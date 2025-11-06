Quinta, 06 de Novembro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Wizard by Pearson fecha parceria com a Kings League Brazil

O acordo conta com oferta de bolsas para equipes e torcedores da liga de olho em empregabilidade e desenvolvimento pessoal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/11/2025 às 18h04
Wizard by Pearson fecha parceria com a Kings League Brazil
Crédito: Reprodução Kings League

Quando o esporte encontra a educação, nasce uma combinação poderosa de oportunidade, foco e superação. É com essa proposta que a Wizard by Pearson e a Kings League Brazil anunciam uma parceria inédita. O foco é promover o desenvolvimento pessoal e ampliar as habilidades dos jovens atletas, ex-atletas, criadores de conteúdo, streamers e torcedores da liga, incentivando o aprendizado do inglês como ferramenta de crescimento dentro e fora das arenas.

A partir do acordo, a Wizard passa a ser a escola oficial da Kings League Brazil, promovendo uma série de ações voltadas ao público jovem, que compõe boa parte dos fãs da liga. Entre as iniciativas estão sorteios de bolsas de estudo e experiências imersivas no universo da língua inglesa. Atletas, dirigentes e profissionais da Kings League Brazil também serão beneficiados com cursos que se adequam às suas rotinas.

Para Anderson Estevão, diretor comercial da Pearson Brasil, a parceria reforça a importância de preparar as novas gerações para desafios globais, de olho na empregabilidade e crescimento de carreira. "Aprender inglês vai muito além da sala de aula. É sobre abrir portas, ampliar horizontes e desenvolver habilidades que impulsionam tanto o crescimento pessoal quanto o profissional. O esporte ensina valores fundamentais, e o idioma complementa esse aprendizado ao conectar o indivíduo com o mundo", afirma.

Os bolsistas terão aulas online na metodologia Wizard ON, com acesso às certificações que medirão a evolução e desenvolvimento no idioma de cada aluno e acompanhamento pedagógico da unidade Wizard de referência e da equipe Pearson, detentora da marca.

Segundo a pesquisa Idiomas e Habilidades, realizada pela Pearson, em parceria com a Opinion Box e que entrevistou mais de 7 mil pessoas no Brasil, o aprendizado de idiomas é essencial para o desenvolvimento de algumas das principais skills no mercado de trabalho, em especial a comunicação verbal (47%), o atendimento ao cliente (39%) e habilidades tecnológicas e digitais (34%). Pelo menos oito em cada dez brasileiros entrevistados concordam que dominar outra língua abre portas para o desenvolvimento de outras competências profissionalmente valiosas.

A iniciativa fortalece o investimento da Wizard by Pearson em capacitar e fortalecer habilidades essenciais para o desenvolvimento profissional e pessoal dos atletas e parceiros. "Esse é só o primeiro passo. Com o contato recorrente, a intenção é identificar outras oportunidades que possam endorsar ainda mais essa parceria", adianta Estevão.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Reprodução Instagram / CBTKD ofcial
Esportes Há 1 hora

Brasil é tricampeão na Copa do Mundo por equipes de taekwondo na China

Equipe amarelinha derrotou Coreia do Sul na final por 2 rounds a 0

 Divulgação / Leonardo Muller
Esportes Há 4 horas

Leonardo Santos destaca valor da liderança humana no esporte

Ter uma liderança humana pode fazer a diferença na carreira de jovens atletas que deixam suas casas para seguir carreira esportiva em outras cidade...

 Grêmio e Juventude se enfrentarão nos dias 16 e 23 deste mês (Foto: Caroline Motta | Grêmio FBPA)
Edição 2025 Há 17 horas

FGF anunciou as datas e horários das finais do Gauchão Feminino

Campeonato contou com cinco clubes participantes neste ano
Esportes Há 19 horas

Tênis em cadeira de rodas do Brasil soma 3 ouros no Parapan de Jovens

País chega ao total de 51 pódios na competição
Esportes Há 1 dia

Mundial Sub-17 Feminino: Brasil luta, mas perde para Coreia do Norte

Com uma a menos, seleção foi superada pelas tricampeãs mundiais

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
24° Sensação
1.95 km/h Vento
57% Umidade
35% (0mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Sexta
25° 15°
Sábado
16° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 12°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Política Há 1 minuto

Problemas com descontos eram recorrente, diz ministro de Bolsonaro
Senado Federal Há 1 minuto

Na Cúpula de Líderes da COP 30, Davi aponta importância estratégica da Amazônia
Economia Há 1 minuto

Balança comercial tem o segundo maior superávit para meses de outubro
Economia Há 1 minuto

Saiba quem será contemplado e como funcionará a isenção do IR
Saúde Há 1 minuto

Governo do Estado reforça Dia D de Mobilização Nacional de Combate à Dengue

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,09%
Euro
R$ 6,18 +0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 572,023,84 -2,65%
Ibovespa
153,338,63 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6871 (05/11/25)
07
21
31
44
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3531 (05/11/25)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
16
18
19
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias