Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Veículos da EBC fazem cobertura especial do Enem 2025 neste domingo

Boletins ao vivo mostrarão a movimentação nos locais de prova

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/11/2025 às 19h53
Veículos da EBC fazem cobertura especial do Enem 2025 neste domingo
© Jose Cruz/Agência Brasil

Os veículos públicos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) preparam uma cobertura especial para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Neste domingo (9), a TV Brasil irá contar com entradas ao vivo ao longo da programação, com participações de equipes em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, além de emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública.

Das 11h às 18h, os boletins, exibidos a cada hora, trarão rodízios com as movimentações nos locais de prova, expectativas, dados sobre os inscritos, eventuais ocorrências durante o dia e particularidades de cada região. Os canais parceiros TVE/ES, PrefTV/Caruaru, TV Pernambuco e TV Ceará integram a cobertura do Enem.

"A cobertura da TV Brasil para o Enem 2025 reforça o papel essencial da comunicação pública: garantir acesso à informação de qualidade, com foco no interesse coletivo. Nosso compromisso é oferecer um conteúdo que oriente, esclareça e incentive os estudantes de todo o país”, explica Cidinha Matos, diretora de jornalismo da EBC .

A Agência Brasil também terá uma cobertura especial, acompanhando os locais de prova e principais informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sobre o andamento da aplicação. Na Rádio Nacional , o jornalismo irá trazer informações e dicas para os participantes. A Radioagência Nacional também conta com conteúdos especiais para ajudar na preparação dos estudantes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Educação Há 3 horas

Governo abre consulta pública para credenciamento de instituições parceiras na oferta de formação profissional

A Secretaria da Educação (Seduc), por meio da Superintendência da Educação Profissional do Rio Grande do Sul (Suepro), lançou a Consulta Pública 01...

 -
Educação Há 3 horas

Jogos Escolares do Rio Grande do Sul reúnem 130 mil estudantes de todo o Estado

A partir de segunda-feira (10/11), jovens atletas de cada uma das 30 Coordenadorias Regionais da Educação (CREs) participarão das disputas da fase ...

 (Foto: Divulgação)
Enem 2025 Há 10 horas

Enem 2025 tem aumento expressivo de participantes indígenas

Mais de 4,8 milhões de candidatos farão a primeira prova neste domingo (9), com crescimento de 89% na participação de indígenas.

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 11 horas

Vestibular indígena da UnB encerra inscrições hoje

Há 154 vagas em mais de 40 cursos de graduação
Educação Há 12 horas

Brasileiro vence prêmio da Unesco em pesquisas sobre ética da IA

Virgílio Almeida, da UFMG, trabalha desde 2012 na temática de redes

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
21° Sensação
1.1 km/h Vento
99% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Fenômeno Climático Há 31 minutos

Vídeo: Tornado causa devastação em Rio Bonito do Iguaçu
Política Há 44 minutos

Motta anuncia Derrite como relator do projeto antifacção
Geral Há 44 minutos

Rio de Janeiro tem previsão de ventos fortes e ressaca até domingo
Esportes Há 44 minutos

Final da Copa do Brasil Feminina será disputada no dia 20 de novembro
Geral Há 58 minutos

Marina Silva é convidada da estreia de Brasil no Mundo, na TV Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,00%
Euro
R$ 6,17 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 583,256,75 -0,20%
Ibovespa
154,063,53 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias