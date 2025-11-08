Sábado, 08 de Novembro de 2025
Após tornado, Enem é suspenso em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná

As duas escolas estaduais da cidade tiveram estrutura comprometida

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/11/2025 às 14h16

A Secretaria de Educação do Paraná informou na manhã deste sábado (8) que a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Rio Bonito do Iguaçu foi suspensa, devido à destruição causada pela passagem de um tornado na noite de sexta (7).

O primeiro dia de provas ocorre no domingo (9) em todo o país. O segundo dia está marcado para 16 de novembro, domingo seguinte.

A suspensão segue o protocolo para eventos climáticos severos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) , autarquia responsável pela aplicação do Enem.

Cidade do centro-sul do Paraná, a cerca de 400km de Curitiba, Rio Bonito do Iguaçu tem 14 mil habitantes. As duas escolas estaduais do município tiveram a infraestrutura comprometida e passam por vistorias, segundo o governo paranaense.

Dados da Defesa Civil apontam que até 90% da área urbana de Rio Bonito do Iguaçu sofreu algum estrago na infraestrutura.

O secretário de Educação do Paraná, Roni Miranda, disse ter conversado com o presidente do Inep, Manuel Palácios, que se colocou à disposição no auxílio aos estudantes e na organização do Enem em nova data.

Até o momento, não há informações sobre suspensão do Enem em outros municípios paranaenses atingidos, como Guarapuava . Segundo dados do Inep, há no Paraná 195.870 inscritos confirmados no exame.

O próprio edital do Enem prevê que o participante impedido de comparecer à prova por problemas climáticos ou de infraestrutura tem o direito de solicitar a reaplicação do exame.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
