador de suas propostas, unindo criatividade e impacto social.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, destacou a importância da iniciativa como um espaço de protagonismo estudantil e de formação para o futuro. “O Hackatchê é um exemplo do quanto nossos alunos são capazes de propor soluções criativas e sustentáveis para os desafios da sociedade. Eles aprendem fazendo, colaborando e pensando em como transformar suas comunidades por meio da inovação”, afirmou.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Sustentabilidade e equidade

O projeto vencedor, Racismo Ambiental nas Periferias do Município de Viamão, foi desenvolvido pelos estudantes Talita de Oliveira Elias, Pedro Henrique Trevisan Rocha, Renan Pacheco de Lima e Fernanda Severo Moreira. A proposta abordou a relação entre meio ambiente e desigualdade social, promovendo conscientização sobre os impactos ambientais em territórios periféricos e ações educativas voltadas à sustentabilidade e à equidade. A equipe foi premiada com uma viagem à Expo Favela Global, em Portugal.

O segundo lugar ficou com a equipe Alerta Vida, da Escola Estadual de Ensino Médio Santa Teresinha, formada por Maria Isabelly D’Agostini da Silva, Nicolas da Rosa Lessa, Larissa Gonçalves de Souza e Emerson Arli Magni da Silva, que garantiu uma visita à sede da Google, em São Paulo.

Já o terceiro lugar foi conquistado pela equipe Elas por Elas, da Escola Estadual de Ensino Médio Prof. Margot Terezinha Noal Giacomazzi, composta por Gustavo Langner do Amaral, Keyzhi Amaral da Rocha, Nicolly dos Santos da Silva e Cristian Eduardo Quadra da Rosa, premiada com ingressos para o South Summit 2026.

O que é o Desafio Hackatchê

Criado pela Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc-RS), o Desafio Hackatchê é uma maratona de inovação que convida estudantes da rede estadual a desenvolverem ideias e protótipos voltados à solução de problemas reais das escolas e comunidades. A iniciativa estimula competências como pensamento crítico, trabalho em equipe e cultura digital.

Em 2024, o Colégio Estadual Érico Veríssimo, de Alvorada, foi o grande campeão, com um projeto de impacto social voltado à sustentabilidade. Neste ano, a segunda edição reuniu cinco equipes finalistas e consolidou o Hackatchê como um dos principais eventos de incentivo à educação inovadora no Estado.