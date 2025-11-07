Sexta, 07 de Novembro de 2025
Enem 2025 tem aumento expressivo de participantes indígenas

Mais de 4,8 milhões de candidatos farão a primeira prova neste domingo (9), com crescimento de 89% na participação de indígenas.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rádio Agência
07/11/2025 às 11h04
Enem 2025 tem aumento expressivo de participantes indígenas
(Foto: Divulgação)

A primeira prova do Enem 2025 será aplicada neste domingo (9) e contará com crescimento significativo na participação de indígenas. Segundo o Painel do Enem, mais de 37 mil candidatos se autodeclararam indígenas, um aumento de 89% em relação ao ano passado.

O exame também registrou alta no número de inscritos pardos e pretos, que somam 2,7 milhões, representando crescimento de 13%. Entre os participantes, mais de 17 mil têm acima de 60 anos, reforçando a diversidade do público.

Ao todo, o Enem deste ano reúne mais de 4,8 milhões de inscritos. A segunda etapa está marcada para o dia 16 de novembro.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
