Quarta, 05 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil apresenta planos à coalizão global para vacinas e medicamentos

Ministro Alexandre Padilha participa do G20 Saúde, na África do Sul

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/11/2025 às 20h37

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está na África do Sul onde participa da reunião do G20 Saúde e apresenta plano de trabalho para ampliar parcerias entre países e empresas para produção local e regional de medicamentos.

O Brasil ocupa a presidência da “Coalizão Global para Produção Local e Regional” de vacinas, medicamentos e novas tecnologias - com foco em doenças negligenciadas e populações sem acesso a cuidados e tratamentos.

Segundo o Ministério da Saúde, até sexta-feira (7), Padilha e uma equipe da Fiocruz apresentarão um plano de trabalho que poderá resultar na produção de medicamentos e futuras vacinas de alto custo para doenças, como câncer e diabetes, além do enfrentamento de doenças socialmente determinadas como malária, tuberculose, hepatite virais e HIV/aids.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
.
Saúde Há 2 horas

SUS Gaúcho destina R$ 183 milhões para portas de entrada, UPAs e pronto atendimentos municipais

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), vai investir R$ 183,1 milhões nas chamadas portas de entrada do Sistema Único de Saúde ...

 Solenidade foi acompanhada por gestores dos estabelecimentos de saúde e prefeitos dos municípios beneficiados -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 3 horas

Saúde anuncia centro do TEAcolhe em Tenente Portela e investimentos em hospitais de Humaitá e Santo Antônio da Patrulha

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), oficializou na quarta-feira (5/11) a criação de um Centro de Atendimento em Saúde (CAS)...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 5 horas

Semae apoia a campanha Novembro Azul

Foto: Semae/DivulgaçãoEm apoio à campanha Novembro Azul, movimento mundial dedicado à conscientização sobre a saúde do homem e à prevenção do cânce...

 Foto: Divulgação HSA
HSA Há 6 horas

Hospital Santo Antônio abre inscrições para programa de Residência Médica 2026

Os programas têm duração de dois a três anos e estão em fase de credenciamento provisório junto à Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).
Saúde Há 6 horas

Unesco faz recomendação inédita para uso ético da neurotecnologia

Orientações entram em vigor no dia 12 de novembro próximo

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
20° Sensação
2.55 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
24° 15°
Sábado
15° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 13°
Últimas notícias
Política Há 5 minutos

Lula deve sancionar isenção do IR até dia 11, diz Gleisi
Economia Há 20 minutos

Manutenção da Selic em 15% ao ano preocupa setor produtivo
Câmara Há 34 minutos

Movimentos culturais reivindicam aprovação de lei nacional de fomento à cultura da periferia
Economia Há 34 minutos

Câmara conclui votação de projeto sobre streaming; texto vai ao Senado
Câmara Há 34 minutos

Deputados analisam critérios sobre desapropriação de propriedade rural; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,09%
Euro
R$ 6,16 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 588,609,53 -0,01%
Ibovespa
153,294,44 pts 1.72%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias