Terça, 04 de Novembro de 2025
Boulevard Shopping BH celebra 15 anos de história

Centro de compras celebra o marco com campanha de aniversário até 9 de novembro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/11/2025 às 19h44
Boulevard Shopping BH celebra 15 anos de história
Divulgação

Dia 26 de outubro, o Boulevard Shopping BH completou 15 anos de história. Para celebrar, o shopping realiza uma promoção de aniversário, até 9 de novembro, ou enquanto durar o estoque, em que os clientes podem trocar notas fiscais por um sofisticado espumante Amitié Brut.

Para participar, basta baixar o app Boulevard Belo Horizonte e cadastrar notas no Programa de Benefícios. Clientes três estrelas recebem o brinde ao cadastrar uma nota de qualquer valor; clientes duas estrelas, a partir de R$ 450 em compras; e uma estrela, a partir de R$ 600.

Lançado recentemente, o Programa de Benefícios representa um novo capítulo na história do Boulevard, fortalecendo a fidelização e o relacionamento com o cliente. A ferramenta oferece vantagens exclusivas em lojas e restaurantes, descontos no estacionamento, experiências diferenciadas e sorteios todo mês. 


15 anos de história

Inaugurado em 2010, o Boulevard Shopping foi o primeiro grande centro de compras da região leste de Belo Horizonte. Administrado pela ALLOS, o empreendimento integra o complexo Boulevard Corporate Tower e conta com mais de 200 operações comerciais. Ao longo de sua trajetória, recebeu 23 prêmios, incluindo sete internacionais. Entre eles, está o VIVA Awards, concedido pelo International Council of Shopping Centers (ICSC).

O centro de compras abriga marcas nacionais e internacionais, como Zara, MAC e Sephora, além da única sala IMAX de Minas Gerais. Também recebeu operações inéditas na cidade, como Kiko Milano, Shein pop-up store e o quiosque físico do brechó online Repassa.

Entre as recentes inaugurações estão Biscoitê, Zerezes, Bôhho, Lofty Style, Lizie, Zeiss Ótica, Nephew, Cacau Show Mega, Morana, nova loja da L’Occitane au Brésil e os quiosques WePink e Dom Alcides. Ainda em 2025, estão previstas as aberturas da Simmons, Authentic Feet & Artwalk e Italien Gelato.

O centro de compras também se consolidou como um espaço de experiências e grandes eventos, tendo sediado projetos de relevância nacional como duas edições do Vogue Fashion’s Night Out, a 18ª edição da Casa Cor Minas (2012) e o TEDxBH (2022), que reforçam o local como ponto de convergência entre moda, comportamento e inovação. Alguns outros eventos marcaram a história do Boulevard, como o Festival Experimente, BH Hot Show, Festival Spaten Garten, eventos da Sephora, além de Natal Masha e Urso, Exposição Castelo Rá Tim Bum, Mundo Mágico de Harry Potter e Balloon Experience.

O mall oferece também uma alameda de serviços completa, com soluções práticas e convenientes, e é reconhecido por sua política pet friendly e pelas ferramentas de acessibilidade que garantem conforto e inclusão aos visitantes.

Sustentabilidade e acessibilidade

O Boulevard Shopping mantém uma série de iniciativas voltadas à sustentabilidade e acessibilidade. Por meio do projeto ConVersar, o centro de compras oferece atendimento em Libras em tempo real, facilitando a comunicação entre a comunidade surda e ouvintes. O acesso à plataforma está disponível em várias áreas incluindo vitrines das lojas, mesas na Praça de Alimentação e até nos crachás dos colaboradores.

Outra ação de destaque é a Sessão Azul e o CineMaterna, com adaptações nas salas de cinema para mães com bebês e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Estes também têm à sua disposição kits de autorregulação sensorial, cordões de sinalização de doenças invisíveis e abafadores de ruído para empréstimo.

O Ecoponto, localizado no Piso 2, permite o descarte correto de cápsulas de café, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, lixo eletrônico e óleo de cozinha, este último com direito à troca por detergente no Espaço do Cliente (também no Piso 2).

O shopping também incentiva meios de transporte sustentáveis com bicicletário para até 40 bicicletas e vagas exclusivas para carros elétricos, além de investir em gestão integrada de resíduos. Em 2024, 57% dos resíduos gerados no mall foram reciclados, e o empreendimento avança para a meta de aterro zero. Entre janeiro e junho de 2025, as ações de reciclagem e compostagem evitaram o envio de mais de aproximadamente 526 toneladas de resíduos para aterros sanitários, prevenindo a liberação de 110.547 mil toneladas de CO₂ na atmosfera.

Outras iniciativas incluem o descarte correto de bitucas de cigarro em coletores nas portarias, torneiras temporizadas e mictórios secos, que reduzem em até 368 mil litros o consumo mensal de água. A iluminação natural e o uso integral de lâmpadas LED reduziram o gasto energético em 57,4%, enquanto o sistema de ar-condicionado com termoacumulação otimiza o consumo de energia elétrica nos horários de pico.

O Boulevard ainda é ponto de arrecadação do Projeto Lacre do Bem, no Piso 3, que transforma lacres de alumínio em cadeiras de rodas, contribuindo para a inclusão e a solidariedade.

 

SERVIÇO
Boulevard Shopping BH
Endereço: Av. dos Andradas, 3.000 – Santa Efigênia – Belo Horizonte/MG
Funcionamento:
Lojas: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 14h às 20h
Alimentação: domingo a domingo, das 11h às 22h
Carrefour: segunda a sábado, das 8h às 22h; domingos e feriados, das 8h às 21h
Drogaria Araújo: segunda a sábado, das 8h às 21h; domingos e feriados, das 8h às 20h
Lotérica: segunda a sexta, das 10h às 18h; sábado, das 10h às 19h

Mais informações:
boulevardshopping.com.br
instagram.com/boulevardbh
facebook.com/BoulevardShoppingBH

 

