Veículos da EBC fazem cobertura especial do Enem 2025 neste domingo

Os veículos públicos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) preparam uma cobertura especial para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Neste domingo (9), a TV Brasil irá contar com entradas ao vivo ao longo da programação, com participações de equipes em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, além de emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública.

Das 11h às 18h, os boletins, exibidos a cada hora, trarão rodízios com as movimentações nos locais de prova, expectativas, dados sobre os inscritos, eventuais ocorrências durante o dia e particularidades de cada região. Os canais parceiros TVE/ES, PrefTV/Caruaru, TV Pernambuco e TV Ceará integram a cobertura do Enem.

"A cobertura da TV Brasil para o Enem 2025 reforça o papel essencial da comunicação pública: garantir acesso à informação de qualidade, com foco no interesse coletivo. Nosso compromisso é oferecer um conteúdo que oriente, esclareça e incentive os estudantes de todo o país”, explica Cidinha Matos, diretora de jornalismo da EBC .

A Agência Brasil também terá uma cobertura especial, acompanhando os locais de prova e principais informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sobre o andamento da aplicação. Na Rádio Nacional , o jornalismo irá trazer informações e dicas para os participantes. A Radioagência Nacional também conta com conteúdos especiais para ajudar na preparação dos estudantes.