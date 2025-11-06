Editora Leader lança nova edição de mulheres na energia

A Editora Leader realiza, no dia 10 de novembro, a entrega do Troféu Selo Editorial Série Mulheres, durante o evento de lançamento do livro "Mulheres na Energia – Volume II: Edição Poder de uma História". A cerimônia ocorrerá na Mansão Arabesque, em São Paulo, reunindo coautoras e convidados.

A publicação faz parte da Série Mulheres, iniciativa da Editora Leader voltada ao registro de experiências e aprendizados de profissionais que atuam em diferentes segmentos do mercado. A nova edição aborda a presença feminina no setor de energia e os desafios enfrentados em um ambiente técnico e em constante transformação.

Coordenado por Andréia Roma, o projeto editorial documenta histórias e contribuições de lideranças femininas em diversas áreas do conhecimento. A obra reúne profissionais que atuam na regulação, comercialização, operação, sustentabilidade e inovação energética, compondo um panorama técnico e plural das transformações em curso no setor.

Entre as coautoras está Ieda Harika, Head de Energia da Elevar Energia, que participa com o capítulo "Além dos Limites: O Desafio de Reinventar a Energia". O texto apresenta uma análise sobre a integração entre compliance, regulação e tecnologia como base para novos modelos de gestão no setor elétrico, tratando a energia como ativo estratégico das organizações.

A obra reúne perspectivas que relacionam trajetória profissional, conhecimento técnico e práticas de governança, contribuindo para o debate sobre gestão e eficiência no ambiente corporativo. O conteúdo reforça a importância da disseminação de conhecimento especializado e do posicionamento feminino em um setor caracterizado por alta complexidade regulatória.

A participação da Elevar Energia no projeto reflete o compromisso da empresa com o desenvolvimento de soluções voltadas à transparência, rastreabilidade e sustentabilidade na gestão de energia, fortalecendo a integração entre governança e resultado.

A Série Mulheres consolida-se como um espaço para compartilhamento de experiências e visões que contribuam para o aprimoramento técnico e institucional de diferentes setores, incluindo o de energia.