Governo disponibiliza kits de alimentação e apoio no transporte intermunicipal para o Enem 2025

Com o objetivo de incentivar os estudantes da Rede Estadual a participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), disponibilizou recursos para que as escolas estaduais possam adquirir kits de alimentação, com água, suco e biscoitos, aos alunos que farão as provas em 9 e 16 de novembro. Além disso, os estudantes que precisarem se deslocar a outros municípios para realizarem o exame terão o ressarcimento do transporte intermunicipal.

Neste ano, o Rio Grande do Sul registrou 186.541 inscritos confirmados, sendo 52.201 estudantes da rede pública, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O investimento total do governo do Estado nos kits é de R$ 1,7 milhão, repassado às escolas por meio da autonomia financeira, beneficiando mais de 50 mil alunos.

“O Enem representa um momento decisivo na trajetória dos nossos estudantes, e queremos que cada um deles se sinta acolhido e preparado para dar o seu melhor. A entrega dos kits de alimentação e o apoio no transporte são formas de garantir que todos tenham as mesmas condições de participar das provas com tranquilidade”, destacou a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Sobre o Enem

As provas do Enem 2025 serão aplicadas em dois domingos consecutivos (9 e 16 de novembro), em todo o território nacional. No primeiro dia, os participantes responderão às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da prova de Redação. No segundo domingo, o exame será composto por provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Os resultados do Enem podem ser utilizados em diferentes programas do governo federal, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em universidades públicas; o Programa Universidade para Todos (ProUni), que concede bolsas de estudo em instituições privadas; e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que possibilita o financiamento de cursos de graduação. Além disso, o exame também é aceito em instituições internacionais conveniadas, ampliando as oportunidades acadêmicas para os estudantes brasileiros.