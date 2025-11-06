Quinta, 06 de Novembro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado reforça Dia D de Mobilização Nacional de Combate à Dengue

Com o objetivo de engajar gestores de saúde e a população em geral em ações de prevenção e controle da dengue, promovendo a conscientização sobre o...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/11/2025 às 18h44
Governo do Estado reforça Dia D de Mobilização Nacional de Combate à Dengue
Dia D terá intensa mobilização de agentes públicos para orientar ações -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES

Com o objetivo de engajar gestores de saúde e a população em geral em ações de prevenção e controle da dengue, promovendo a conscientização sobre os riscos da doença e estimulando atitudes que eliminem criadouros do mosquito, o Rio Grande do Sul participa do Dia D de Mobilização Nacional de Combate à Dengue. Promovida pelo Ministério da Saúde, a ação acontece no sábado (8/11) em todo o Brasil.

Em vídeo publicado nas redes sociais da Secretaria da Saúde (SES), o governador Eduardo Leite também reforçou a importância da mobilização. “Os municípios devem promover ações de mutirões de limpeza e a Secretaria da Saúde está articulando com as prefeituras para intensificar esse movimento”, disse o governador.

Olhar para prevenção

A recomendação do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), da SES, é que as ações de limpeza e a eliminação de criadouros sejam realizadas não apenas no Dia D, mas também nas semanas subsequentes, de forma contínua e articulada.

O Cevs também orienta que as ações priorizem a comunicação ativa com a população, reforçando mensagens de prevenção e engajamento social no combate ao mosquito. O Rio Grande do Sul registra 51 óbitos e 41.922 casos confirmados de dengue em 2025. Os dados completos estão disponíveis no Painel de Casos Dengue RS .

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 1 hora

Anvisa proíbe suplementos e energéticos com adição de ozônio

Gás não tem avaliação de segurança para uso em alimentos

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Saúde Há 3 horas

Número de usuários de planos de saúde aumenta em setembro

Dados foram divulgados pela Agência Nacional de Saúde

 freepik
Saúde Há 3 horas

Cirurgião explica diferença de técnicas de rejuvenescimento

O cirurgião plástico Dr. Leandro H. Oshiro esclarece as principais diferenças entre as técnicas de rejuvenescimento facial: Deep plane e facelift.
Saúde Há 22 horas

Brasil apresenta planos à coalizão global para vacinas e medicamentos

Ministro Alexandre Padilha participa do G20 Saúde, na África do Sul

 .
Saúde Há 24 horas

SUS Gaúcho destina R$ 183 milhões para portas de entrada, UPAs e pronto atendimentos municipais

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), vai investir R$ 183,1 milhões nas chamadas portas de entrada do Sistema Único de Saúde ...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
24° Sensação
1.95 km/h Vento
57% Umidade
35% (0mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Sexta
25° 15°
Sábado
16° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 12°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova projeto que limita acumulação da aposentadoria de ex-congressista com mandato local
Economia Há 11 minutos

Way Concessões vence leilão da Rota Sertaneja
Economia Há 11 minutos

Governo federal encerra o ano com 13 leilões rodoviários
Esportes Há 26 minutos

Wizard by Pearson fecha parceria com a Kings League Brazil
Senado Federal Há 27 minutos

Senado presta homenagem à UFPB e a Hospital Universitário Lauro Wanderley

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,09%
Euro
R$ 6,18 +0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 570,478,66 -2,91%
Ibovespa
153,543,45 pts 0.16%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6871 (05/11/25)
07
21
31
44
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3531 (05/11/25)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
16
18
19
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias