Governo do Estado reforça Dia D de Mobilização Nacional de Combate à Dengue

Com o objetivo de engajar gestores de saúde e a população em geral em ações de prevenção e controle da dengue, promovendo a conscientização sobre os riscos da doença e estimulando atitudes que eliminem criadouros do mosquito, o Rio Grande do Sul participa do Dia D de Mobilização Nacional de Combate à Dengue. Promovida pelo Ministério da Saúde, a ação acontece no sábado (8/11) em todo o Brasil.

Em vídeo publicado nas redes sociais da Secretaria da Saúde (SES), o governador Eduardo Leite também reforçou a importância da mobilização. “Os municípios devem promover ações de mutirões de limpeza e a Secretaria da Saúde está articulando com as prefeituras para intensificar esse movimento”, disse o governador.

Olhar para prevenção

A recomendação do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), da SES, é que as ações de limpeza e a eliminação de criadouros sejam realizadas não apenas no Dia D, mas também nas semanas subsequentes, de forma contínua e articulada.

O Cevs também orienta que as ações priorizem a comunicação ativa com a população, reforçando mensagens de prevenção e engajamento social no combate ao mosquito. O Rio Grande do Sul registra 51 óbitos e 41.922 casos confirmados de dengue em 2025. Os dados completos estão disponíveis no Painel de Casos Dengue RS .