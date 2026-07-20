Segunda, 20 de Julho de 2026
16°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Prouni 2026/2: prazo para confirmar informações termina na sexta

Documentos devem ser entregues a instituições de pré-selecionados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/07/2026 às 16h03
Prouni 2026/2: prazo para confirmar informações termina na sexta
© Juca Varella/Agência Brasil

Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) para o segundo semestre de 2026 devem, até sexta-feira (24), entregar à instituição privada de ensino superior para a qual foram pré-selecionados a documentação que comprova as informações prestadas no ato de inscrição.

Os candidatos podem conferir se constam na lista da primeira chamada , divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) na última semana, diretamente no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior , na parte do Prouni.

Documentação

A documentação comprobatória exigida está descrita no edital do processo seletivo .

A entrega poderá ser feita presencialmente na respectiva faculdade privada ou encaminhada por meio virtual/eletrônico. A instituição deverá emitir documento de comprovação de entrega da documentação ao recebê-la do candidato.

A instituição ainda poderá solicitar documentos complementares, quando necessário.

Bolsas

O programa federal oferece bolsas de estudo integrais, que cobrem 100% do valor da mensalidade, ou parciais, de 50%, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior.

Neste segundo semestre, o programa oferece 471.304 bolsas de estudos parciais e integrais em 380 cursos de graduação de 879 instituições privadas de ensino superior.

Do total de bolsas ofertadas, 219.725 foram integrais e 251.579 parciais.

Ações afirmativas

O programa reserva vagas a candidatos que atendem aos critérios da política de ações afirmativas do programa, incluindo pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados indígenas, pretos ou pardos.

Para pessoas com deficiência foram ofertadas 35.365 bolsas de estudos. Para pretos, pardos e indígenas foram 188.880 e para a ampla concorrência, 247.059.

Novas chances

Os candidatos que não foram convocados na primeira chamada do Prouni deste segundo semestre ainda poderão participar da segunda chamada ou manifestar interesse na lista de espera.

Após as duas chamadas, aqueles que não forem pré-selecionados, ou que tiverem a inscrição indeferida por não formação de turma, poderão disputar as bolsas eventualmente não preenchidas, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Os estudantes contemplados com bolsa parcial também podem usar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para complementar o pagamento da mensalidade, desde que o curso e a instituição de ensino ofereçam essa possibilidade.

Cronograma

O Ministério da Educação (MEC) estabeleceu o seguinte cronograma para as próximas etapas do Prouni 2/2026:

  • comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados na primeira chamada: de 15 a 24 de julho
  • resultado da segunda chamada: 5 de agosto
  • comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados na segunda chamada: 5 a 14 de agosto
  • lista de espera: 26 e 27 de agosto
  • resultado da lista de espera: 1º de setembro
  • comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados em lista de espera: 1º a 14 de setembro
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Redes de educação devem enviar dados sobre equidade ao MEC até quarta

Cerca de 96% dos estados e municípios já responderam questionários

 Entrada dos estudantes nas escolas estaduais sem o uso do uniforme escolar será questionada pelas equipes diretivas (Foto: Diones Roberto Becker)
Rio Grande do Sul Há 2 dias

Uso do uniforme escolar passa a ser obrigatório para todos os estudantes da Rede Estadual

Decreto determinando a obrigatoriedade foi publicado no Diário Oficial do Estado

© Antonio Cruz/ Agência Brasil
Educação Há 4 dias

Inscrições para edição do segundo semestre do Fies 2026 terminam hoje

Processo deve ser feito pela internet

 (Foto: Bruno Todeschini / Agencia RBS)
Educação Estadual Há 4 dias

Tribunal de Contas suspende leilão de escolas estaduais do RS

Leilão previsto para o dia 23 de julho foi interrompido após conselheiro apontar falhas no edital e determinar prazo para esclarecimentos da Secretaria da Educação.

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 4 dias

Inscrições para Fies terminam nesta sexta-feira

Estudantes podem utilizar o Portal de Acesso ao Ensino Superior

Tenente Portela, RS
21°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 27°
21° Sensação
0.85 km/h Vento
80% Umidade
100% (5.83mm) Chance chuva
07h22 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Terça
28° 17°
Quarta
17° 13°
Quinta
18° 12°
Sexta
14° 11°
Sábado
17° 11°
Últimas notícias
Entretenimento Há 36 minutos

A taça da Copa do Mundo da FIFA é feita de ouro?
Justiça Há 36 minutos

Ministério da Justiça abre processo contra site de revenda de ingresso
Justiça Há 36 minutos

Dino envia à PF explicações de partidos sobre gestão de emendas
Economia Há 1 hora

Senado aprova educação financeira obrigatória nas escolas
Câmara Há 1 hora

Projeto cria plataforma para monitorar estoque e falta de medicamentos no país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,09 -0,35%
Euro
R$ 5,81 -0,57%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,203,65 +1,44%
Ibovespa
173,371,34 pts -0.2%
Mega-Sena
Concurso 3033 (19/07/26)
18
21
23
43
55
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7069 (19/07/26)
13
20
33
56
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3739 (19/07/26)
01
04
05
06
09
11
13
15
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2951 (17/07/26)
07
08
10
12
13
14
16
17
33
34
37
39
44
46
48
56
61
62
80
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2984 (17/07/26)
02
06
11
12
27
37
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias