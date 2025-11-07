Enem 2025 tem aumento expressivo de participantes indígenas

A primeira prova do Enem 2025 será aplicada neste domingo (9) e contará com crescimento significativo na participação de indígenas. Segundo o Painel do Enem, mais de 37 mil candidatos se autodeclararam indígenas, um aumento de 89% em relação ao ano passado.

O exame também registrou alta no número de inscritos pardos e pretos, que somam 2,7 milhões, representando crescimento de 13%. Entre os participantes, mais de 17 mil têm acima de 60 anos, reforçando a diversidade do público.

Ao todo, o Enem deste ano reúne mais de 4,8 milhões de inscritos. A segunda etapa está marcada para o dia 16 de novembro.









