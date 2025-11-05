Quarta, 05 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo disponibiliza kits de alimentação e apoio no transporte intermunicipal para o Enem 2025

Com o objetivo de incentivar os estudantes da Rede Estadual a participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, o governo do Estado, por ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/11/2025 às 16h18
Governo disponibiliza kits de alimentação e apoio no transporte intermunicipal para o Enem 2025
-

Com o objetivo de incentivar os estudantes da Rede Estadual a participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), disponibilizou recursos para que as escolas estaduais possam adquirir kits de alimentação, com água, suco e biscoitos, aos alunos que farão as provas em 9 e 16 de novembro. Além disso, os estudantes que precisarem se deslocar a outros municípios para realizarem o exame terão o ressarcimento do transporte intermunicipal.

Neste ano, o Rio Grande do Sul registrou 186.541 inscritos confirmados, sendo 52.201 estudantes da rede pública, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O investimento total do governo do Estado nos kits é de R$ 1,7 milhão, repassado às escolas por meio da autonomia financeira, beneficiando mais de 50 mil alunos.

“O Enem representa um momento decisivo na trajetória dos nossos estudantes, e queremos que cada um deles se sinta acolhido e preparado para dar o seu melhor. A entrega dos kits de alimentação e o apoio no transporte são formas de garantir que todos tenham as mesmas condições de participar das provas com tranquilidade”, destacou a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Sobre o Enem

As provas do Enem 2025 serão aplicadas em dois domingos consecutivos (9 e 16 de novembro), em todo o território nacional. No primeiro dia, os participantes responderão às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da prova de Redação. No segundo domingo, o exame será composto por provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Os resultados do Enem podem ser utilizados em diferentes programas do governo federal, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em universidades públicas; o Programa Universidade para Todos (ProUni), que concede bolsas de estudo em instituições privadas; e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que possibilita o financiamento de cursos de graduação. Além disso, o exame também é aceito em instituições internacionais conveniadas, ampliando as oportunidades acadêmicas para os estudantes brasileiros.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Enquanto aguarda reforma e credenciamento, escola vai realizar ações de integração comunitária e difusão do setor audiovisual -Foto: Gustavo Peres/Ascom Seduc
Educação Há 1 hora

Plano de ocupação da primeira escola técnica em audiovisual e economia criativa é lançado em Porto Alegre

A antiga Escola Estadual Professora Maria Thereza, em Porto Alegre, foi palco de uma ocupação simbólica na manhã desta quarta-feira (5/11), no dia ...

 Cada servidor receberá um conjunto formado por duas camisetas, na cor cinza, e uma jaqueta, na cor verde -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Educação Há 5 horas

Com 70% de pedidos já realizados, prazo para solicitação de uniformes para professores da Rede Estadual termina domingo (9)

Até domingo (9/11), os professores da Rede Estadual podem solicitar os novos uniformes para 2026. Desde o dia 20 de outubro, quando começou o perío...
Educação Há 9 horas

Enem 2025: quase triplica número de participantes com 60 anos ou mais

Entre os 17,1 mil candidatos desta faixa etária, 54,35% são mulheres

 © José Cruz/Agência Brasil
Educação Há 9 horas

Conheça as regras para a prova de redação do Enem 2025 no domingo

Candidatos farão texto dissertativo-argumentativo com até 30 linhas

 © José Cruz/Agência Brasil
Educação Há 21 horas

Relação com professor ajuda aluno na construção de propósito de vida

Pesquisa do Instituto Ânima ouviu 500 mil pessoas

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
26° Sensação
3.55 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
24° 15°
Sábado
15° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 9 minutos

Plínio defende Fundação Boas Novas e critica COP 30 em Belém
Senado Federal Há 23 minutos

Lei transfere capital federal para Belém durante a COP 30
Câmara Há 24 minutos

Câmara aprova aumento de pena para mineração ilegal em terras indígenas
Geral Há 24 minutos

Consulado dos EUA envia condolências a Segurança Pública do Rio
Justiça Há 39 minutos

Moraes recebe demandas de movimentos sociais em ADPF das Favelas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,71%
Euro
R$ 6,16 -0,66%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 591,349,59 +4,36%
Ibovespa
153,000,23 pts 1.52%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias