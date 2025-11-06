Quinta, 06 de Novembro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ferroviária será mandante na final da Copa do Brasil Feminina

Guerreiras Grenás medem forcas com o Palmeiras na decisão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/11/2025 às 20h42

A Ferroviária será o mandante na grande decisão da Copa do Brasil Feminina diante do Palmeiras. Isto foi definido em sorteio realizado, nesta quinta-feira (6), pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no Rio de Janeiro.

As Guerreiras Grenás garantiram a vaga na final após derrotarem o Bahia, pelo placar de 2 a 0, na última terça-feira (4) na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A Ferroviária busca o bicampeonato da competição, após ficar com o título de 2014.

Já as Palestrinas avançaram para a decisão depois de golearem o São Paulo por 4 a 0. O triunfo do Verdão foi alcançado com gols de Ingryd, Brena, Andressinha e Pati Maldaner. As Palestrinas tentam levantar o troféu da competição pela primeira vez.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 2 horas

Seleção brasileira de handebol é convocada para Mundial Feminino

Torneio na Alemanha e Países Baixos começa em 26 de novembro

 Crédito: Reprodução Kings League
Esportes Há 4 horas

Wizard by Pearson fecha parceria com a Kings League Brazil

O acordo conta com oferta de bolsas para equipes e torcedores da liga de olho em empregabilidade e desenvolvimento pessoal

 © Reprodução Instagram / CBTKD ofcial
Esportes Há 5 horas

Brasil é tricampeão na Copa do Mundo por equipes de taekwondo na China

Equipe amarelinha derrotou Coreia do Sul na final por 2 rounds a 0

 Divulgação / Leonardo Muller
Esportes Há 8 horas

Leonardo Santos destaca valor da liderança humana no esporte

Ter uma liderança humana pode fazer a diferença na carreira de jovens atletas que deixam suas casas para seguir carreira esportiva em outras cidade...

 Grêmio e Juventude se enfrentarão nos dias 16 e 23 deste mês (Foto: Caroline Motta | Grêmio FBPA)
Edição 2025 Há 21 horas

FGF anunciou as datas e horários das finais do Gauchão Feminino

Campeonato contou com cinco clubes participantes neste ano

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 26°
19° Sensação
2.81 km/h Vento
66% Umidade
35% (0mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Sexta
25° 15°
Sábado
16° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 12°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Saúde Há 44 minutos

Baixada Santista registra ao menos 44 casos de meningite em 2025
Educação Há 44 minutos

Reaplicação da prova para docentes em casos específicos será dia 30
Economia Há 1 hora

Petrobras anuncia lucro líquido de R$ 32,7 bi no terceiro trimestre

Esportes Há 2 horas

Ferroviária será mandante na final da Copa do Brasil Feminina
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova isenção de visto para turistas de Austrália, Canadá e EUA

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,05%
Euro
R$ 6,18 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 575,202,03 +0,82%
Ibovespa
153,338,63 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6871 (05/11/25)
07
21
31
44
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3531 (05/11/25)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
16
18
19
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias