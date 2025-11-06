Quinta, 06 de Novembro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

O 2º Encontro Cunhatã movimenta Brasília com arte e natureza

Evento acontece em escolas, espaços culturais e áreas de preservação do Distrito Federal, aproximando crianças, educadores e famílias do bioma Cerr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/11/2025 às 16h38
O 2º Encontro Cunhatã movimenta Brasília com arte e natureza
Foto de Tiago dos Santos.

O “2º Encontro Cunhatã Cerratense – Arte, Educação e Natureza na Primeira Infância” segue movimentando diferentes regiões administrativas do Distrito Federal com uma programação repleta de arte, educação e experiências ligadas ao bioma Cerrado. Realizado desde o último dia 3, o evento vai até domingo (9/11), com oficinas, rodas de conversa e apresentações artísticas que têm encantado educadores, crianças e famílias.

Idealizado pela coreógrafa e diretora Andrea Jabor e pela cantora e arte-educadora Isabella Rovo, integrante do grupo Camerata Caipira, o projeto propõe aproximar o público das expressões culturais e da biodiversidade do Cerrado por meio de vivências artísticas, formativas e ambientais.

Arte, educação e Cerrado
O termo “Cunhatã Cerratense” foi inspirado na língua tupi-guarani: cunhatã significa “menina”, e cerratense é o adjetivo utilizado pelo historiador Paulo Bertram para se referir aos habitantes do bioma. O nome expressa o propósito do encontro em integrar práticas artísticas e educativas à reflexão sobre o meio ambiente, conectando infância, arte e natureza.

Segundo Isabella Rovo, o Cerrado ocupa o segundo lugar entre os biomas brasileiros com o maior número de espécies ameaçadas de extinção. “O nome carrega uma filosofia de cuidado e de conexão com a terra e com as origens desde os primeiros anos de vida”, observa.

Semana de atividades e trocas
Desde segunda-feira (3/11), o evento percorre escolas públicas de Sobradinho, Paranoá e Taguatinga com apresentações do espetáculo “É o Bicho!”, da Camerata Caipira, que tem encantado crianças e professores com músicas e histórias inspiradas na fauna do Cerrado. As ações também incluíram oficinas formativas voltadas a educadores, conduzidas por Andrea Jabor e Isabella Rovo, com foco em integrar corpo, música e natureza às práticas pedagógicas.

Nesta quinta-feira (6/11), o encontro promoveu uma roda de conversa com artistas e pesquisadores na Escola Técnica de Brasília (ETB), reunindo Maria Eugênia Tita (Instituto Brincante – SP), Tico Magalhães (criador de Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro), Nicolas Behr (poeta e ambientalista) e Luciana Meireles (griô aprendiz e coordenadora do Coletivo Casa Moringa). O momento foi marcado por uma rica troca de saberes sobre cultura popular, infância e meio ambiente.

Vivência ambiental e espetáculos abertos
A programação segue nesta sexta-feira (7/11), às 9h, com uma vivência ambiental no Parque do Cortado, em Taguatinga. Conduzida pelo biólogo Rogério Dias e pelo poeta e ambientalista Nicolas Behr, a atividade propõe uma imersão na vegetação nativa do Cerrado e um convite à reflexão sobre o papel da natureza na formação das crianças.

O público em geral também poderá participar do evento a partir de sexta, com apresentações abertas do espetáculo “É o Bicho!”. Na sexta-feira (7/11), às 15h, o espetáculo acontece no Alameda Shopping, dentro do Festival Taguatinga Plural; e no sábado e domingo (8 e 9/11), às 11h, no Túnel do SESI Lab, em Brasília.

Apresentado pelo grupo Camerata Caipira, o espetáculo combina ritmos tradicionais brasileiros com elementos da fauna do Cerrado, em uma versão especialmente criada para o público infantil, mas que encanta todas as idades.

Segundo a diretora Andrea Jabor, a intenção é proporcionar ao público uma imersão sonora, visual e cênica sobre a importância do cuidado e da preservação das espécies do Cerrado. “A proposta é criar uma experiência sensorial que estimule o olhar para o ambiente e o pertencimento à natureza”, afirma.

A cantora e arte-educadora Isabella Rovo destaca que a fauna do bioma é ampla e diversa, mas ainda pouco conhecida, necessitando da ação respeitosa do ser humano para garantir sua sobrevivência. “O espetáculo convida as famílias a refletirem sobre o papel do ser humano na preservação das espécies e do próprio Cerrado”, observa.

Versão on-line amplia o alcance
Além das atividades presenciais, o projeto lança uma Prosa Virtual com os educadores Bia Jabor (RJ) e Roquinho (MG), integrantes do Movimento dos Quintais Brincantes, que discutem práticas que integram arte, educação e natureza. O conteúdo, junto à gravação da roda de conversa, estará disponível no final de novembro no canal do YouTube @cameratacaipira, na playlist Cunhatã Cerratense, junto a outros vídeos lançados na primeira edição do evento, em 2024.

Conexões entre infância e natureza
Para as idealizadoras, o encontro reforça a importância de conectar a primeira infância às dimensões culturais e ambientais do Cerrado. “Mais do que um evento, é um espaço de troca e formação que estimula novas formas de ver e ensinar”, resume Andrea Jabor.
O “2º Encontro Cunhatã Cerratense – Arte, Educação e Natureza na Primeira Infância” é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC/DF) e conta com apoio da Secretaria de Educação e do Governo do Distrito Federal.

Serviço
Programação – Próximas atrações

Vivência ambiental no Parque do Cortado (Taguatinga)
Dia 7/11 (sexta-feira), às 9h
Com Rogério Dias e Nicolas Behr
(Inscrições: (61) 99353-9043 ou bio @cameratacaipira)

Espetáculo “É o Bicho!” – Grupo Camerata Caipira
Dia 7 de novembro, às 15h - Alameda Shopping
Apresentação dentro da programação do Festival Taguatinga Plural
Entrada gratuita

Dias 8 e 9 de novembro, às 11h - SESI Lab
Entrada gratuita
Obs. A sessão do dia 8/11 (sábado) contará com audiodescrição.


Mais informações:
Instagram:@cameratacaipira
https://www.youtube.com/@CamerataCaipira

VT do Espetáculo “É o bicho”
https://www.youtube.com/watch?v=FYUZMLErm-Q&list=PLAjkzhH7vShKuCXOJJagm5MNqpI9A8ThS

Videoclipe
https://youtu.be/HBIi-Ovolqs?si=MClvl6Hrc-nkuN0Hhttps://youtu.be/HBIi-Ovolqs?si=MClvl6Hrc-nkuN0H

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
canva
Entretenimento Há 38 minutos

Editora Leader lança nova edição de mulheres na energia

A Editora Leader lança o livro “Mulheres na energia, volume II, edição poder de uma história”, reunindo profissionais que atuam em diferentes áreas...

 Juliana Rocha
Entretenimento Há 4 horas

Maiô ganha espaço como body nas produções de verão

Peça-chave do guarda-roupa resort, o maiô aparece em composições que unem conforto e elegância

 imperiodasmilhas.com
Entretenimento Há 1 dia

Templo Budista Chen Tien atrai turistas em Foz do Iguaçu

Espaço conta com mais de 120 estátuas de Buda, arquitetura tradicional e áreas de contemplação abertas ao público

 Acervo EGG
Entretenimento Há 1 dia

Errata - Prêmio EGG 2025 Escolas está recebendo inscrições

A premiação, em sua 6ª edição, tem como objetivo reconhecer e premiar iniciativas generosas e solidárias envolvendo escolas de todo o país. O prazo...

 Divulgação
Entretenimento Há 2 dias

Boulevard Shopping BH celebra 15 anos de história

Centro de compras celebra o marco com campanha de aniversário até 9 de novembro

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
26° Sensação
2.69 km/h Vento
39% Umidade
35% (0mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Sexta
25° 15°
Sábado
16° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 12°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Justiça Há 7 minutos

STF reconhece a omissão do Congresso por não taxar grandes fortunas
Entretenimento Há 22 minutos

O 2º Encontro Cunhatã movimenta Brasília com arte e natureza
Entretenimento Há 37 minutos

Editora Leader lança nova edição de mulheres na energia
Economia Há 38 minutos

Municípios gastaram R$ 732 bilhões com desastres entre 2013 e 2024
Tecnologia Há 52 minutos

Modelo Zero Trust ganha espaço na proteção contra ameaças cibernéticas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,12%
Euro
R$ 6,17 +0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 574,613,27 -2,18%
Ibovespa
153,572,06 pts 0.18%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6871 (05/11/25)
07
21
31
44
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3531 (05/11/25)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
16
18
19
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias