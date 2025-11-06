Quinta, 06 de Novembro de 2025
Primeiro dia do Desafio HackaTchê 2025 promove inovação e aprendizado na Expo Favela RS

O primeiro dia do HackaTchê 2025 marcou o início de uma imersão em inovação, criatividade e protagonismo estudantil durante a Expo Favela RS, em Po...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/11/2025 às 12h18

Aprendizado e troca de experiência marcaram abertura do HackaTchê 2025 -Foto: Flavia Azolin/Ascom Seduc

O primeiro dia do HackaTchê 2025 marcou o início de uma imersão em inovação, criatividade e protagonismo estudantil durante a Expo Favela RS, em Porto Alegre. A iniciativa, promovida pelo governo Leite, por meio da Secretaria da Educação (Seduc RS), reúne as equipes finalistas do desafio, o qual tem como objetivo apresentar soluções tecnológicas voltadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Ao longo da quarta-feira (5/11), estudantes e professores participaram de atividades que conectam escola e desenvolvimento tecnológico, empreendedorismo e transformação social. O HackaTchê é reconhecido por incentivar a aprendizagem criativa e fortalecer a cultura digital nas escolas, estimulando os jovens a desenvolverem ideias com impacto real em suas comunidades.

Projetos selecionados

Entre as equipes selecionadas estão grupos das escolas Professora Margot Terezinha Noal Giacomazzi, de Canoas, com os projetos Ela da Favela e TRANSformar, que abordam temas de empoderamento feminino e inclusão social.

Também do Colégio Estadual Érico Veríssimo, de Gravataí, e da Escola Estadual Santa Isabel, de Viamão, com as propostas Acolhendo+ e Racismo Ambiental nas Periferias, respectivamente. Ambas são voltadas à sustentabilidade e à justiça social.

Além delas, a Escola Santa Teresinha, de Osório, com o projeto Alerta Vida, que busca soluções para saúde e bem-estar nas comunidades.

Mentorias e oficinas

A etapa da quarta-feira foi marcada por intensa troca de experiências, mentorias especializadas e workshops temáticos, que desafiaram os participantes a aprimorar seus projetos e ampliar suas perspectivas sobre inovação.

Além da apresentação das ideias, o HackaTchê também proporcionou momentos de convivência, aprendizado coletivo e fortalecimento do trabalho em equipe.

Premiação e oportunidades

O anúncio das equipes vencedoras ocorrerá no encerramento do evento, no dia 8 de novembro, em meio à programação da Expo Favela RS. As premiações incluem uma viagem à Expo Favela Global, em Portugal, para o primeiro lugar; uma visita à sede da Google em São Paulo, para o segundo; e ingressos para o South Summit 2026, para o terceiro colocado.

Mais do que uma competição, o HackaTchê 2025 reafirma o potencial criativo e transformador dos estudantes da Rede Estadual, que seguem mostrando que a educação pública gaúcha é espaço de ideias, de futuro e de inovação.

Texto: Flavia Azolin/Ascom Seduc
Edição: Secom

