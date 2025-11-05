Templo Budista Chen Tien atrai turistas em Foz do Iguaçu

Fundado em 1996 pela comunidade chinesa e taiwanesa de Foz do Iguaçu, o Templo Budista Chen Tien é uma das principais atrações turísticas da cidade paranaense, que também se destaca pelas Cataratas do Iguaçu, pela Usina de Itaipu e pelo Parque das Aves.

Sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel, Jaime Mendes ressalta a importância do Templo para o intercâmbio cultural, já que o espaço aproxima turistas brasileiros e estrangeiros da tradição budista e oriental. Ele também destaca a arquitetura tradicional e as mais de 120 estátuas de Buda espalhadas pelo amplo jardim, cada uma com um significado próprio.

“Entre as esculturas destaca-se uma reprodução em concreto do célebre Buda Mi La Pu-San sentado, com 7 metros de altura; a escultura do Buda Shakyamuni em posição reclinada, que representa a conquista do Parinirvana; e a estátua em bronze do Buda Amitaba, considerado o mais elevado na hierarquia espiritual do local”, detalha.

Segundo o profissional, o templo tem se tornado cada vez mais popular entre turistas de diversas partes do mundo, consolidando-se como um dos principais pontos turísticos da cidade.

“A demanda cresceu continuamente com uma divulgação mais ampla desses atrativos, sobretudo pela experiência única de visitar um espaço diferente dos demais pontos da cidade. Além disso, a curiosidade do público, que encontra ali a oportunidade de conhecer mais sobre a religião e apreciar sua arquitetura, também ajuda a fomentar as visitas”, analisa.

Ele também destaca o ambiente tranquilo, com pagodes, jardins zen e salões de oração. Situado em uma região elevada, o templo oferece uma vista privilegiada de Foz do Iguaçu e da cidade paraguaia de Ciudad del Este. A entrada é gratuita e a visita dura cerca de uma hora, informa o profissional.

O Budismo e seus fundamentos

O Budismo surgiu na Índia há mais de 2,5 mil anos, a partir dos ensinamentos de Siddhārtha Gautama. Filho de um príncipe, viveu isolado até os 29 anos, quando percebeu que a riqueza não garantia felicidade. Buscando respostas para o sofrimento humano, concluiu que seria possível superá-lo evitando más ações, praticando o bem e controlando a mente. Após alcançar a iluminação, passou a ser chamado Buda Sakyamuni e transmitiu seus ensinamentos até os 80 anos.

A base da sabedoria de Buda está nas Quatro Nobres Verdades: a existência envolve sofrimento; esse sofrimento nasce do apego e do desejo; ele pode cessar quando o desejo é superado; e esse estado é alcançado ao seguir os ensinamentos do Buda. A Quarta Verdade se detalha no chamado Caminho Óctuplo, um conjunto de práticas voltadas à libertação do sofrimento. As informações são da Revista Galileu.

Hoje, de acordo com dados da Pew Research Center publicados no Valor, são mais de meio bilhão de budistas no mundo, sendo a maioria da China, Japão, Tailândia e Tibete. No Brasil, existem cerca de 220 mil pessoas que seguem o Budismo.

