FGF anunciou as datas e horários das finais do Gauchão Feminino

Grêmio e Juventude se enfrentarão nos dias 16 e 23 deste mês (Foto: Caroline Motta | Grêmio FBPA)

O título do Gauchão Feminino 2025 será decidido em dois jogos. As datas e horários foram confirmados pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), nesta semana.

O Juventude receberá o Grêmio no Estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul no domingo (16/11), às 16h. A partida que apontará as campeãs acontecerá no dia 23, com início às 10h30, na Arena do Grêmio.

A FGF também anunciou detalhes da disputa do terceiro lugar da competição entre Internacional e Brasil de Farroupilha. O confronto único ocorrerá no sábado (8/11), a partir das 15h, no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre.

A edição deste ano contou com cinco clubes participantes. Após turno e returno na fase classificatória, quatro equipes avançaram às semifinais. As Gurias do Yucumã de Tenente Portela foram eliminadas na primeira fase.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.