Maiô ganha espaço como body nas produções de verão

Peça-chave do guarda-roupa resort, o maiô aparece em composições que unem conforto e elegância

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/11/2025 às 13h09
Juliana Rocha

O uso do maiô como body vem ganhando espaço nas produções de moda resort e nos eventos à beira-mar. O que antes era restrito ao ambiente de praia, hoje surge como alternativa adaptável para diferentes momentos do dia, como almoços ao ar livre, encontros e eventos em locais litorâneos. A tendência reflete o conceito de resort wear, que aproxima o estilo balneário da moda urbana e propõe o uso de peças versáteis em diferentes contextos.

De acordo com especialistas em moda praia, o movimento evidencia a valorização de tecidos naturais, como linho e viscose, e de modelagens fluidas, que favorecem conforto e liberdade de movimento. O resultado são produções que transitam entre o casual e o sofisticado, mantendo coerência visual mesmo fora do ambiente de praia.

Segundo a estilista Lenny Niemeyer, "o maiô sempre foi uma peça de design versátil. Quando pensado com tecidos nobres e acabamentos elaborados, ele pode facilmente migrar do balneário para ocasiões urbanas".

Entre as marcas que exploram essa estética está a Lenny Niemeyer, que apresenta composições com maiôs lisos ou estampados combinados a saias pareô, calças de linho e camisas amplas.

O avanço dessa estética reforça o interesse por peças multifuncionais e pelo aproveitamento de itens do vestuário em diferentes contextos, característica associada ao conceito de moda resort.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
imperiodasmilhas.com
Entretenimento Há 1 dia

Templo Budista Chen Tien atrai turistas em Foz do Iguaçu

Espaço conta com mais de 120 estátuas de Buda, arquitetura tradicional e áreas de contemplação abertas ao público

 Acervo EGG
Entretenimento Há 1 dia

Errata - Prêmio EGG 2025 Escolas está recebendo inscrições

A premiação, em sua 6ª edição, tem como objetivo reconhecer e premiar iniciativas generosas e solidárias envolvendo escolas de todo o país. O prazo...

 Divulgação
Entretenimento Há 2 dias

Boulevard Shopping BH celebra 15 anos de história

Centro de compras celebra o marco com campanha de aniversário até 9 de novembro

 Estevam Romera
Entretenimento Há 2 dias

Brasil e Japão celebram 130 anos de intercâmbios culturais

Marcada por série de eventos e exposições, data reforça os laços históricos e diálogos que unem as duas nações

 Foto: Tomasini Productions
Entretenimento Há 2 dias

Instituto Aupaba lança documentário “Mulheres que regeneram territórios”

Produção integra o Projeto Jornada Inovadora do Turismo, parceria do Instituto Aupaba com apoio do Airbnb, e reforça o papel das mulheres na regene...

